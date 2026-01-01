2FAuth Google Authenticator और Authy जैसे मोबाइल ऑथेंटिकेटर ऐप्स का एक ओपन-सोर्स, वेब-आधारित विकल्प है। यह एक साफ ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (TOTP) और HOTP कोड जनरेट करता है, ताकि आपके ऑथेंटिकेशन कोड्स किसी भी डिवाइस से एक्सेस किए जा सकें—किसी एक फोन तक सीमित न रहें।

केवल मोबाइल पर चलने वाले ऑथेंटिकेटर ऐप्स के विपरीत, 2FAuth आपके सीक्रेट्स को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर एन्क्रिप्टेड स्टोरेज और वैकल्पिक अकाउंट सुरक्षा के साथ स्टोर करता है। इसका मतलब है कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, कमर्शियल सेवाओं के साथ कोई डेटा साझा नहीं, और किसी ऐसे फोन पर कोई निर्भरता नहीं जो खो सकता है या क्षतिग्रस्त हो सकता है जब आपको सबसे ज़्यादा लॉग इन करने की ज़रूरत हो।