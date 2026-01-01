एक-क्लिक में MaxKB डिप्लॉय करें।
आपके दस्तावेज़ों और डेटा स्रोतों से AI ज्ञानाधार एजेंट बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स RAG प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MaxKB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MaxKB एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (RAG) द्वारा संचालित एंटरप्राइज़ AI ज्ञानाधार एजेंट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह PDF, Word, Excel, Markdown, और HTML जैसे डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर एम्बेडिंग में प्रोसेस करता है और उन्हें आपकी पसंद के LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, या एक लोकल मॉडल से जोड़ता है। एक विज़ुअल वर्कफ़्लो इंजन टीमों को बिना कोड लिखे इंटेलिजेंट Q&A एजेंट डिप्लॉय करने की सुविधा देता है।
अपने VPS पर MaxKB को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना डॉक्यूमेंट्स, ग्राहक इंटरैक्शन और व्यावसायिक ज्ञान को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जिससे प्रति-क्वेरी क्लाउड लागतें समाप्त हो जाती हैं और आपको मॉडल चयन तथा डेटा प्राइवेसी पर पूरा नियंत्रण मिलता है।
MaxKB की मुख्य विशेषताएं
RAG-संचालित प्रश्नोत्तर
दस्तावेज़ों को स्वचालित रूप से वेक्टर एम्बेडिंग में संसाधित करता है ताकि जटिल प्रश्नों के सटीक, स्रोत-आधारित उत्तर मिल सकें।
मल्टी-फॉर्मेट ग्रहण
PDF, Word, Excel, Markdown, HTML, और प्लेन टेक्स्ट को इंपोर्ट करता है — साथ ही ऑनलाइन सामग्री से नॉलेज बेस बनाने के लिए वेब क्रॉलिंग भी करता है।
मॉडल लचीलापन
OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, और स्थानीय रूप से होस्ट किए गए मॉडल के साथ काम करता है ताकि आप लागत और गोपनीयता के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकें।
दृश्य कार्यप्रवाह इंजन
बहु-चरणीय AI प्रक्रियाओं का संचालन करें और एजेंटों को ग्राहक सेवा या मानव संसाधन (HR) प्रणालियों में कोड लिखे बिना एकीकृत करें।
API इंटीग्रेशन
फुल REST API और एम्बेड स्निपेट्स AI एजेंट को किसी भी मौजूदा वेबसाइट या एप्लिकेशन में जोड़ना आसान बनाते हैं।
आपको MaxKB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।