Navidrome एक हल्का, तेज़ म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर है जो आपको किसी भी डिवाइस से अपने म्यूज़िक कलेक्शन तक Spotify जैसा ऐक्सेस देता है। यह स्वचालित रूप से आपके म्यूज़िक फोल्डर्स को स्कैन करता है, मेटाडेटा एक्सट्रैक्ट करता है, और MP3, FLAC, AAC, OGG, और OPUS फाइल्स को एक आधुनिक वेब इंटरफ़ेस और दर्जनों मोबाइल ऐप्स (DSub, Symfonium, और Feishin सहित) द्वारा समर्थित Subsonic-कम्पैटिबल API के माध्यम से सर्व करता है। मल्टी-यूज़र सपोर्ट का मतलब है कि प्रत्येक श्रोता को अपनी प्लेलिस्ट, रेटिंग और लिसनिंग स्टैटिस्टिक्स मिलती हैं।

Navidrome को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है आपके स्वामित्व वाले हर एल्बम तक स्थायी ऐक्सेस, लाइसेंसिंग परिवर्तनों या सेवा बंद होने की परवाह किए बिना। कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं है, कोई ऑडियो क्वालिटी कम्प्रेशन नहीं है, और कोई बिहेवियरल ट्रैकिंग नहीं है — बस आपका म्यूज़िक, आपकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी क्वालिटी में स्ट्रीम किया गया।