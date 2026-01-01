Apache Amoro एक इनक्यूबेटिंग Apache प्रोजेक्ट है जो ओपन लेकहाउस फॉर्मेट्स के ऊपर एक स्व-प्रबंधित परत जोड़ता है, जो कैटलॉग, टेबल्स और निरंतर स्व-ऑप्टिमाइज़िंग के लिए एक एकीकृत वेब डैशबोर्ड प्रदान करता है। यह Flink, Spark और Trino के साथ एकीकृत होता है ताकि प्लेटफ़ॉर्म टीमें एक ही स्थान से कई टेबल फॉर्मेट्स में टेबल रखरखाव, फ़ाइल कॉम्पेक्शन, स्नैपशॉट समाप्ति और डेटा प्रतिधारण नीतियों को केंद्रीकृत कर सकें।

Amoro को सेल्फ-होस्ट करने से कैटलॉग मेटाडेटा, टेबल स्टैटिस्टिक्स और ऑप्टिमाइज़र गतिविधि आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी रहती है, जो प्रति-टेबल SaaS शुल्क से मुक्त है। बंडल किया गया वेब UI टेबल के आकार, ऑप्टिमाइज़िंग प्रगति, स्नैपशॉट इतिहास और SQL टर्मिनल एक्सेस को प्रदर्शित करता है, जिससे डेटा प्लेटफ़ॉर्म टीमों को एक ऑपरेशनल कंसोल मिलता है जो रॉ Iceberg या Paimon डिप्लॉयमेंट में मौजूद नहीं है।