Authentik एक लचीला ओपन-सोर्स पहचान प्रदाता है जो संगठनों को पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सामान्य जटिलता के बिना एंटरप्राइज़-ग्रेड ऑथेंटिकेशन और यूज़र मैनेजमेंट प्रदान करता है। यह OAuth2, OpenID Connect, और SAML प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो इसे वस्तुतः किसी भी ऐप्लिकेशन या सेवा के साथ कम्पैटिबल बनाता है जिसे यूज़र ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कस्टमाइज़ेबल लॉगिन फ्लो, LDAP इंटीग्रेशन, और एक सेल्फ-सर्विस यूज़र पोर्टल इसकी क्षमताओं को पूरा करते हैं।

Authentik को सेल्फ-होस्ट करना आपको यूज़र क्रेडेंशियल और सेशन डेटा पर पूर्ण डेटा संप्रभुता देता है, कमर्शियल पहचान प्रदाताओं द्वारा लगाए जाने वाले प्रति-यूज़र आवर्ती शुल्क को समाप्त करता है, और आपको अपनी संस्था की सटीक आवश्यकताओं के अनुसार ऑथेंटिकेशन फ्लो को अनुकूलित करने देता है। यह डिप्लॉयमेंट एक सर्वर, एक बैकग्राउंड वर्कर, PostgreSQL, और Redis चलाता है — एक प्रोडक्शन-रेडी पहचान प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यक सब कुछ।