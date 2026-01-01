AllTube Download एक सेल्फ-होस्टेड वेब एप्लिकेशन है जो youtube-dl को एक सहज ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस में समेटता है, जिससे कोई भी स्थानीय रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना एक हजार से अधिक होस्टिंग प्लेटफॉर्म से वीडियो डाउनलोड या स्ट्रीम कर सकता है। ब्राउज़र एक्सटेंशन के विपरीत जो प्लेटफॉर्म अपडेट के साथ टूट जाते हैं, AllTube आपके सर्वर पर केंद्रीय रूप से चलता है ताकि आपके नेटवर्क पर हर डिवाइस इसे किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से उपयोग कर सके।

AllTube को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी डाउनलोड गतिविधि निजी रहती है, यह थर्ड-पार्टी डाउनलोड सेवाओं की डेटा लॉगिंग प्रथाओं से बचाता है, और आपको समर्थित फॉर्मेट, गुणवत्ता स्तर और साइट कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा नियंत्रण देता है। आप बैच डाउनलोड भी शेड्यूल कर सकते हैं और बिल्ट-इन JSON API के माध्यम से प्रोग्रामेटिक रूप से वीडियो मेटाडेटा तक पहुंच सकते हैं।