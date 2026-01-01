1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Tolgee डिप्लॉय करें।
इन-कॉन्टेक्स्ट एडिटिंग और SDK इंटीग्रेशन के साथ ओपन-सोर्स लोकलाइज़ेशन प्लेटफ़ॉर्म, ऐप्स को कई भाषाओं में अनुवाद करने के लिए।
Tolgee के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tolgee के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tolgee एक ओपन-सोर्स लोकलाइज़ेशन और ट्रांसलेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो डेवलपमेंट टीमों को अपनी सभी ऐप ट्रांसलेशन कीज़ को एक ही जगह पर प्रबंधित करने देता है। इसकी खास विशेषता इन-कॉन्टेक्स्ट एडिटिंग है — अनुवादक कोड फ़ाइलों को छुए बिना सीधे चल रहे एप्लिकेशन के भीतर स्ट्रिंग्स को संशोधित कर सकते हैं।
VPS पर Tolgee को सेल्फ-होस्ट करना आपके नियंत्रण में सभी अनुवाद डेटा रखता है और SaaS विकल्पों में सामान्य प्रति-स्ट्रिंग या प्रति-सीट शुल्क को समाप्त करता है। React, Angular, Vue और अन्य फ्रेमवर्क के लिए SDK सीधे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होते हैं, और एक REST API CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेशन का समर्थन करता है।
Tolgee की मुख्य विशेषताएं
इन-कॉन्टेक्स्ट एडिटिंग
अनुवादक आपके लाइव एप्लिकेशन इंटरफ़ेस में सीधे स्ट्रिंग्स को संपादित कर सकते हैं, जिससे कुंजी फ़ाइलों में खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
बहु-भाषा प्रबंधन
एक ही व्यवस्थित डैशबोर्ड से प्रत्येक लक्ष्य भाषा में सभी अनुवाद कुंजियों और उनके मानों को प्रबंधित करें।
फ्रेमवर्क SDKs
React, Angular, Vue, और Svelte के लिए आधिकारिक SDKs, Tolgee को सीधे आपकी एप्लिकेशन बिल्ड प्रक्रिया में एकीकृत करते हैं।
मशीन अनुवाद
लोकलाइज़ेशन वर्कफ़्लो को तेज़ करने के लिए Google Translate, DeepL, या AWS Translate का उपयोग करके अनुवादों को स्वचालित रूप से प्री-फिल करें।
REST API और CLI
CI/CD पाइपलाइन में REST API या कमांड-लाइन टूल का उपयोग करके अनुवाद आयात और निर्यात को स्वचालित करें।
आपको Tolgee को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।