Apache Doris एक आधुनिक, रीयल-टाइम MPP एनालिटिक्स डेटाबेस है जिसका उपयोग JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan और ByteDance सहित हजारों संगठन सैकड़ों टेराबाइट्स डेटा पर डैशबोर्ड, एड-हॉक विश्लेषण और ग्राहक-उन्मुख एनालिटिक्स को शक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं। इसका वेक्टराइज़्ड एग्जीक्यूशन इंजन, कॉलमनार स्टोरेज और कॉस्ट-बेस्ड ऑप्टिमाइज़र अरबों पंक्तियों में सब-सेकंड SQL प्रदान करते हैं, जबकि MySQL प्रोटोकॉल के साथ वायर-संगत रहते हुए ताकि मौजूदा BI टूल और ड्राइवर बिना किसी बदलाव के कनेक्ट हो सकें।

अपने स्वयं के VPS पर डोरिस को सेल्फ-होस्ट करना क्वेरी लेटेंसी, रिटेंशन नीतियों और इन्जेशन पाइपलाइन को बिना किसी प्रति-क्वेरी बिलिंग या वेंडर लॉक-इन के सीधे नियंत्रण में रखता है। बंडल्ड फ्रंटएंड एक एकीकृत वेब कंसोल प्रदान करता है जो क्लस्टर स्थिति, क्वेरी प्रोफाइलिंग और SQL एक्सप्लोरेशन के लिए है।