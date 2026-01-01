Odoo एक व्यापक ओपन-सोर्स बिज़नेस मैनेजमेंट सूट है जिसे 120 देशों में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन आपको उन ऐप्स के साथ शुरू करने देता है जिनकी आपको आवश्यकता है — जैसे CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ई-कॉमर्स, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट — और आपके बिज़नेस के बढ़ने पर इसका विस्तार कर सकते हैं, यह सब एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस से।

अपने VPS पर Odoo को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-यूज़र सब्सक्रिप्शन लागतों को समाप्त करता है, आपके सभी बिज़नेस डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है, और आपको बिना किसी प्रतिबंध के कस्टम मॉड्यूल और इंटीग्रेशन इंस्टॉल करने की स्वतंत्रता देता है। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL शामिल है।