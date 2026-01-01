Apache CouchDB पर 69% तक की छूट

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मल्टी-प्राइमरी डॉक्यूमेंट डेटाबेस, एक सहज HTTP/JSON API के साथ, जिसे विश्वसनीयता और ऑफलाइन-फर्स्ट प्रतिकृति के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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KVM 2
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8 vCPU कोर
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Apache CouchDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache CouchDB एक ओपन-सोर्स NoSQL डॉक्यूमेंट डेटाबेस है जो डेटा को JSON डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्टोर करता है और हर ऑपरेशन को एक साफ HTTP/REST API के माध्यम से उजागर करता है। अधिकांश डेटाबेस के विपरीत, CouchDB डिज़ाइन के अनुसार मल्टी-प्राइमरी है — हर नोड रीड्स और राइट्स को स्वीकार करता है, और नेटवर्क विभाजन और रुक-रुक कर कनेक्टिविटी से बचने वाले वृद्धिशील रेप्लिकेशन के माध्यम से नोड्स (और यहां तक कि ब्राउज़र क्लाइंट्स) के बीच परिवर्तन प्रवाहित होते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर CouchDB को सेल्फ-होस्ट करना आपको ऑफ़लाइन-फर्स्ट मोबाइल ऐप्स, एज डिप्लॉयमेंट्स और लचीली वेब सेवाओं के लिए एक प्रोडक्शन-ग्रेड डेटाबेस देता है, बिना प्रति-डॉक्यूमेंट मूल्य निर्धारण या विक्रेता-प्रबंधित सीमाओं के। बंडल किया गया Fauxton वेब कंसोल क्वेरीज़, रेप्लिकेशन सेटअप, यूज़र मैनेजमेंट और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए पूर्ण प्रशासनिक एक्सेस प्रदान करता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache CouchDB की मुख्य विशेषताएं

मल्टी-प्राइमरी रेप्लिकेशन

प्रत्येक नोड राइट्स स्वीकार करता है और वृद्धिशील रूप से परिवर्तनों को सिंक करता है — एक्टिव-एक्टिव क्लस्टर, एज नोड्स, और PouchDB या Couchbase Lite के साथ मोबाइल सिंक के लिए एकदम सही।

HTTP/JSON API

प्रत्येक ऑपरेशन एक मानक HTTP रिक्वेस्ट है जो JSON लौटाता है, जिससे CouchDB को किसी भी भाषा या रनटाइम से बिना किसी नेटिव ड्राइवर के उपयोग किया जा सकता है।

फॉक्सटन एडमिन यूआई

डेटाबेस ब्राउज़ करने, मैंगो क्वेरी चलाने, डिज़ाइन दस्तावेज़ों को संपादित करने और रेप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड।

Mango क्वेरी लैंग्वेज

MongoDB-शैली का JSON क्वेरी सिंटैक्स, डिक्लेरेटिव सेलेक्टर और इंडेक्स के साथ — सामान्य लुकअप के लिए जावास्क्रिप्ट व्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है।

क्रैश-सिर्फ डिज़ाइन

अपेंड-ओनली बी-ट्री स्टोरेज का मतलब है कि CouchDB अचानक बिजली गुल होने पर बिना डेटा भ्रष्ट हुए भी काम करता रहता है और रीस्टार्ट होने पर तुरंत रिकवर हो जाता है।

आपको Apache CouchDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

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Sylvain
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