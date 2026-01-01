एक क्लिक में ArchivesSpace डिप्लॉय करें।
पांडुलिपियों, रिकॉर्ड और डिजिटल वस्तुओं के प्रबंधन के लिए ओपन-सोर्स अभिलेखागार सूचना प्रबंधन प्रणाली।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ArchivesSpace के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ArchivesSpace अभिलेखागार विशेषज्ञों द्वारा अभिलेखागार विशेषज्ञों के लिए निर्मित अग्रणी ओपन-सोर्स अभिलेखागार सूचना प्रबंधन प्रणाली है। यह अधिग्रहण, व्यवस्था, विवरण और सार्वजनिक खोज को एक ही एप्लिकेशन में जोड़ता है जो पूर्ण अभिलेखीय जीवनचक्र का समर्थन करता है — प्रारंभिक दान से लेकर शोधकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पहुंच तक।
अपने स्वयं के वीपीएस पर ArchivesSpace को सेल्फ-होस्ट करना खोज सहायता, अधिग्रहण रिकॉर्ड और संरक्षक डेटा को आपकी संस्था के नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-रिकॉर्ड शुल्क या विक्रेता लॉक-इन के। बंडल किया गया स्टाफ इंटरफ़ेस, सार्वजनिक पहुंच पोर्टल, रेस्ट एपीआई और ओएआई-पीएमएच एंडपॉइंट आपके अभिलेखागार को तुरंत उपयोग के लिए एक पूर्ण विवरण और खोज मंच प्रदान करते हैं।
ArchivesSpace की मुख्य विशेषताएं
अभिलेखीय विवरण
DACS, ISAD(G), और ISAAR(CPF) मानकों का पालन करते हुए संसाधन, अधिग्रहण, अभिलेखीय वस्तुएँ और डिजिटल वस्तुएँ बनाएँ और प्रबंधित करें।
सार्वजनिक पहुँच पोर्टल
शोधकर्ता एक अंतर्निहित सार्वजनिक खोज इंटरफ़ेस के माध्यम से सहायक सामग्री ब्राउज़ करते हैं, संग्रह खोजते हैं और डिजिटल ऑब्जेक्ट देखते हैं।
EAD और MARCXML निर्यात
संसाधन रिकॉर्ड को EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS, या डब्लिन कोर के रूप में खोज परतों और संघीय कैटलॉग के साथ एकीकरण के लिए निर्यात करें।
OAI-PMH हार्वेस्टिंग
OAI-PMH के माध्यम से वर्णनात्मक मेटाडेटा को उजागर करें ताकि DPLA या Europeana जैसे एग्रीगेटर संग्रहों को स्वचालित रूप से हार्वेस्ट कर सकें।
REST API
एक प्रलेखित JSON REST API डिजिटल संरक्षण सिस्टम, ETL पाइपलाइन और कस्टम फ्रंट-एंड्स के साथ एकीकरण को शक्ति देता है।
आपको ArchivesSpace को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।