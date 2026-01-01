1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Amoro डिप्लॉय करें।
अपाचे आइसबर्ग, मिक्स्ड-आइसबर्ग, मिक्स्ड-हाइव, और पाइमोन टेबल्स के लिए ओपन-सोर्स लेकहाउस मैनेजमेंट सर्विस।
Apache Amoro के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Amoro के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Amoro एक इनक्यूबेटिंग Apache प्रोजेक्ट है जो ओपन लेकहाउस फॉर्मेट्स के ऊपर एक स्व-प्रबंधित परत जोड़ता है, जो कैटलॉग, टेबल्स और निरंतर स्व-ऑप्टिमाइज़िंग के लिए एक एकीकृत वेब डैशबोर्ड प्रदान करता है। यह Flink, Spark और Trino के साथ एकीकृत होता है ताकि प्लेटफ़ॉर्म टीमें एक ही स्थान से कई टेबल फॉर्मेट्स में टेबल रखरखाव, फ़ाइल कॉम्पेक्शन, स्नैपशॉट समाप्ति और डेटा प्रतिधारण नीतियों को केंद्रीकृत कर सकें।
Amoro को सेल्फ-होस्ट करने से कैटलॉग मेटाडेटा, टेबल स्टैटिस्टिक्स और ऑप्टिमाइज़र गतिविधि आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी रहती है, जो प्रति-टेबल SaaS शुल्क से मुक्त है। बंडल किया गया वेब UI टेबल के आकार, ऑप्टिमाइज़िंग प्रगति, स्नैपशॉट इतिहास और SQL टर्मिनल एक्सेस को प्रदर्शित करता है, जिससे डेटा प्लेटफ़ॉर्म टीमों को एक ऑपरेशनल कंसोल मिलता है जो रॉ Iceberg या Paimon डिप्लॉयमेंट में मौजूद नहीं है।
Apache Amoro की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत लेकहाउस डैशबोर्ड
एक ही वेब UI से, बिना SQL लिखे, आइसबर्ग, मिक्स्ड-आइसबर्ग, मिक्स्ड-हाइव और पाइमोन फॉर्मेट में कैटलॉग, स्कीमा, टेबल, स्नैपशॉट और पार्टीशन को ब्राउज़ करें।
स्व-अनुकूलन इंजन
बैकग्राउंड में छोटे फ़ाइलों को लगातार कॉम्पैक्ट करता है, डिलीट को मर्ज करता है, और मैनिफेस्ट को फिर से लिखता है ताकि स्ट्रीमिंग और CDC टेबल मैन्युअल रखरखाव कार्यों के बिना क्वेरी-तेज़ रहें।
मल्टी-फॉर्मेट कैटलॉग
आंतरिक Amoro कैटलॉग रजिस्टर करें या मौजूदा Hive Metastore, AWS Glue, REST, और Hadoop कैटलॉग से कनेक्ट करें और एक कंट्रोल प्लेन से हर समर्थित टेबल फॉर्मेट को मैनेज करें।
प्लग करने योग्य ऑप्टिमाइज़र कंटेनर
लोकल कंटेनर पर तुरंत ऑप्टिमाइजेशन टास्क चलाएँ या जैसे-जैसे डेटा वॉल्यूम बढ़ता है, बाहरी Flink, Spark, या Kubernetes ऑप्टिमाइज़र कंटेनरों तक स्केल आउट करें।
बिल्ट-इन SQL टर्मिनल
एम्बेडेड लोकल स्पार्क टर्मिनल का उपयोग करके सीधे डैशबोर्ड से टेबल को क्वेरी और निरीक्षण करें, या साझा प्रोडक्शन-ग्रेड SQL एक्सेस के लिए Kyuubi को कनेक्ट करें।
आपको Apache Amoro को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।