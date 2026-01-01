फैराडे एक एंटरप्राइज़-ग्रेड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो सुरक्षा टीमों को उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज़ को खोजने, ट्रैक करने और ठीक करने के लिए एक एकीकृत वर्कस्पेस प्रदान करता है। यह 80 से अधिक सुरक्षा टूल के साथ इंटीग्रेट होता है, विभिन्न स्कैनर्स और टेस्टिंग फ्रेमवर्क से स्कैन डेटा को स्वचालित रूप से इम्पोर्ट और नॉर्मलाइज़ करता है ताकि टीमें मैन्युअल डेटा रैंगलिंग के बजाय एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

अपने वीपीएस पर फैराडे को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील सुरक्षा निष्कर्ष और ऑडिट ट्रेल्स आपके पूर्ण नियंत्रण में रहें — वल्नरेबिलिटी डेटा हैंडलिंग के लिए सख्त कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, जबकि क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म की आवर्ती लागतों के बिना एंटरप्राइज़ क्षमताओं को प्रदान करता है।