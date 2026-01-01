Apache IoTDB इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक उद्देश्य-निर्मित टाइम-सीरीज़ डेटाबेस है, जिसे औद्योगिक IoT वर्कलोड के लिए शुरू से डिज़ाइन किया गया है जहाँ लाखों सेंसर से हर दिन अरबों डेटा पॉइंट आते हैं। इसका लाइटवेट कॉलमिनर TsFile फॉर्मेट ऐसे कंप्रेशन रेशियो तक पहुँचता है जो विशिष्ट रिलेशनल डेटाबेस प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि सब-सेकंड एनालिटिकल क्वेरीज़ और एक ट्री-आधारित डिवाइस स्कीमा वास्तविक औद्योगिक उपकरणों के संरचित होने के तरीके को मॉडल करते हैं।

अपने VPS पर Apache IoTDB को सेल्फ-होस्ट करना विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन और स्मार्ट-सिटी प्रोजेक्ट्स को एक प्राइवेट टेलीमेट्री बैकएंड देता है जो Grafana, Spark, Flink, Kafka, और MQTT के साथ नेटिव रूप से इंटीग्रेट होता है — बिना प्रति-मीट्रिक शुल्क का भुगतान किए और बिना सेंसर डेटा को थर्ड-पार्टी क्लाउड पर भेजे।