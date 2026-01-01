1-क्लिक में WriteFreely डिप्लॉय करें।
न्यूनतम ओपन-सोर्स ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो मार्कडाउन, व्याकुलता-मुक्त लेखन और एक्टिविटीपब फेडरेशन पर आधारित है।
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आप WriteFreely के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WriteFreely लेखन के कार्य के इर्द-गिर्द डिज़ाइन किया गया एक स्वच्छ, न्यूनतम प्रकाशन प्लेटफॉर्म है। पोस्ट सादे मार्कडाउन में लिखे जाते हैं, एडिटर आपके रास्ते में नहीं आता है, और सार्वजनिक पढ़ने का अनुभव टिप्पणियों, विज्ञापनों और ट्रैकर्स को हटा देता है — केवल शब्द छोड़ता है। बिल्ट-इन एक्टिविटीपब सपोर्ट फेडिवर्से में फॉलोअर्स को मास्टोडॉन और अन्य फेडरेटेड सेवाओं से सीधे आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करने देता है।
अपने VPS पर WriteFreely को सेल्फ-होस्ट करना आपके लेखन को आपके अपने डोमेन के तहत रखता है, जो एल्गोरिथम फीड्स और प्लेटफॉर्म बंद होने से मुक्त है। लाइटवेट गो बाइनरी न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करता है, सब कुछ एक सिंगल SQLite डेटाबेस में रखता है, और आपको एक्सपोर्ट, थीमिंग और फेडरेशन सेटिंग्स पर पूरा नियंत्रण देता है।
WriteFreely की मुख्य विशेषताएं
मार्कडाउन-केंद्रित एडिटर
एक डिस्ट्रैक्शन-फ्री एडिटर के साथ प्लेन Markdown में लिखें जो ड्राफ्ट्स को ऑटो-सेव करता है और आपके शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते समय आपके रास्ते में नहीं आता।
ActivityPub फेडरेशन
मास्टोडॉन और अन्य फेडीवर्स सेवाओं पर फॉलोअर्स आपके ब्लॉग को सीधे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे पाठक बिना किसी एल्गोरिथम फ़ीड के रास्ते में आए उन तक पहुँच सकते हैं।
स्वच्छ पठन अनुभव
सार्वजनिक पोस्ट एक टाइपोग्राफिक, विज्ञापन-मुक्त लेआउट और बिना ट्रैकिंग के प्रस्तुत होते हैं — पाठक आपकी लेखन को वैसे ही देखते हैं जैसे आपने इसे लिखा था।
अनुकूलित थीम और CSS
बिल्ट-इन थीम्स में से चुनें या कस्टम CSS डालें, ताकि आप टेम्पलेट्स को छुए बिना या बाइनरी को फिर से बनाए बिना अपने ब्लॉग को ब्रांड कर सकें।
ड्राफ्ट्स और शेड्यूलिंग
निजी ड्राफ्ट्स को अनिश्चित काल तक सहेजें, फिर जब आप तैयार हों तो पोस्ट शेड्यूल करें या प्रकाशित करें — किसी तीसरे पक्ष के CMS प्लगइन्स की आवश्यकता नहीं है।
हल्का और पोर्टेबल
SQLite द्वारा समर्थित एकल गो बाइनरी का मतलब है कि आपका पूरा ब्लॉग एक छोटे से वॉल्यूम में समाहित होता है और एक फ़ाइल कॉपी के साथ होस्ट के बीच स्थानांतरित होता है।
आपको WriteFreely को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।