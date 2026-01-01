1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Navidrome डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वर जो ब्राउज़र या सबसोनिक-संगत ऐप्स के माध्यम से कहीं भी आपका व्यक्तिगत संग्रह चलाता है।
Navidrome के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Navidrome के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Navidrome एक हल्का, तेज़ म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर है जो आपको किसी भी डिवाइस से अपने म्यूज़िक कलेक्शन तक Spotify जैसा ऐक्सेस देता है। यह स्वचालित रूप से आपके म्यूज़िक फोल्डर्स को स्कैन करता है, मेटाडेटा एक्सट्रैक्ट करता है, और MP3, FLAC, AAC, OGG, और OPUS फाइल्स को एक आधुनिक वेब इंटरफ़ेस और दर्जनों मोबाइल ऐप्स (DSub, Symfonium, और Feishin सहित) द्वारा समर्थित Subsonic-कम्पैटिबल API के माध्यम से सर्व करता है। मल्टी-यूज़र सपोर्ट का मतलब है कि प्रत्येक श्रोता को अपनी प्लेलिस्ट, रेटिंग और लिसनिंग स्टैटिस्टिक्स मिलती हैं।
Navidrome को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है आपके स्वामित्व वाले हर एल्बम तक स्थायी ऐक्सेस, लाइसेंसिंग परिवर्तनों या सेवा बंद होने की परवाह किए बिना। कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं है, कोई ऑडियो क्वालिटी कम्प्रेशन नहीं है, और कोई बिहेवियरल ट्रैकिंग नहीं है — बस आपका म्यूज़िक, आपकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी क्वालिटी में स्ट्रीम किया गया।
Navidrome की मुख्य विशेषताएं
सबसोनिक API संगत
iOS और Android पर दर्जनों मोबाइल ऐप्स के साथ काम करता है, ताकि आप किसी मालिकाना क्लाइंट से बंधे बिना अपना पसंदीदा प्लेयर चुन सकें।
बहु-फॉर्मेट समर्थन
MP3, FLAC, AAC, OGG, और OPUS को तत्काल ट्रांसकोडिंग के साथ स्ट्रीम करता है ताकि धीमी कनेक्शनों के लिए बिटरेट को स्रोत गुणवत्ता खोए बिना समायोजित किया जा सके।
ऑटो लाइब्रेरी स्कैनिंग
एक कॉन्फ़िगर करने योग्य शेड्यूल पर संगीत फ़ोल्डरों को स्वचालित रूप से स्कैन करता है, मेटाडेटा और एल्बम आर्ट निकालता है ताकि आपकी लाइब्रेरी फ़ाइलें जोड़ने पर अद्यतन रहे।
बहु-उपयोगकर्ता सुनना
प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक साझा सर्वर पर स्वतंत्र प्लेलिस्ट, स्टार रेटिंग और सुनने का इतिहास मिलता है, बिना किसी और के काम में हस्तक्षेप किए।
Last.fm स्क्रॉबलिंग
आपकी सुनने की हिस्ट्री को Last.fm और ListenBrainz पर अपने आप ट्रैक करता है, जिससे आपके प्ले काउंट्स और म्यूजिक प्रोफाइल अपडेट रहते हैं।
आपको Navidrome को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।