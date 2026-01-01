एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Immich डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन वाला सेल्फ-होस्टेड फोटो और वीडियो प्रबंधन, AI-संचालित संगठन और मोबाइल बैकअप के साथ।
Immich के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Immich के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Immich Google Photos और iCloud का एक आधुनिक, सेल्फ-होस्टेड विकल्प है, जिसे गति के लिए बनाया गया है और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित है। यह चेहरे की पहचान, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, स्मार्ट सर्च और iOS और Android ऐप्स से स्वचालित मोबाइल बैकअप प्रदान करता है — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है।
Immich को सेल्फ-होस्ट करना आपकी व्यक्तिगत यादों और पारिवारिक तस्वीरों को पूरी तरह से थर्ड-पार्टी सर्वर से दूर रखता है। आप स्टोरेज, एक्सेस परमिशन और शेयरिंग पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क और सेवा बंद होने के कोई जोखिम के। इस डिप्लॉयमेंट में एप्लिकेशन सर्वर, मशीन लर्निंग सर्विस, वेक्टर एक्सटेंशन के साथ PostgreSQL और Redis शामिल हैं।
Immich की मुख्य विशेषताएं
AI द्वारा संचालित खोज
मशीन लर्निंग चेहरे की पहचान, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और आपकी पूरी फोटो लाइब्रेरी में प्राकृतिक भाषा खोज को सक्षम बनाता है।
स्वचालित मोबाइल बैकअप
iOS और Android ऐप्स बैकग्राउंड में स्वचालित रूप से फ़ोटो और वीडियो का बैकअप लेते हैं, जिससे आपकी लाइब्रेरी हमेशा अप-टू-डेट रहती है।
RAW और 4K सपोर्ट
RAW फोटो फॉर्मेट, 4K वीडियो, और लाइव फोटो को प्रोफेशनल वर्कफ़्लो के लिए पूर्ण मेटाडेटा संरक्षण के साथ सपोर्ट करता है।
बहु-उपयोगकर्ता लाइब्रेरीज़
प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपनी निजी लाइब्रेरी मिलती है जिसमें एल्बम और पार्टनर कलेक्शन को चुनिंदा रूप से साझा करने का विकल्प होता है।
मानचित्र और टाइमलाइन दृश्य
अपने कैमरे और फोन से एम्बेडेड जीपीएस मेटाडेटा का उपयोग करके, टाइमलाइन पर तारीख के अनुसार या मैप पर लोकेशन के अनुसार तस्वीरें ब्राउज़ करें।
आपको Immich को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।