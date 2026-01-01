AureusERP Laravel 11 और FilamentPHP 3 पर निर्मित एक आधुनिक, ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म है। यह वित्त, मानव संसाधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, बिक्री और ग्राहक संबंध प्रबंधन को एक एकल, सुसंगत इंटरफ़ेस के तहत एक साथ लाता है — डिस्कनेक्टेड स्प्रेडशीट और अलग-अलग टूल की आवश्यकता को समाप्त करता है।

अपने स्वयं के VPS पर AureusERP को सेल्फ-होस्ट करना आपके व्यावसायिक डेटा को बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क या वेंडर लॉक-इन के पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। 10,000 से अधिक GitHub स्टार्स और सक्रिय दैनिक विकास के साथ, यह Odoo या SAP Business One जैसे सशुल्क ERP सुइट्स के लिए एक विश्वसनीय ओपन-सोर्स विकल्प प्रदान करता है।