1-क्लिक में Apache JSPWiki डिप्लॉय करें।
परिपक्व जावा-आधारित विकी इंजन, बिल्ट-इन वर्जनिंग, अटैचमेंट, प्लगइन्स और JAAS-समर्थित एक्सेस कंट्रोल के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache JSPWiki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache JSPWiki एक सुविधा संपन्न, जावा-आधारित विकी इंजन है जिसे एक शीर्ष-स्तरीय अपाचे प्रोजेक्ट के रूप में बनाए रखा गया है। पेज पूर्ण संस्करण इतिहास के साथ सादे टेक्स्ट फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं, जबकि अटैचमेंट, पेज टेम्पलेट्स और बंडल किए गए प्लगइन्स की एक बड़ी लाइब्रेरी इसे डॉक्यूमेंटेशन हब, नॉलेज बेस और इंट्रानेट सहयोग साइटों के लिए उपयुक्त बनाती है जहाँ रुझानों का पीछा करने की तुलना में स्थिरता और दीर्घायु अधिक मायने रखती है।
अपने VPS पर JSPWiki को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक अपाचे-लाइसेंस प्राप्त विकी देता है जो पूरी तरह से आपके अपने टॉमकैट कंटेनर पर चलता है, जिसमें कोई SaaS निर्भरता नहीं, कोई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण नहीं, और JAAS-आधारित प्रमाणीकरण जिसे आप अपने स्वयं के पहचान स्टैक के साथ एकीकृत कर सकते हैं। विकी पेजों से लेकर अटैचमेंट तक सब कुछ एक ही स्थायी वॉल्यूम पर रहता है, जिससे बैकअप और माइग्रेशन सीधा हो जाता है।
Apache JSPWiki की मुख्य विशेषताएं
पेज संस्करण इतिहास
प्रत्येक संपादन VersioningFileProvider द्वारा कैप्चर किया जाता है ताकि आप रिवीजनों की तुलना कर सकें और किसी भी समय अवांछित परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकें।
अटैचमेंट्स और मिडिया
इमेज, दस्तावेज़ और अन्य फ़ाइलें सीधे पेजों पर बिल्ट-इन अटैचमेंट प्रोवाइडर के साथ अपलोड की जा सकती हैं, जो सब कुछ आपके VPS वॉल्यूम पर स्टोर करता है।
JAAS एक्सेस कंट्रोल
बारीक-बारीक पेज और ग्रुप अनुमतियाँ Java Authentication and Authorization Service के माध्यम से लागू की जाती हैं, जिसमें LDAP या कस्टम रील्म के लिए प्लग करने योग्य बैकएंड होते हैं।
प्लगइन और टेम्पलेट्स संग्रह
सामग्री की तालिकाएँ, खोज, RSS, और गतिशील सामग्री के लिए बंडल किए गए प्लगइन्स के साथ पृष्ठों का विस्तार करें, या JSP-आधारित पेज टेम्पलेट्स के साथ विकी को फिर से स्टाइल करें।
Apache मार्कअप सिंटैक्स
एडिटिंग करते समय मैक्रोज़, इंटर-विकि लिंक और लाइव प्रीव्यू के साथ लाइटवेट JSPWiki मार्कअप में कंटेंट लिखें।
आपको Apache JSPWiki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।