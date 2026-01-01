Nextcloud एक व्यापक ओपन-सोर्स प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जो Google Workspace और Dropbox की जगह लेता है, जिसमें फाइल सिंक्रोनाइज़ेशन, रियल-टाइम डॉक्यूमेंट एडिटिंग, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बहुत कुछ शामिल है। हर प्लेटफॉर्म के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल क्लाइंट्स के साथ, यह दैनिक वर्कफ़्लो में सहजता से एकीकृत हो जाता है, जबकि सभी डेटा आपके अपने सर्वर पर रखता है।

अपने VPS पर Nextcloud को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता सब्सक्रिप्शन शुल्क समाप्त हो जाते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स द्वारा लगाई गई स्टोरेज लिमिट्स हट जाती हैं, और आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि संवेदनशील फाइलें और संचार कहाँ रहते हैं — जो कंप्लायंस आवश्यकताओं या गोपनीयता संबंधी चिंताओं वाली टीमों के लिए महत्वपूर्ण है।