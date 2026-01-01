Immich Google Photos और iCloud का एक आधुनिक, सेल्फ-होस्टेड विकल्प है, जिसे गति के लिए बनाया गया है और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित है। यह चेहरे की पहचान, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, स्मार्ट सर्च और iOS और Android ऐप्स से स्वचालित मोबाइल बैकअप प्रदान करता है — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है।

Immich को सेल्फ-होस्ट करना आपकी व्यक्तिगत यादों और पारिवारिक तस्वीरों को पूरी तरह से थर्ड-पार्टी सर्वर से दूर रखता है। आप स्टोरेज, एक्सेस परमिशन और शेयरिंग पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क और सेवा बंद होने के कोई जोखिम के। इस डिप्लॉयमेंट में एप्लिकेशन सर्वर, मशीन लर्निंग सर्विस, वेक्टर एक्सटेंशन के साथ PostgreSQL और Redis शामिल हैं।