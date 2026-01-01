MaxKB एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (RAG) द्वारा संचालित एंटरप्राइज़ AI ज्ञानाधार एजेंट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह PDF, Word, Excel, Markdown, और HTML जैसे डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर एम्बेडिंग में प्रोसेस करता है और उन्हें आपकी पसंद के LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, या एक लोकल मॉडल से जोड़ता है। एक विज़ुअल वर्कफ़्लो इंजन टीमों को बिना कोड लिखे इंटेलिजेंट Q&A एजेंट डिप्लॉय करने की सुविधा देता है।

अपने VPS पर MaxKB को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना डॉक्यूमेंट्स, ग्राहक इंटरैक्शन और व्यावसायिक ज्ञान को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जिससे प्रति-क्वेरी क्लाउड लागतें समाप्त हो जाती हैं और आपको मॉडल चयन तथा डेटा प्राइवेसी पर पूरा नियंत्रण मिलता है।