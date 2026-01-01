1-क्लिक इंस्टॉलेशन में AllTube डिप्लॉय करें।
कमांड-लाइन टूल्स के बिना YouTube और 1000+ अन्य प्लेटफॉर्म से वीडियो डाउनलोड करने के लिए वेब-आधारित इंटरफ़ेस।
AllTube के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप AllTube के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
AllTube Download एक सेल्फ-होस्टेड वेब एप्लिकेशन है जो youtube-dl को एक सहज ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस में समेटता है, जिससे कोई भी स्थानीय रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना एक हजार से अधिक होस्टिंग प्लेटफॉर्म से वीडियो डाउनलोड या स्ट्रीम कर सकता है। ब्राउज़र एक्सटेंशन के विपरीत जो प्लेटफॉर्म अपडेट के साथ टूट जाते हैं, AllTube आपके सर्वर पर केंद्रीय रूप से चलता है ताकि आपके नेटवर्क पर हर डिवाइस इसे किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से उपयोग कर सके।
AllTube को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी डाउनलोड गतिविधि निजी रहती है, यह थर्ड-पार्टी डाउनलोड सेवाओं की डेटा लॉगिंग प्रथाओं से बचाता है, और आपको समर्थित फॉर्मेट, गुणवत्ता स्तर और साइट कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा नियंत्रण देता है। आप बैच डाउनलोड भी शेड्यूल कर सकते हैं और बिल्ट-इन JSON API के माध्यम से प्रोग्रामेटिक रूप से वीडियो मेटाडेटा तक पहुंच सकते हैं।
AllTube की मुख्य विशेषताएं
1000+ प्लेटफॉर्म सहायता
YouTube, Vimeo और सैकड़ों अन्य होस्टिंग साइटों से वीडियो डाउनलोड करें, एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस का उपयोग करके, जिसमें किसी प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है।
फॉर्मेट रूपांतरण
डाउनलोड किए गए वीडियो को अपनी पसंदीदा फॉर्मेट और क्वालिटी लेवल में कन्वर्ट करें, बिना आपके डिवाइस पर अतिरिक्त टूल इंस्टॉल किए।
इन-ब्राउज़र स्ट्रीमिंग
डाउनलोड करने से पहले, सीधे वेब इंटरफ़ेस में वीडियो का पूर्वावलोकन करें, ताकि स्टोरेज स्पेस देने से पहले आप गुणवत्ता और सामग्री की पुष्टि कर सकें।
हानिरहित रीमक्सिंग
कंटेनर फॉर्मेट को बिना री-एनकोडिंग के बदलें, जिससे मूल वीडियो और ऑडियो गुणवत्ता बनी रहे और फ़ाइलें आपके प्लेयर्स के साथ संगत हो जाएँ।
JSON API ऐक्सेस
विस्तृत वीडियो मेटाडेटा प्राप्त करें और डाउनलोड को प्रोग्रामेटिक रूप से स्वचालित करें, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना निर्धारित संग्रह वर्कफ़्लो सक्षम होते हैं।
आपको AllTube को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।