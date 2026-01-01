WordPress दुनिया का सबसे लोकप्रिय कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इंटरनेट पर 40% से अधिक वेबसाइटों को संचालित करता है। यह ब्लॉग्स, बिज़नेस वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो, ईकॉमर्स स्टोर्स और अन्य के लिए एक लचीला पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है — एक विज़ुअल एडिटर, थीम सिस्टम और हज़ारों प्लगइन्स के इकोसिस्टम के साथ।

VPS पर WordPress को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी साइट की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और डेटा पर पूरा नियंत्रण मिलता है, बिना किसी मासिक प्लेटफॉर्म शुल्क के। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटाबेस स्टोरेज के लिए MySQL शामिल है, और प्री-इंस्टॉल्ड Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के माध्यम से रूटिंग पहले डिप्लॉयमेंट से ही आपके डोमेन के लिए स्वचालित HTTPS सुनिश्चित करती है।