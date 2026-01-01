Tolgee एक ओपन-सोर्स लोकलाइज़ेशन और ट्रांसलेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो डेवलपमेंट टीमों को अपनी सभी ऐप ट्रांसलेशन कीज़ को एक ही जगह पर प्रबंधित करने देता है। इसकी खास विशेषता इन-कॉन्टेक्स्ट एडिटिंग है — अनुवादक कोड फ़ाइलों को छुए बिना सीधे चल रहे एप्लिकेशन के भीतर स्ट्रिंग्स को संशोधित कर सकते हैं।

VPS पर Tolgee को सेल्फ-होस्ट करना आपके नियंत्रण में सभी अनुवाद डेटा रखता है और SaaS विकल्पों में सामान्य प्रति-स्ट्रिंग या प्रति-सीट शुल्क को समाप्त करता है। React, Angular, Vue और अन्य फ्रेमवर्क के लिए SDK सीधे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होते हैं, और एक REST API CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेशन का समर्थन करता है।