Tiny Tiny RSS एक सेल्फ-होस्टेड, ओपन-सोर्स RSS और एटम फ़ीड एग्रीगेटर है जो आपको एक ही, निजी वेब इंटरफ़ेस से वेबसाइटों, ब्लॉगों और समाचार स्रोतों को फॉलो करने देता है। यह बैकग्राउंड में लगातार अपडेट्स फेच करता रहता है ताकि आपके फ़ीड्स हमेशा अपडेटेड रहें, और कीबोर्ड शॉर्टकट, फुल-टेक्स्ट सर्च, लेबल्स, फिल्टर्स और OPML इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट के साथ एक लचीला इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

कई यूज़र अकाउंट्स समर्थित हैं, प्रत्येक अपनी स्वतंत्र फ़ीड सब्सक्रिप्शन और प्राथमिकताओं के साथ। एक बिल्ट-इन API मोबाइल क्लाइंट्स जैसे FeedMe और Fluent Reader को कनेक्ट करने और रीडिंग प्रोग्रेस को सिंक करने में सक्षम बनाता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपकी रीडिंग हिस्ट्री और सब्सक्रिप्शन को निजी रखता है — कोई भी थर्ड-पार्टी सेवा यह नहीं देखती कि आप क्या पढ़ते हैं।