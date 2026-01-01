एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Authentik डिप्लॉय करें।
किसी भी एप्लिकेशन के लिए एंटरप्राइज़ SSO, OAuth2, SAML, और मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण के साथ ओपन-सोर्स पहचान प्रदाता।
Authentik के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Authentik के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Authentik एक लचीला ओपन-सोर्स पहचान प्रदाता है जो संगठनों को पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सामान्य जटिलता के बिना एंटरप्राइज़-ग्रेड ऑथेंटिकेशन और यूज़र मैनेजमेंट प्रदान करता है। यह OAuth2, OpenID Connect, और SAML प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो इसे वस्तुतः किसी भी ऐप्लिकेशन या सेवा के साथ कम्पैटिबल बनाता है जिसे यूज़र ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कस्टमाइज़ेबल लॉगिन फ्लो, LDAP इंटीग्रेशन, और एक सेल्फ-सर्विस यूज़र पोर्टल इसकी क्षमताओं को पूरा करते हैं।
Authentik को सेल्फ-होस्ट करना आपको यूज़र क्रेडेंशियल और सेशन डेटा पर पूर्ण डेटा संप्रभुता देता है, कमर्शियल पहचान प्रदाताओं द्वारा लगाए जाने वाले प्रति-यूज़र आवर्ती शुल्क को समाप्त करता है, और आपको अपनी संस्था की सटीक आवश्यकताओं के अनुसार ऑथेंटिकेशन फ्लो को अनुकूलित करने देता है। यह डिप्लॉयमेंट एक सर्वर, एक बैकग्राउंड वर्कर, PostgreSQL, और Redis चलाता है — एक प्रोडक्शन-रेडी पहचान प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यक सब कुछ।
Authentik की मुख्य विशेषताएं
यूनिवर्सल एसएसओ प्रोटोकॉल
OAuth2, OpenID Connect, और SAML सपोर्ट का मतलब है कि Authentik लगभग किसी भी आधुनिक एप्लिकेशन या सेवा के लिए आइडेंटिटी प्रोवाइडर के रूप में बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के काम करता है।
लचीला MFA
TOTP ऑथेंटिकेटर ऐप्स, WebAuthn हार्डवेयर कीज़, या SMS के ज़रिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया जा सकता है — जिसे प्रति एप्लिकेशन या उपयोगकर्ता समूह कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
अनुकूलन योग्य लॉगिन प्रवाह
सशर्त चरणों, कस्टम ब्रांडिंग और नीति-आधारित एक्सेस कंट्रोल के साथ प्रमाणीकरण पाइपलाइन डिज़ाइन करें, जो आपके संगठन की सुरक्षा आवश्यकताओं से मेल खाती हों।
LDAP डायरेक्टरी इंटीग्रेशन
मौजूदा Active Directory या LDAP डायरेक्टरी से कनेक्ट करें ताकि उपयोगकर्ताओं और समूहों को सिंक किया जा सके, जिससे आपको अपने उपयोगकर्ता डेटाबेस को शुरुआत से फिर से बनाने की आवश्यकता न पड़े।
ऑडिट और अनुपालन लॉगिंग
विस्तृत इवेंट लॉग और ऑडिट ट्रेल हर प्रमाणीकरण इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आपको सुरक्षा समीक्षाओं और नियामक अनुपालन के लिए आवश्यक दृश्यता मिलती है।
आपको Authentik को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।