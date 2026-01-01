Crafty Controller एक ओपन-सोर्स वेब GUI है जो एक ही डैशबोर्ड से Minecraft Java और Bedrock सर्वर को मैनेज करने के लिए है। यह SSH सेशन और स्क्रीन टैब को बार-बार स्विच करने की ज़रूरत को खत्म करता है, और प्रति-सर्वर लाइव कंसोल, एक बिल्ट-इन फ़ाइल मैनेजर, शेड्यूल किए गए टास्क और वन-क्लिक बैकअप प्रदान करता है — यह सब मल्टी-यूज़र रोल-आधारित एक्सेस वाले एक साफ़-सुथरे वेब इंटरफ़ेस में उपलब्ध है।

अपने VPS पर Crafty को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी दुनिया, प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन और प्लेयर डेटा का पूरा स्वामित्व उस हार्डवेयर पर बना रहता है जिसका आप नियंत्रण करते हैं। आप ब्राउज़र छोड़े बिना लोकप्रिय जार प्रकारों — वैनिला, पेपर, स्पिगोट, फोर्ज और बेडरॉक — से नए सर्वर शुरू कर सकते हैं, और ग्रैन्युलर परमिशन का उपयोग करके दोस्तों या मॉडरेटर के साथ स्कोप-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन साझा कर सकते हैं।