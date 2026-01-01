Bagisto एक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो Laravel PHP फ्रेमवर्क पर निर्मित है, जो व्यापारियों को बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या राजस्व साझाकरण के एक ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए एक पूर्ण आधार प्रदान करता है। इसमें एक ग्राहक-उन्मुख स्टोरफ्रंट, एक व्यापक एडमिन पैनल, प्रोडक्ट कैटलॉग प्रबंधन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और एक चेकआउट फ्लो शामिल है जो मल्टी-करेंसी और मल्टी-लैंग्वेज आवश्यकताओं को तुरंत संभालता है।

अपने VPS पर Bagisto को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके स्टोर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ग्राहक डेटा और प्रोडक्ट कैटलॉग उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं — यह उन व्यवसायों के लिए आवश्यक है जो डेटा रेजिडेंसी आवश्यकताओं के तहत काम करते हैं या जो SaaS प्रोवाइडर्स के प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क और प्लेटफॉर्म प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं।