DokuWiki एक हल्का, मानकों के अनुरूप विकी है जो सभी सामग्री को डेटाबेस के बजाय प्लेन टेक्स्ट फ़ाइलों में संग्रहीत करता है। यह फ़ाइल-आधारित डिज़ाइन सेटअप को न्यूनतम रखता है और बैकअप को बेहद सरल बनाता है — बस फ़ाइलों को कॉपी करें। अपनी सरलता के बावजूद, DokuWiki एक पूर्ण-विशेषताओं वाला एडिटिंग अनुभव, पदानुक्रमित नेमस्पेस संगठन, विस्तृत एक्सेस कंट्रोल और एक व्यापक प्लगइन इकोसिस्टम प्रदान करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जटिलता को बढ़ाए बिना कार्यक्षमता का विस्तार कर सकता है।

अपने VPS पर DokuWiki को सेल्फ-होस्ट करना आपके डॉक्यूमेंटेशन को निजी और पूरी तरह से आपकी शर्तों पर सुलभ रखता है। इसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं है, कोई बाहरी सेवा निर्भरता नहीं है, और कोई भी डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है — जिससे यह किसी भी साइज़ के आंतरिक विकी, तकनीकी रनबुक और टीम नॉलेज बेस के लिए एक विश्वसनीय दीर्घकालिक विकल्प बन जाता है।