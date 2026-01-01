1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Doris डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन MPP एनालिटिक्स डेटाबेस वास्तविक समय की रिपोर्टिंग, एड-हॉक SQL, और पेटाबाइट स्केल पर एकीकृत डेटा वेयरहाउसिंग के लिए।
Apache Doris के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Doris के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Doris एक आधुनिक, रीयल-टाइम MPP एनालिटिक्स डेटाबेस है जिसका उपयोग JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan और ByteDance सहित हजारों संगठन सैकड़ों टेराबाइट्स डेटा पर डैशबोर्ड, एड-हॉक विश्लेषण और ग्राहक-उन्मुख एनालिटिक्स को शक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं। इसका वेक्टराइज़्ड एग्जीक्यूशन इंजन, कॉलमनार स्टोरेज और कॉस्ट-बेस्ड ऑप्टिमाइज़र अरबों पंक्तियों में सब-सेकंड SQL प्रदान करते हैं, जबकि MySQL प्रोटोकॉल के साथ वायर-संगत रहते हुए ताकि मौजूदा BI टूल और ड्राइवर बिना किसी बदलाव के कनेक्ट हो सकें।
अपने स्वयं के VPS पर डोरिस को सेल्फ-होस्ट करना क्वेरी लेटेंसी, रिटेंशन नीतियों और इन्जेशन पाइपलाइन को बिना किसी प्रति-क्वेरी बिलिंग या वेंडर लॉक-इन के सीधे नियंत्रण में रखता है। बंडल्ड फ्रंटएंड एक एकीकृत वेब कंसोल प्रदान करता है जो क्लस्टर स्थिति, क्वेरी प्रोफाइलिंग और SQL एक्सप्लोरेशन के लिए है।
Apache Doris की मुख्य विशेषताएं
माई एसक्यूएल-संगत एसक्यूएल
MySQL वायर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है ताकि JDBC, ODBC, BI टूल्स और मौजूदा डैशबोर्ड बिना किसी कोड बदलाव के डोरिस से कनेक्ट हो सकें।
वेक्टराइज़्ड MPP इंजन
कॉलमिनर स्टोरेज, वेक्टराइज़्ड एग्जीक्यूशन और कॉस्ट-बेस्ड ऑप्टिमाइज़र के साथ, अरबों पंक्तियों में सब-सेकंड SQL परिणाम देता है।
रियल-टाइम इनजेशन
स्ट्रीम लोड, काफ्का से रूटीन लोड, और फ्लिंक/स्पार्क कनेक्टर्स कुछ ही सेकंड में ताज़ा डेटा को क्वेरी करने योग्य टेबल में डालते हैं।
फ़ेडरेटेड लेकहाउस क्वेरीज़
मल्टी-कैटलॉग हाइव, आइसबर्ग, हुडी, पाइमोन और JDBC स्रोतों को सीधे पढ़ता है ताकि आप इसे कॉपी किए बिना लेक डेटा को क्वेरी कर सकें।
बिल्ट-इन वेब कंसोल
फ्रंटएंड क्लस्टर स्थिति, SQL चलाने, क्वेरी प्रोफाइल का निरीक्षण करने और उपयोगकर्ताओं तथा भूमिकाओं के प्रबंधन के लिए एक ब्राउज़र UI प्रदान करता है।
आपको Apache Doris को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।