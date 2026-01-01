1-क्लिक में Ampache डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स संगीत और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर जो आपके व्यक्तिगत मीडिया संग्रह को एक निजी स्ट्रीमिंग सेवा में बदल देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ampache के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ampache एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत संगीत और वीडियो संग्रह को एक निजी सेवा में बदल देता है जिसे किसी भी इंटरनेट-कनेक्टेड डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। मूल रूप से 2001 में जारी किया गया और AGPL license के तहत लगातार बनाए रखा गया, यह मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप प्लेयर और होम ऑटोमेशन सिस्टम में व्यापक क्लाइंट सपोर्ट के लिए मल्टी-यूज़र सपोर्ट, स्मार्ट प्लेलिस्ट, ऑन-द-फ्लाई ट्रांसकोडिंग और Subsonic API कम्पैटिबिलिटी प्रदान करता है।
कमर्शियल स्ट्रीमिंग सेवाओं के विपरीत, Ampache तीसरे पक्ष के साथ कोई भी सुनने का डेटा स्टोर नहीं करता है, कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं लगाता है और लाइब्रेरी के आकार पर कोई सीमा नहीं लगाता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको आपके संगीत का पूरा स्वामित्व देती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्लेटफॉर्म लाइसेंसिंग परिवर्तनों या सेवा बंद होने की परवाह किए बिना आपका संग्रह सुलभ रहे।
Ampache की मुख्य विशेषताएं
तत्काल ट्रांसकोडिंग
लॉसलेस FLAC फ़ाइलों को स्वचालित रूप से मोबाइल-फ्रेंडली बिटरेट में रीयल टाइम में कनवर्ट करें, ताकि आप डुप्लिकेट कंप्रेस्ड कॉपी स्टोर किए बिना सेलुलर नेटवर्क पर उच्च-गुणवत्ता वाला ऑडियो स्ट्रीम कर सकें।
स्मार्ट प्लेलिस्ट
ऐसी प्लेलिस्ट बनाएं जो शैली, रेटिंग, प्ले काउंट, या कस्टम मानदंडों के आधार पर स्वचालित रूप से भर जाती हैं, अपनी खुद की लाइब्रेरी के साथ स्ट्रीमिंग सेवाओं के खोज के अनुभव को फिर से बनाते हुए।
बहु-उपयोगकर्ता सहायता
परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के लिए व्यक्तिगत खाते बनाएं, प्रत्येक के लिए अलग सुनने का इतिहास, प्लेलिस्ट और अनुमति स्तर हों, मीडिया फ़ाइलों को डुप्लिकेट किए बिना।
Subsonic API संगतता
किसी भी सबसोनिक-संगत मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप क्लाइंट को अपने एम्पाचे इंस्टेंस से कनेक्ट करें, जिससे आप वस्तुतः किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकें, बिना किसी एक इंटरफ़ेस तक सीमित हुए।
पॉडकास्ट और रेडियो
इंटरनेट रेडियो स्टेशन स्ट्रीम करें और अपनी संगीत लाइब्रेरी के साथ पॉडकास्ट की सदस्यता लें, जिससे एम्पाचे सभी ऑडियो सामग्री के लिए एक ही गंतव्य बन जाए।
आपको Ampache को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।