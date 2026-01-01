Airsonic Advanced को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
आपके व्यक्तिगत संगीत संग्रह के लिए स्व-होस्टेड मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर, जो किसी भी डिवाइस से सुलभ है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Airsonic Advanced के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Airsonic Advanced, Airsonic का सक्रिय रूप से बनाए रखा गया, समुदाय-संचालित फोर्क है — खुद Subsonic का एक मुफ्त फोर्क — जो बड़ी व्यक्तिगत संगीत लाइब्रेरीज़ की स्थिर स्ट्रीमिंग पर केंद्रित है। यह किसी भी डिवाइस या बैंडविड्थ के अनुकूल होने के लिए तुरंत ट्रांसकोड करता है, ID3 और फ़ोल्डर-आधारित लाइब्रेरीज़ को इंडेक्स करता है, और एक साफ वेब प्लेयर के साथ-साथ एक Subsonic-संगत REST API के साथ आता है जिसे दर्जनों मोबाइल और डेस्कटॉप क्लाइंट्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है।
अपने VPS पर Airsonic Advanced को सेल्फ-होस्ट करना आपके संगीत संग्रह, सुनने के इतिहास और प्लेलिस्ट को उस हार्डवेयर पर रखता है जिसे आप नियंत्रित करते हैं — बिना किसी प्रति-डिवाइस कैप, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क, और बिना किसी स्ट्रीमिंग-सर्विस ट्रैकिंग के।
Airsonic Advanced की मुख्य विशेषताएं
ऑन-द-फ्लाई ट्रांसकोडिंग
किसी भी क्लाइंट को सही बिटरेट पर स्ट्रीम करता है, ताकि एक ही लाइब्रेरी डेस्कटॉप, फोन और धीमी मोबाइल कनेक्शन को फाइलों को फिर से एन्कोड किए बिना सेवा दे सके।
Subsonic-कम्पैटिबल API
सबसोनिक क्लाइंट्स के पूरे इकोसिस्टम के साथ काम करता है — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, और अन्य — iOS, Android, और डेस्कटॉप पर।
मल्टी-यूज़र लाइब्रेरीज़
व्यक्तिगत प्लेलिस्ट, रेटिंग्स और last.fm स्क्रॉबलिंग वाले प्रति-उपयोगकर्ता खाते परिवारों को इतिहास को आपस में मिलाए बिना एक सर्वर साझा करने की सुविधा देते हैं।
पॉडकास्ट सदस्यताएँ
एयरसोनिक में सीधे पॉडकास्ट फ़ीड्स की सदस्यता लें, और अपनी संगीत लाइब्रेरी के साथ एपिसोड को स्वचालित रूप से डाउनलोड करें।
इंटरनेट रेडियो और ज्यूकबॉक्स
इंटरनेट रेडियो स्टेशनों को स्ट्रीम करें और मल्टी-प्लेयर ज्यूकबॉक्स का उपयोग करके एक साथ कई स्पीकरों पर ऑडियो भेजें।
आपको Airsonic Advanced को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।