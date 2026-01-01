1-क्लिक में 2FAuth डिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड वेब-आधारित दो-कारक प्रमाणीकरण प्रबंधक जो किसी भी डिवाइस से सुलभ है, और आपके कोड को आपके नियंत्रण में रखता है।
2FAuth के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप 2FAuth के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
2FAuth Google Authenticator और Authy जैसे मोबाइल ऑथेंटिकेटर ऐप्स का एक ओपन-सोर्स, वेब-आधारित विकल्प है। यह एक साफ ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (TOTP) और HOTP कोड जनरेट करता है, ताकि आपके ऑथेंटिकेशन कोड्स किसी भी डिवाइस से एक्सेस किए जा सकें—किसी एक फोन तक सीमित न रहें।
केवल मोबाइल पर चलने वाले ऑथेंटिकेटर ऐप्स के विपरीत, 2FAuth आपके सीक्रेट्स को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर एन्क्रिप्टेड स्टोरेज और वैकल्पिक अकाउंट सुरक्षा के साथ स्टोर करता है। इसका मतलब है कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, कमर्शियल सेवाओं के साथ कोई डेटा साझा नहीं, और किसी ऐसे फोन पर कोई निर्भरता नहीं जो खो सकता है या क्षतिग्रस्त हो सकता है जब आपको सबसे ज़्यादा लॉग इन करने की ज़रूरत हो।
2FAuth की मुख्य विशेषताएं
वेब-आधारित पहुँच
अपने सभी 2FA कोड किसी भी ब्राउज़र से किसी भी डिवाइस पर एक्सेस करें, जिससे महत्वपूर्ण लॉगिन के समय एक ही फ़ोन पर निर्भरता समाप्त हो जाती है।
TOTP और HOTP समर्थन
यह समय-आधारित और काउंटर-आधारित दोनों वन-टाइम पासवर्ड उत्पन्न करता है, जिसमें लगभग हर उस सेवा के प्रमाणीकरण मानक शामिल हैं जो 2FA प्रदान करती है।
आसान खाता सेटअप
QR कोड स्कैनिंग या मैन्युअल एंट्री के ज़रिए खाते जोड़ें, और त्वरित दृश्य पहचान के लिए उन्हें आइकन के साथ समूहों में व्यवस्थित करें।
आयात और निर्यात
Google Authenticator, Aegis, और 2FAS से बिल्ट-इन इम्पोर्ट टूल्स के साथ माइग्रेट करें, और लॉक-इन को रोकने के लिए अपना डेटा कभी भी एक्सपोर्ट करें।
पासवर्ड रहित लॉगिन
WebAuthn सपोर्ट आपको 2FAuth में बिना पासवर्ड के प्रमाणीकृत करने की सुविधा देता है, जिससे आपके अन्य खातों की सुरक्षा करने वाले मैनेजर में एक आधुनिक सुरक्षा परत जुड़ जाती है।
आपको 2FAuth को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।