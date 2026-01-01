Tiny Tiny RSS पर 69% तक की छूट

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199/माह
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Tiny Tiny RSS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Tiny Tiny RSS एक सेल्फ-होस्टेड, ओपन-सोर्स RSS और एटम फ़ीड एग्रीगेटर है जो आपको एक ही, निजी वेब इंटरफ़ेस से वेबसाइटों, ब्लॉगों और समाचार स्रोतों को फॉलो करने देता है। यह बैकग्राउंड में लगातार अपडेट्स फेच करता रहता है ताकि आपके फ़ीड्स हमेशा अपडेटेड रहें, और कीबोर्ड शॉर्टकट, फुल-टेक्स्ट सर्च, लेबल्स, फिल्टर्स और OPML इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट के साथ एक लचीला इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

कई यूज़र अकाउंट्स समर्थित हैं, प्रत्येक अपनी स्वतंत्र फ़ीड सब्सक्रिप्शन और प्राथमिकताओं के साथ। एक बिल्ट-इन API मोबाइल क्लाइंट्स जैसे FeedMe और Fluent Reader को कनेक्ट करने और रीडिंग प्रोग्रेस को सिंक करने में सक्षम बनाता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपकी रीडिंग हिस्ट्री और सब्सक्रिप्शन को निजी रखता है — कोई भी थर्ड-पार्टी सेवा यह नहीं देखती कि आप क्या पढ़ते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Tiny Tiny RSS की मुख्य विशेषताएं

निरंतर फ़ीड प्राप्त करना

बैकग्राउंड में सभी सब्सक्राइब किए गए फ़ीड्स से अपडेट प्राप्त करता है ताकि जैसे ही आप ऐप खोलें, लेख पढ़ने के लिए तैयार हों।

बहु-उपयोगकर्ता समर्थन

कई स्वतंत्र खाते बनाएं, प्रत्येक अपनी फ़ीड सदस्यताएँ, लेबल, फ़िल्टर और पढ़ने की प्राथमिकताओं के साथ।

मोबाइल ग्राहक API

बिल्ट-इन API लोकप्रिय मोबाइल क्लाइंट्स जैसे FeedMe, Fluent Reader, और Reeder को आपके पढ़ने की प्रगति को सभी डिवाइसों पर कनेक्ट और सिंक करने की सुविधा देता है।

फिल्टर्स और लेबल

आपके द्वारा परिभाषित नियमों के आधार पर लेखों को स्वचालित रूप से लेबल करें, स्टार करें या छिपाएँ — अपनी पठन सूची को महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित रखें।

OPML इंपोर्ट और एक्सपोर्ट

अपनी मौजूदा सब्सक्रिप्शन किसी भी अन्य RSS रीडर से OPML के ज़रिए इम्पोर्ट करें और उन्हें उतनी ही आसानी से एक्सपोर्ट करें जब आपको माइग्रेट करने की आवश्यकता हो।

आपको Tiny Tiny RSS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Apollo

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वितरित अनुसंधान टीमों के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव जीनोम एनोटेशन एडिटर

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पांडुलिपियों और डिजिटल वस्तुओं के लिए ओपन-सोर्स अभिलेखागार सूचना प्रबंधन।

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रीयल-टाइम मल्टीप्लेयर कक्षा क्विज़ के लिए ओपन-सोर्स Kahoot विकल्प

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