Vaultwarden, Rust में लिखा गया Bitwarden सर्वर API का एक अनौपचारिक, हल्का कार्यान्वयन है। यह आधिकारिक Bitwarden सर्वर द्वारा आवश्यक मेमोरी के एक अंश का उपयोग करता है, जबकि सभी आधिकारिक Bitwarden क्लाइंट्स — ब्राउज़र एक्सटेंशन, डेस्कटॉप ऐप्स और मोबाइल ऐप्स — के साथ पूरी तरह से संगत रहता है, जो सभी बिना किसी संशोधन के काम करते हैं।

एक VPS पर अपने पासवर्ड वॉल्ट को सेल्फ-होस्ट करने से हर पासवर्ड, सुरक्षित नोट और क्रेडेंशियल पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। यह टेम्पलेट Let's Encrypt सर्टिफिकेट्स के साथ पहले से इंस्टॉल किए गए Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के माध्यम से स्वचालित रूप से HTTPS को रूट करता है, जो पहले डिप्लॉयमेंट से ही Bitwarden क्लाइंट्स की HTTPS आवश्यकता को पूरा करता है।