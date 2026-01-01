1-क्लिक इंस्टॉलेशन में WordPress डिप्लॉय करें।
दुनिया का सबसे लोकप्रिय CMS जो 40% से अधिक वेबसाइटों को संचालित करता है, हजारों थीम और प्लगइन्स के साथ।
WordPress के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WordPress के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WordPress दुनिया का सबसे लोकप्रिय कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इंटरनेट पर 40% से अधिक वेबसाइटों को संचालित करता है। यह ब्लॉग्स, बिज़नेस वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो, ईकॉमर्स स्टोर्स और अन्य के लिए एक लचीला पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है — एक विज़ुअल एडिटर, थीम सिस्टम और हज़ारों प्लगइन्स के इकोसिस्टम के साथ।
VPS पर WordPress को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी साइट की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और डेटा पर पूरा नियंत्रण मिलता है, बिना किसी मासिक प्लेटफॉर्म शुल्क के। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटाबेस स्टोरेज के लिए MySQL शामिल है, और प्री-इंस्टॉल्ड Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के माध्यम से रूटिंग पहले डिप्लॉयमेंट से ही आपके डोमेन के लिए स्वचालित HTTPS सुनिश्चित करती है।
WordPress की मुख्य विशेषताएं
विशाल प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
ई-कॉमर्स, एसईओ, फॉर्म, कैशिंग और कोई अन्य कार्यक्षमता जोड़ने के लिए 60,000 से अधिक मुफ्त और प्रीमियम प्लगइन्स में से चुनें।
थीम लाइब्रेरी
हजारों मुफ्त और व्यावसायिक थीम का उपयोग करके, आप बिना कोड को छुए अपनी साइट का डिज़ाइन तुरंत बदल सकते हैं।
विज़ुअल ब्लॉक एडिटर
गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर के साथ पेज बनाएं, ड्रैग-एंड-ड्रॉप लेआउट टूल्स का उपयोग करके जिन्हें किसी कोडिंग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
मल्टीसाइट समर्थन
एक ही इंस्टॉलेशन से WordPress साइट्स का एक नेटवर्क चलाएं, सभी प्रॉपर्टीज़ में थीम और प्लगइन्स साझा करते हुए।
WooCommerce तैयार
WooCommerce इंस्टॉल करके WordPress को उत्पादों, चेकआउट और भुगतानों के साथ एक पूर्ण-विशेषता वाले ई-कॉमर्स स्टोर में बदलें।
आपको WordPress को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।