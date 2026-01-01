1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Nextcloud डिप्लॉय करें।
फ़ाइल सिंक, सहयोगी संपादन, कैलेंडर और वीडियो कॉल के साथ स्व-होस्टेड उत्पादकता सुइट — आपका डेटा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर।
Nextcloud के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Nextcloud के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Nextcloud एक व्यापक ओपन-सोर्स प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जो Google Workspace और Dropbox की जगह लेता है, जिसमें फाइल सिंक्रोनाइज़ेशन, रियल-टाइम डॉक्यूमेंट एडिटिंग, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बहुत कुछ शामिल है। हर प्लेटफॉर्म के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल क्लाइंट्स के साथ, यह दैनिक वर्कफ़्लो में सहजता से एकीकृत हो जाता है, जबकि सभी डेटा आपके अपने सर्वर पर रखता है।
अपने VPS पर Nextcloud को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता सब्सक्रिप्शन शुल्क समाप्त हो जाते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स द्वारा लगाई गई स्टोरेज लिमिट्स हट जाती हैं, और आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि संवेदनशील फाइलें और संचार कहाँ रहते हैं — जो कंप्लायंस आवश्यकताओं या गोपनीयता संबंधी चिंताओं वाली टीमों के लिए महत्वपूर्ण है।
Nextcloud की मुख्य विशेषताएं
फ़ाइल सिंक और शेयर
डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप के साथ अपने सभी डिवाइसों पर फ़ाइलें सिंक करें, और पासवर्ड-सुरक्षित, समय-सीमा वाले लिंक का उपयोग करके सहकर्मियों या क्लाइंट्स के साथ साझा करें।
सहयोगात्मक दस्तावेज़ संपादन
दस्तावेज़ों, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन को OnlyOffice या Collabora इंटीग्रेशन के साथ रियल टाइम में एडिट करें — Microsoft 365 सदस्यता की कोई आवश्यकता नहीं है।
कैलेंडर और संपर्क
पूर्ण CalDAV/CardDAV समर्थन के साथ कैलेंडर और संपर्कों को प्रबंधित करें, जो iOS, Android, macOS, और Windows क्लाइंट्स के साथ मूल रूप से सिंक होते हैं।
वीडियो कॉल और चैट
Nextcloud Talk आपके Nextcloud इंस्टेंस के अंदर सीधे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड वीडियो कॉल और टीम मैसेजिंग प्रदान करता है, किसी तीसरे पक्ष की सेवा की आवश्यकता नहीं है।
ऐप पारिस्थितिकी तंत्र
Nextcloud ऐप स्टोर से 300 से अधिक ऐप्स के साथ कार्यक्षमता का विस्तार करें, जो ईमेल से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तक सब कुछ कवर करते हैं।
आपको Nextcloud को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।