एक क्लिक में अपोलो डिप्लॉय करें।
वितरित जैविक अनुसंधान टीमों के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव जीनोम एनोटेशन एडिटर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apollo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
अपोलो समुदाय-संचालित जीनोम एनोटेशन के लिए एक अग्रणी ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे जेनेरिक मॉडल ऑर्गेनिज़्म डेटाबेस (GMOD) प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किया गया है। JBrowse-संचालित व्यूअर के इर्द-गिर्द निर्मित, यह संस्थानों में क्यूरेटरों को साझा संदर्भ जीनोम पर जीन मॉडल, ट्रांसक्रिप्ट और फीचर्स को एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है — हर बदलाव को ट्रैक किया जाता है, श्रेय दिया जाता है, और सहयोगियों को तुरंत दिखाई देता है।
अपने स्वयं के VPS पर अपोलो को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना एनोटेशन डेटा को थर्ड-पार्टी सर्वर पर रखने के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। रिसर्च लैब, कंसोर्टिया और बायोटेक टीमों को एक एकल आधिकारिक एनोटेशन डेटाबेस, दानेदार प्रति-जीव अनुमतियाँ, और एक क्यूरेशन हिस्ट्री मिलती है जिस पर उनका पूरा स्वामित्व होता है — संवेदनशील जीनोमिक डेटा को बाहरी रूप से साझा किए बिना।
Apollo की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम सह-संपादन
कई क्यूरेटर एक ही जीनोम को एक साथ संपादित करते हैं, जिसमें वेबसॉकेट-आधारित सिंक्रनाइज़ेशन के माध्यम से बदलाव तुरंत प्रसारित होते हैं।
JBrowse-संचालित व्यूअर
JBrowse जीनोम ब्राउज़र पर निर्मित, जो क्यूरेटरों को परिचित ट्रैक नेविगेशन, खोज और अनुक्रम विज़ुअलाइज़ेशन सीधे तौर पर प्रदान करता है।
जीव-वार अनुमतियाँ
सूक्ष्म भूमिका-आधारित पहुँच प्रशासकों को प्रत्येक ऑर्गनिज़्म और प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह के लिए पढ़ने, लिखने या एडमिन अधिकार असाइन करने की अनुमति देती है।
एनोटेशन इतिहास
प्रत्येक ट्रांसक्रिप्ट संपादन, टिप्पणी और सुविधा परिवर्तन लेखक और टाइमस्टैम्प के साथ लॉग किया जाता है, जो पूर्ण ऑडिट और अनडू वर्कफ़्लो का समर्थन करता है।
GFF3 और FASTA इम्पोर्ट
संदर्भ जीनोम और मौजूदा एनोटेशन को मानक बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रारूपों के माध्यम से लोड करें, जिसके लिए किसी मालिकाना रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको Apollo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।