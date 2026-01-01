एक क्लिक इंस्टॉलेशन में फैराडे डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स कमज़ोरी प्रबंधन प्लेटफॉर्म जो सुरक्षा संबंधी निष्कर्षों को केंद्रीकृत करता है और सुरक्षा टीमों के लिए उपचार को सुव्यवस्थित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Faraday के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
फैराडे एक एंटरप्राइज़-ग्रेड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो सुरक्षा टीमों को उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज़ को खोजने, ट्रैक करने और ठीक करने के लिए एक एकीकृत वर्कस्पेस प्रदान करता है। यह 80 से अधिक सुरक्षा टूल के साथ इंटीग्रेट होता है, विभिन्न स्कैनर्स और टेस्टिंग फ्रेमवर्क से स्कैन डेटा को स्वचालित रूप से इम्पोर्ट और नॉर्मलाइज़ करता है ताकि टीमें मैन्युअल डेटा रैंगलिंग के बजाय एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
अपने वीपीएस पर फैराडे को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील सुरक्षा निष्कर्ष और ऑडिट ट्रेल्स आपके पूर्ण नियंत्रण में रहें — वल्नरेबिलिटी डेटा हैंडलिंग के लिए सख्त कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, जबकि क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म की आवर्ती लागतों के बिना एंटरप्राइज़ क्षमताओं को प्रदान करता है।
Faraday की मुख्य विशेषताएं
80+ टूल एकीकरण
उद्योग-मानक स्कैनर और परीक्षण फ्रेमवर्क से भेद्यता डेटा को स्वचालित रूप से आयात और सामान्य करता है, जिससे मैन्युअल डेटा एकत्रीकरण समाप्त हो जाता है।
टीम सहयोग
मल्टी-यूज़र वर्कस्पेस, रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल के साथ, सिक्योरिटी टीमों को असेसमेंट पर सहयोग करने और रियल टाइम में रेमेडिएशन ओनरशिप को ट्रैक करने में सक्षम बनाते हैं।
जोखिम प्राथमिकीकरण
बिल्ट-इन जोखिम स्कोरिंग और प्राथमिकता इंजन टीमों को उन कमजोरियों पर उपचार प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो सबसे बड़ा वास्तविक खतरा पैदा करती हैं।
अनुपालन रिपोर्टिंग
कस्टम रिपोर्ट टेम्पलेट्स और ऑडिट ट्रेल्स अनुपालन अधिकारियों को सुरक्षा स्थिति में सुधार प्रदर्शित करने और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं।
RESTful API
एक पूर्ण REST API, CI/CD पाइपलाइन और SIEM टूल के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है, जिससे DevSecOps टीमें SDLC के दौरान कमजोरियों की ट्रैकिंग को स्वचालित कर सकें।
आपको Faraday को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।