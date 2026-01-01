एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Odoo डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ERP और CRM सूट जो बिक्री, लेखांकन, इन्वेंट्री, ई-कॉमर्स और भी बहुत कुछ एक एकीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल करता है।
Odoo के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Odoo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Odoo एक व्यापक ओपन-सोर्स बिज़नेस मैनेजमेंट सूट है जिसे 120 देशों में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन आपको उन ऐप्स के साथ शुरू करने देता है जिनकी आपको आवश्यकता है — जैसे CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ई-कॉमर्स, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट — और आपके बिज़नेस के बढ़ने पर इसका विस्तार कर सकते हैं, यह सब एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस से।
अपने VPS पर Odoo को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-यूज़र सब्सक्रिप्शन लागतों को समाप्त करता है, आपके सभी बिज़नेस डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है, और आपको बिना किसी प्रतिबंध के कस्टम मॉड्यूल और इंटीग्रेशन इंस्टॉल करने की स्वतंत्रता देता है। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL शामिल है।
Odoo की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत CRM और सेल्स
लीड्स को ट्रैक करें, पाइपलाइन मैनेज करें और फॉलो-अप्स को ऑटोमेट करें एक ऐसे CRM में जो सीधे इनवॉइसिंग और इन्वेंट्री से जुड़ता है।
बिल्ट-इन ई-कॉमर्स
ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर, प्रोडक्ट कैटलॉग और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के साथ एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करें।
अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग
किसी अलग अकाउंटिंग टूल के बिना बहु-मुद्रा इनवॉइसिंग, कर अनुपालन और बैंक समाधान को संभालें।
इंवेंट्री और विनिर्माण
कई वेयरहाउस में स्टॉक प्रबंधित करें, MRP वर्कफ़्लो चलाएं, और बारकोड स्कैनिंग समर्थन के साथ उत्पादन को ट्रैक करें।
मॉड्यूलर ऐप स्टोर
30,000 से अधिक थर्ड-पार्टी मॉड्यूल में से चुनें ताकि Odoo का उद्योग-विशिष्ट वर्कफ़्लो और इंटीग्रेशन के साथ विस्तार किया जा सके।
आपको Odoo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।