Apache CouchDB एक ओपन-सोर्स NoSQL डॉक्यूमेंट डेटाबेस है जो डेटा को JSON डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्टोर करता है और हर ऑपरेशन को एक साफ HTTP/REST API के माध्यम से उजागर करता है। अधिकांश डेटाबेस के विपरीत, CouchDB डिज़ाइन के अनुसार मल्टी-प्राइमरी है — हर नोड रीड्स और राइट्स को स्वीकार करता है, और नेटवर्क विभाजन और रुक-रुक कर कनेक्टिविटी से बचने वाले वृद्धिशील रेप्लिकेशन के माध्यम से नोड्स (और यहां तक कि ब्राउज़र क्लाइंट्स) के बीच परिवर्तन प्रवाहित होते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर CouchDB को सेल्फ-होस्ट करना आपको ऑफ़लाइन-फर्स्ट मोबाइल ऐप्स, एज डिप्लॉयमेंट्स और लचीली वेब सेवाओं के लिए एक प्रोडक्शन-ग्रेड डेटाबेस देता है, बिना प्रति-डॉक्यूमेंट मूल्य निर्धारण या विक्रेता-प्रबंधित सीमाओं के। बंडल किया गया Fauxton वेब कंसोल क्वेरीज़, रेप्लिकेशन सेटअप, यूज़र मैनेजमेंट और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए पूर्ण प्रशासनिक एक्सेस प्रदान करता है।