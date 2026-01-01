1-क्लिक में वॉल्टवार्डन डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड Bitwarden-संगत पासवर्ड मैनेजर, जो Rust में लिखा गया है और Traefik के माध्यम से स्वचालित HTTPS के साथ आता है।
Vaultwarden के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Vaultwarden के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Vaultwarden, Rust में लिखा गया Bitwarden सर्वर API का एक अनौपचारिक, हल्का कार्यान्वयन है। यह आधिकारिक Bitwarden सर्वर द्वारा आवश्यक मेमोरी के एक अंश का उपयोग करता है, जबकि सभी आधिकारिक Bitwarden क्लाइंट्स — ब्राउज़र एक्सटेंशन, डेस्कटॉप ऐप्स और मोबाइल ऐप्स — के साथ पूरी तरह से संगत रहता है, जो सभी बिना किसी संशोधन के काम करते हैं।
एक VPS पर अपने पासवर्ड वॉल्ट को सेल्फ-होस्ट करने से हर पासवर्ड, सुरक्षित नोट और क्रेडेंशियल पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। यह टेम्पलेट Let's Encrypt सर्टिफिकेट्स के साथ पहले से इंस्टॉल किए गए Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के माध्यम से स्वचालित रूप से HTTPS को रूट करता है, जो पहले डिप्लॉयमेंट से ही Bitwarden क्लाइंट्स की HTTPS आवश्यकता को पूरा करता है।
Vaultwarden की मुख्य विशेषताएं
Bitwarden संगत
सभी आधिकारिक Bitwarden ब्राउज़र एक्सटेंशन, डेस्कटॉप, और मोबाइल क्लाइंट बिना किसी संशोधन के Vaultwarden से कनेक्ट होते हैं।
Rust दक्षता
Rust में लिखा गया, Vaultwarden आधिकारिक Java-आधारित Bitwarden सर्वर द्वारा आवश्यक RAM और CPU का बहुत कम उपयोग करता है।
स्वचालित HTTPS
ट्रैफ़िक पहले से इंस्टॉल किए गए Traefik प्रॉक्सी के माध्यम से रूट होता है, जिसमें Let's Encrypt सर्टिफिकेट होते हैं, और यह Bitwarden की HTTPS आवश्यकता को तुरंत पूरा करता है।
संगठन सहायता
वॉल्टवार्डन की संगठन और कलेक्शन सुविधाओं का उपयोग करके परिवार या टीम के सदस्यों के साथ वॉल्ट आइटम साझा करें।
आपातकालीन एक्सेस
अपने विश्वसनीय संपर्कों को खाता रिकवरी परिदृश्यों के लिए विन्यास योग्य प्रतीक्षा अवधियों के साथ अपने वॉल्ट तक आपातकालीन पहुंच प्रदान करें।
आपको Vaultwarden को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।