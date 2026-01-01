Apache IoTDB को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
औद्योगिक IoT टाइम-सीरीज़ डेटाबेस जो उच्च-थ्रूपुट इनजेशन, एक सेकंड से भी कम समय में क्वेरीज़, और एज पर अत्यधिक उच्च कंप्रेशन प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache IoTDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache IoTDB इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक उद्देश्य-निर्मित टाइम-सीरीज़ डेटाबेस है, जिसे औद्योगिक IoT वर्कलोड के लिए शुरू से डिज़ाइन किया गया है जहाँ लाखों सेंसर से हर दिन अरबों डेटा पॉइंट आते हैं। इसका लाइटवेट कॉलमिनर TsFile फॉर्मेट ऐसे कंप्रेशन रेशियो तक पहुँचता है जो विशिष्ट रिलेशनल डेटाबेस प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि सब-सेकंड एनालिटिकल क्वेरीज़ और एक ट्री-आधारित डिवाइस स्कीमा वास्तविक औद्योगिक उपकरणों के संरचित होने के तरीके को मॉडल करते हैं।
अपने VPS पर Apache IoTDB को सेल्फ-होस्ट करना विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन और स्मार्ट-सिटी प्रोजेक्ट्स को एक प्राइवेट टेलीमेट्री बैकएंड देता है जो Grafana, Spark, Flink, Kafka, और MQTT के साथ नेटिव रूप से इंटीग्रेट होता है — बिना प्रति-मीट्रिक शुल्क का भुगतान किए और बिना सेंसर डेटा को थर्ड-पार्टी क्लाउड पर भेजे।
Apache IoTDB की मुख्य विशेषताएं
TsFile कॉलमनार स्टोरेज
विशेष रूप से निर्मित कॉलम-आधारित स्टोरेज फॉर्मेट, जो टाइम-सीरीज़ डेटा के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है, पारंपरिक डेटाबेस की तुलना में 20:1 तक के कम्प्रेशन अनुपात प्रदान करता है।
उच्च थ्रूपुट अंतर्ग्रहण
कम-पावर वाले IoT डिवाइस से प्रति सेकंड लाखों राइट्स को संभालता है, जो राइट-हेवी वर्कलोड्स के लिए डिज़ाइन किए गए लॉग-स्ट्रक्चर्ड मर्ज ट्री का उपयोग करता है।
ट्री-आधारित डिवाइस स्कीमा
पदानुक्रमित पथ मॉडल दर्शाता है कि कारखाने और बेड़े सेंसर को कैसे व्यवस्थित करते हैं, क्रॉस-डिवाइस एग्रीगेशन क्वेरीज़ के लिए फ़ज़ी वाइल्डकार्ड के साथ।
देशी शिष्टाचार समर्थन
JDBC, Thrift RPC, REST API V2, और MQTT इनजेशन किसी भी डिवाइस, डैशबोर्ड या एनालिटिक्स टूल को कस्टम एडेप्टर के बिना कनेक्ट करने में सक्षम बनाते हैं।
ग्राफाना और स्पार्क तैयार
ग्राफाना, अपैचे स्पार्क, फ्लिंक, काफका और हैडूप के लिए आधिकारिक कनेक्टर IoTDB को मौजूदा पाइपलाइन के लिए एक ड्रॉप-इन टाइम-सीरीज़ बैकएंड में बदल देते हैं।
आपको Apache IoTDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।