ClassQuiz एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड क्विज़ प्लेटफ़ॉर्म है जो शिक्षकों, प्रशिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वाणिज्यिक क्लासरूम क्विज़ सेवाओं के गोपनीयता-सम्मानित विकल्प चाहते हैं। खिलाड़ी किसी भी डिवाइस पर एक पिन दर्ज करके गेम में शामिल होते हैं, वास्तविक समय में सवालों के जवाब देते हैं, और हर राउंड के बाद लाइव लीडरबोर्ड देखते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर ClassQuiz को सेल्फ-होस्ट करना क्विज़ सामग्री, छात्र के उत्तर और खाते के डेटा को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है, प्रति-सीट लाइसेंसिंग शुल्क से बचाता है, और बाहरी निर्भरता के बिना स्कूल नेटवर्क पर काम करता है। स्टैक में API, बैकग्राउंड वर्कर, PostgreSQL, Redis, और Meilisearch शामिल हैं जो क्विज़ खोज के लिए हैं।