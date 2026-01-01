ClassQuiz को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स Kahoot का विकल्प लाइव मल्टीप्लेयर क्लासरूम क्विज़ के लिए रीयल-टाइम स्कोरिंग के साथ।
ClassQuiz के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ClassQuiz के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ClassQuiz एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड क्विज़ प्लेटफ़ॉर्म है जो शिक्षकों, प्रशिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वाणिज्यिक क्लासरूम क्विज़ सेवाओं के गोपनीयता-सम्मानित विकल्प चाहते हैं। खिलाड़ी किसी भी डिवाइस पर एक पिन दर्ज करके गेम में शामिल होते हैं, वास्तविक समय में सवालों के जवाब देते हैं, और हर राउंड के बाद लाइव लीडरबोर्ड देखते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर ClassQuiz को सेल्फ-होस्ट करना क्विज़ सामग्री, छात्र के उत्तर और खाते के डेटा को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है, प्रति-सीट लाइसेंसिंग शुल्क से बचाता है, और बाहरी निर्भरता के बिना स्कूल नेटवर्क पर काम करता है। स्टैक में API, बैकग्राउंड वर्कर, PostgreSQL, Redis, और Meilisearch शामिल हैं जो क्विज़ खोज के लिए हैं।
ClassQuiz की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम मल्टीप्लेयर
लाइव क्विज़ सेशन चलाएँ जहाँ खिलाड़ी पिन का उपयोग करके जुड़ते हैं और वेबसॉकेट कनेक्शन के माध्यम से सिंक्रनाइज़्ड प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
क्विज़ रचना
छवियों, समय सीमा और प्रति-उत्तर स्कोरिंग के साथ बहुविकल्पीय, ABCD, रेंज, वोटिंग और टेक्स्ट-इनपुट प्रश्न बनाएं।
पूर्ण पाठ खोज
बिल्ट-इन Meilisearch इंडेक्स के माध्यम से सार्वजनिक क्विज़ को तुरंत खोजें, जो परिणामों को शीर्षक, टैग्स और विवरण के आधार पर रैंक करता है।
सेल्फ-होस्टेड गोपनीयता
सभी क्विज़ डेटा, खिलाड़ी के नाम और उत्तर अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखें, बिना किसी तीसरे पक्ष की टेलीमेट्री या एनालिटिक्स के।
इमेज स्टोरेज
प्रश्नों में छवियां संलग्न करने के लिए बिल्ट-इन लोकल स्टोरेज का उपयोग करें या असीमित मीडिया के लिए किसी भी S3-संगत बैकएंड को प्लग इन करें।
OAuth और SSO
Google, GitHub, या किसी भी कस्टम OpenID Connect प्रोवाइडर को कनेक्ट करें ताकि शिक्षक मौजूदा स्कूल खातों के साथ साइन इन कर सकें।
आपको ClassQuiz को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।