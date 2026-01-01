अपोलो समुदाय-संचालित जीनोम एनोटेशन के लिए एक अग्रणी ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे जेनेरिक मॉडल ऑर्गेनिज़्म डेटाबेस (GMOD) प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किया गया है। JBrowse-संचालित व्यूअर के इर्द-गिर्द निर्मित, यह संस्थानों में क्यूरेटरों को साझा संदर्भ जीनोम पर जीन मॉडल, ट्रांसक्रिप्ट और फीचर्स को एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है — हर बदलाव को ट्रैक किया जाता है, श्रेय दिया जाता है, और सहयोगियों को तुरंत दिखाई देता है।

अपने स्वयं के VPS पर अपोलो को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना एनोटेशन डेटा को थर्ड-पार्टी सर्वर पर रखने के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। रिसर्च लैब, कंसोर्टिया और बायोटेक टीमों को एक एकल आधिकारिक एनोटेशन डेटाबेस, दानेदार प्रति-जीव अनुमतियाँ, और एक क्यूरेशन हिस्ट्री मिलती है जिस पर उनका पूरा स्वामित्व होता है — संवेदनशील जीनोमिक डेटा को बाहरी रूप से साझा किए बिना।