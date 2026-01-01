Apache JSPWiki एक सुविधा संपन्न, जावा-आधारित विकी इंजन है जिसे एक शीर्ष-स्तरीय अपाचे प्रोजेक्ट के रूप में बनाए रखा गया है। पेज पूर्ण संस्करण इतिहास के साथ सादे टेक्स्ट फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं, जबकि अटैचमेंट, पेज टेम्पलेट्स और बंडल किए गए प्लगइन्स की एक बड़ी लाइब्रेरी इसे डॉक्यूमेंटेशन हब, नॉलेज बेस और इंट्रानेट सहयोग साइटों के लिए उपयुक्त बनाती है जहाँ रुझानों का पीछा करने की तुलना में स्थिरता और दीर्घायु अधिक मायने रखती है।

अपने VPS पर JSPWiki को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक अपाचे-लाइसेंस प्राप्त विकी देता है जो पूरी तरह से आपके अपने टॉमकैट कंटेनर पर चलता है, जिसमें कोई SaaS निर्भरता नहीं, कोई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण नहीं, और JAAS-आधारित प्रमाणीकरण जिसे आप अपने स्वयं के पहचान स्टैक के साथ एकीकृत कर सकते हैं। विकी पेजों से लेकर अटैचमेंट तक सब कुछ एक ही स्थायी वॉल्यूम पर रहता है, जिससे बैकअप और माइग्रेशन सीधा हो जाता है।