Authorizer एक सेल्फ-होस्टेड ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सर्वर है जो Auth0, Firebase Auth, या Clerk जैसी क्लाउड सेवाओं की जगह लेता है। यह ईमेल/पासवर्ड लॉगिन, 10+ प्रोवाइडर्स के साथ सोशल OAuth, मैजिक लिंक, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल आउट-ऑफ-द-बॉक्स प्रदान करता है — ये सभी आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर चलते हैं, जिसमें उपयोगकर्ता डेटा आपके अपने डेटाबेस में संग्रहीत होता है।

प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने या अपने उपयोगकर्ताओं के क्रेडेंशियल के साथ किसी तीसरे पक्ष पर भरोसा करने के बजाय, Authorizer को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी पहचान परत का पूरा स्वामित्व आपके पास रहता है। यह एक GraphQL API और एक बिल्ट-इन लॉगिन पेज प्रदान करता है जिस पर आपके एप्लिकेशन रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जो SQLite, PostgreSQL, MySQL, या 13+ समर्थित डेटाबेस बैकएंड में से किसी एक द्वारा समर्थित है।