Apache JSPWiki पर 69% तक की छूट

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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KVM 2
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Apache JSPWiki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache JSPWiki एक सुविधा संपन्न, जावा-आधारित विकी इंजन है जिसे एक शीर्ष-स्तरीय अपाचे प्रोजेक्ट के रूप में बनाए रखा गया है। पेज पूर्ण संस्करण इतिहास के साथ सादे टेक्स्ट फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं, जबकि अटैचमेंट, पेज टेम्पलेट्स और बंडल किए गए प्लगइन्स की एक बड़ी लाइब्रेरी इसे डॉक्यूमेंटेशन हब, नॉलेज बेस और इंट्रानेट सहयोग साइटों के लिए उपयुक्त बनाती है जहाँ रुझानों का पीछा करने की तुलना में स्थिरता और दीर्घायु अधिक मायने रखती है।

अपने VPS पर JSPWiki को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक अपाचे-लाइसेंस प्राप्त विकी देता है जो पूरी तरह से आपके अपने टॉमकैट कंटेनर पर चलता है, जिसमें कोई SaaS निर्भरता नहीं, कोई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण नहीं, और JAAS-आधारित प्रमाणीकरण जिसे आप अपने स्वयं के पहचान स्टैक के साथ एकीकृत कर सकते हैं। विकी पेजों से लेकर अटैचमेंट तक सब कुछ एक ही स्थायी वॉल्यूम पर रहता है, जिससे बैकअप और माइग्रेशन सीधा हो जाता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache JSPWiki की मुख्य विशेषताएं

पेज संस्करण इतिहास

प्रत्येक संपादन VersioningFileProvider द्वारा कैप्चर किया जाता है ताकि आप रिवीजनों की तुलना कर सकें और किसी भी समय अवांछित परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकें।

अटैचमेंट्स और मिडिया

इमेज, दस्तावेज़ और अन्य फ़ाइलें सीधे पेजों पर बिल्ट-इन अटैचमेंट प्रोवाइडर के साथ अपलोड की जा सकती हैं, जो सब कुछ आपके VPS वॉल्यूम पर स्टोर करता है।

JAAS एक्सेस कंट्रोल

बारीक-बारीक पेज और ग्रुप अनुमतियाँ Java Authentication and Authorization Service के माध्यम से लागू की जाती हैं, जिसमें LDAP या कस्टम रील्म के लिए प्लग करने योग्य बैकएंड होते हैं।

प्लगइन और टेम्पलेट्स संग्रह

सामग्री की तालिकाएँ, खोज, RSS, और गतिशील सामग्री के लिए बंडल किए गए प्लगइन्स के साथ पृष्ठों का विस्तार करें, या JSP-आधारित पेज टेम्पलेट्स के साथ विकी को फिर से स्टाइल करें।

Apache मार्कअप सिंटैक्स

एडिटिंग करते समय मैक्रोज़, इंटर-विकि लिंक और लाइव प्रीव्यू के साथ लाइटवेट JSPWiki मार्कअप में कंटेंट लिखें।

आपको Apache JSPWiki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Nextcloud एक शक्तिशाली सेल्फ-होस्टेड उत्पादकता प्लेटफॉर्म है।

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