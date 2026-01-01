1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ऑथराइज़र डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड प्रमाणीकरण सर्वर जो आपके ऐप्स को तीसरे पक्ष के SaaS के बिना एक पूर्ण पहचान परत प्रदान करता है।
Authorizer के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
आप Authorizer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Authorizer एक सेल्फ-होस्टेड ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सर्वर है जो Auth0, Firebase Auth, या Clerk जैसी क्लाउड सेवाओं की जगह लेता है। यह ईमेल/पासवर्ड लॉगिन, 10+ प्रोवाइडर्स के साथ सोशल OAuth, मैजिक लिंक, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल आउट-ऑफ-द-बॉक्स प्रदान करता है — ये सभी आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर चलते हैं, जिसमें उपयोगकर्ता डेटा आपके अपने डेटाबेस में संग्रहीत होता है।
प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने या अपने उपयोगकर्ताओं के क्रेडेंशियल के साथ किसी तीसरे पक्ष पर भरोसा करने के बजाय, Authorizer को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी पहचान परत का पूरा स्वामित्व आपके पास रहता है। यह एक GraphQL API और एक बिल्ट-इन लॉगिन पेज प्रदान करता है जिस पर आपके एप्लिकेशन रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जो SQLite, PostgreSQL, MySQL, या 13+ समर्थित डेटाबेस बैकएंड में से किसी एक द्वारा समर्थित है।
Authorizer की मुख्य विशेषताएं
सामाजिक एवं पासवर्डलेस लॉगिन
Google, GitHub, और 10+ OAuth प्रोवाइडर के साथ-साथ मैजिक लिंक और TOTP-आधारित MFA का समर्थन, ताकि उपयोगकर्ता अपनी पसंद के किसी भी तरीके से साइन इन कर सकें।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
प्रमाणित उपयोगकर्ता आपके एप्लिकेशन में क्या कर सकते हैं, इसे सीमित करने के लिए कस्टम रोल और संरक्षित रोल परिभाषित करें।
GraphQL API
उपयोगकर्ता प्रबंधन, टोकन जारी करने और कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूर्ण GraphQL इंटरफ़ेस किसी भी टेक स्टैक में एकीकरण को सीधा बनाता है।
बिल्ट-इन लॉगिन UI
/app पर उपयोग के लिए तैयार लॉगिन पेज और /dashboard पर एडमिन डैशबोर्ड के साथ आता है — शुरू करने के लिए किसी कस्टम ऑथ UI की आवश्यकता नहीं है।
13+ डेटाबेस बैकएंड
सरलता के लिए SQLite पर चलाएँ या PostgreSQL, MySQL, MongoDB, या 10+ अन्य समर्थित डेटाबेस में से किसी एक से कनेक्ट करें, जैसे-जैसे आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं।
आपको Authorizer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
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