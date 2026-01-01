1-क्लिक इंस्टॉलेशन में DokuWiki डिप्लॉय करें।
तकनीकी दस्तावेज़ और टीम नॉलेज बेस के लिए सरल, डेटाबेस-मुक्त विकी प्लेटफॉर्म।
DokuWiki के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DokuWiki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DokuWiki एक हल्का, मानकों के अनुरूप विकी है जो सभी सामग्री को डेटाबेस के बजाय प्लेन टेक्स्ट फ़ाइलों में संग्रहीत करता है। यह फ़ाइल-आधारित डिज़ाइन सेटअप को न्यूनतम रखता है और बैकअप को बेहद सरल बनाता है — बस फ़ाइलों को कॉपी करें। अपनी सरलता के बावजूद, DokuWiki एक पूर्ण-विशेषताओं वाला एडिटिंग अनुभव, पदानुक्रमित नेमस्पेस संगठन, विस्तृत एक्सेस कंट्रोल और एक व्यापक प्लगइन इकोसिस्टम प्रदान करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जटिलता को बढ़ाए बिना कार्यक्षमता का विस्तार कर सकता है।
अपने VPS पर DokuWiki को सेल्फ-होस्ट करना आपके डॉक्यूमेंटेशन को निजी और पूरी तरह से आपकी शर्तों पर सुलभ रखता है। इसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं है, कोई बाहरी सेवा निर्भरता नहीं है, और कोई भी डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है — जिससे यह किसी भी साइज़ के आंतरिक विकी, तकनीकी रनबुक और टीम नॉलेज बेस के लिए एक विश्वसनीय दीर्घकालिक विकल्प बन जाता है।
DokuWiki की मुख्य विशेषताएं
डेटाबेस की कोई आवश्यकता नहीं है।
सभी सामग्री को सादे टेक्स्ट फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत किया जाता है, जिससे डेटाबेस सेटअप और रखरखाव का वह ओवरहेड समाप्त हो जाता है जो अन्य विकी प्लेटफॉर्म में आम है।
वर्जन कंट्रोल अंतर्निहित
हर संपादन को पूर्ण डिफ व्यू और एक-क्लिक रोलबैक के साथ ट्रैक किया जाता है, ताकि कोई भी सामग्री परिवर्तन कभी भी स्थायी रूप से खो न जाए।
लचीला एक्सेस कंट्रोल
उपयोगकर्ता समूह और पेज-स्तर की अनुमतियाँ आपको विकी के अनुभागों को ठीक सही दर्शकों के लिए प्रतिबंधित करने या खोलने की सुविधा देती हैं।
समृद्ध प्लगइन इकोसिस्टम
सैकड़ों कम्युनिटी प्लगइन्स कोर कोड को छुए बिना सिंटैक्स हाइलाइटिंग, डायग्राम, टास्क लिस्ट और इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएँ जोड़ते हैं।
आसान बैकअप
क्योंकि सामग्री सादी फाइलें हैं, पूरे विकी का बैकअप लेना एक डायरेक्टरी को कॉपी करने या इसे किसी भी फाइल-आधारित बैकअप रणनीति में शामिल करने जितना ही आसान है।
आपको DokuWiki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।