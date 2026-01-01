Airsonic Advanced, Airsonic का सक्रिय रूप से बनाए रखा गया, समुदाय-संचालित फोर्क है — खुद Subsonic का एक मुफ्त फोर्क — जो बड़ी व्यक्तिगत संगीत लाइब्रेरीज़ की स्थिर स्ट्रीमिंग पर केंद्रित है। यह किसी भी डिवाइस या बैंडविड्थ के अनुकूल होने के लिए तुरंत ट्रांसकोड करता है, ID3 और फ़ोल्डर-आधारित लाइब्रेरीज़ को इंडेक्स करता है, और एक साफ वेब प्लेयर के साथ-साथ एक Subsonic-संगत REST API के साथ आता है जिसे दर्जनों मोबाइल और डेस्कटॉप क्लाइंट्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है।

अपने VPS पर Airsonic Advanced को सेल्फ-होस्ट करना आपके संगीत संग्रह, सुनने के इतिहास और प्लेलिस्ट को उस हार्डवेयर पर रखता है जिसे आप नियंत्रित करते हैं — बिना किसी प्रति-डिवाइस कैप, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क, और बिना किसी स्ट्रीमिंग-सर्विस ट्रैकिंग के।