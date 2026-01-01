ArchivesSpace अभिलेखागार विशेषज्ञों द्वारा अभिलेखागार विशेषज्ञों के लिए निर्मित अग्रणी ओपन-सोर्स अभिलेखागार सूचना प्रबंधन प्रणाली है। यह अधिग्रहण, व्यवस्था, विवरण और सार्वजनिक खोज को एक ही एप्लिकेशन में जोड़ता है जो पूर्ण अभिलेखीय जीवनचक्र का समर्थन करता है — प्रारंभिक दान से लेकर शोधकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पहुंच तक।

अपने स्वयं के वीपीएस पर ArchivesSpace को सेल्फ-होस्ट करना खोज सहायता, अधिग्रहण रिकॉर्ड और संरक्षक डेटा को आपकी संस्था के नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-रिकॉर्ड शुल्क या विक्रेता लॉक-इन के। बंडल किया गया स्टाफ इंटरफ़ेस, सार्वजनिक पहुंच पोर्टल, रेस्ट एपीआई और ओएआई-पीएमएच एंडपॉइंट आपके अभिलेखागार को तुरंत उपयोग के लिए एक पूर्ण विवरण और खोज मंच प्रदान करते हैं।