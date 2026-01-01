1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Crafty Controller डिप्लॉय करें।
कई माइनक्राफ्ट जावा और बेडरॉक सर्वर को एक डैशबोर्ड से बनाने, कॉन्फ़िगर करने और संचालित करने के लिए वेब-आधारित कंट्रोल पैनल।
Crafty Controller के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Crafty Controller के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Crafty Controller एक ओपन-सोर्स वेब GUI है जो एक ही डैशबोर्ड से Minecraft Java और Bedrock सर्वर को मैनेज करने के लिए है। यह SSH सेशन और स्क्रीन टैब को बार-बार स्विच करने की ज़रूरत को खत्म करता है, और प्रति-सर्वर लाइव कंसोल, एक बिल्ट-इन फ़ाइल मैनेजर, शेड्यूल किए गए टास्क और वन-क्लिक बैकअप प्रदान करता है — यह सब मल्टी-यूज़र रोल-आधारित एक्सेस वाले एक साफ़-सुथरे वेब इंटरफ़ेस में उपलब्ध है।
अपने VPS पर Crafty को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी दुनिया, प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन और प्लेयर डेटा का पूरा स्वामित्व उस हार्डवेयर पर बना रहता है जिसका आप नियंत्रण करते हैं। आप ब्राउज़र छोड़े बिना लोकप्रिय जार प्रकारों — वैनिला, पेपर, स्पिगोट, फोर्ज और बेडरॉक — से नए सर्वर शुरू कर सकते हैं, और ग्रैन्युलर परमिशन का उपयोग करके दोस्तों या मॉडरेटर के साथ स्कोप-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन साझा कर सकते हैं।
Crafty Controller की मुख्य विशेषताएं
बहु-सर्वर नियंत्रण
एक ही डैशबोर्ड से कई Minecraft Java और Bedrock सर्वर को एक साथ शुरू करें, मॉनिटर करें और संचालित करें।
वेब-आधारित कंसोल
लाइव सर्वर लॉग स्ट्रीम करें और ब्राउज़र से कमांड भेजें, खोजने योग्य इतिहास और प्रति सर्वर रंग-कोडित आउटपुट के साथ।
शेड्यूल किए गए टास्क
मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना सर्वर को स्वस्थ रखने के लिए, क्रॉन-शैली के शेड्यूल पर बैकअप, रीस्टार्ट और कमांड निष्पादन को स्वचालित करें।
भूमिका-आधारित पहुँच
सीमित अनुमतियों वाले उपयोगकर्ता परिभाषित करें ताकि मॉडरेटर और समुदाय के सदस्य रूट या संवेदनशील क्रेडेंशियल के बिना सर्वर संचालित करने में मदद कर सकें।
फाइल मैनेजर
सर्वर फ़ाइलों — वर्ल्ड्स, प्लगइन्स, कॉन्फिग्स — को सीधे ब्राउज़र में ब्राउज़ करें, एडिट करें, अपलोड करें और डाउनलोड करें, बिना SSH या SFTP क्लाइंट के।
आपको Crafty Controller को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।