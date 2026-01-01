Ampache एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत संगीत और वीडियो संग्रह को एक निजी सेवा में बदल देता है जिसे किसी भी इंटरनेट-कनेक्टेड डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। मूल रूप से 2001 में जारी किया गया और AGPL license के तहत लगातार बनाए रखा गया, यह मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप प्लेयर और होम ऑटोमेशन सिस्टम में व्यापक क्लाइंट सपोर्ट के लिए मल्टी-यूज़र सपोर्ट, स्मार्ट प्लेलिस्ट, ऑन-द-फ्लाई ट्रांसकोडिंग और Subsonic API कम्पैटिबिलिटी प्रदान करता है।

कमर्शियल स्ट्रीमिंग सेवाओं के विपरीत, Ampache तीसरे पक्ष के साथ कोई भी सुनने का डेटा स्टोर नहीं करता है, कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं लगाता है और लाइब्रेरी के आकार पर कोई सीमा नहीं लगाता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको आपके संगीत का पूरा स्वामित्व देती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्लेटफॉर्म लाइसेंसिंग परिवर्तनों या सेवा बंद होने की परवाह किए बिना आपका संग्रह सुलभ रहे।