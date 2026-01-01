1-क्लिक में Bagisto डिप्लॉय करें।
बहु-मुद्रा, बहुभाषी और पेमेंट गेटवे सपोर्ट के साथ ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए ओपन-सोर्स Laravel ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
Bagisto के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bagisto के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bagisto एक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो Laravel PHP फ्रेमवर्क पर निर्मित है, जो व्यापारियों को बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या राजस्व साझाकरण के एक ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए एक पूर्ण आधार प्रदान करता है। इसमें एक ग्राहक-उन्मुख स्टोरफ्रंट, एक व्यापक एडमिन पैनल, प्रोडक्ट कैटलॉग प्रबंधन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और एक चेकआउट फ्लो शामिल है जो मल्टी-करेंसी और मल्टी-लैंग्वेज आवश्यकताओं को तुरंत संभालता है।
अपने VPS पर Bagisto को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके स्टोर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ग्राहक डेटा और प्रोडक्ट कैटलॉग उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं — यह उन व्यवसायों के लिए आवश्यक है जो डेटा रेजिडेंसी आवश्यकताओं के तहत काम करते हैं या जो SaaS प्रोवाइडर्स के प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क और प्लेटफॉर्म प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं।
Bagisto की मुख्य विशेषताएं
बहु-मुद्रा समर्थन
किसी भी मुद्रा में भुगतान स्वीकार करें और ग्राहक की स्थानीय मुद्रा में कीमतें प्रदर्शित करें, विन्यास योग्य विनिमय दर प्रबंधन के साथ।
बहु-भाषा स्टोरफ्रंट
प्रोडक्ट पेजों, चेकआउट फ़्लो और ट्रांज़ैक्शनल ईमेल के लिए बिल्ट-इन लोकलाइज़ेशन के साथ वैश्विक ग्राहकों को उनकी पसंदीदा भाषा में सेवा प्रदान करें।
लचीला उत्पाद कैटलॉग
सरल, कॉन्फ़िगरेबल, समूहीकृत और डाउनलोड करने योग्य उत्पादों को वेरिएंट, कस्टम एट्रिब्यूट और डायनामिक प्राइसिंग नियमों के साथ प्रबंधित करें
भुगतान गेटवे एकीकरण
Stripe, PayPal और अन्य लोकप्रिय गेटवे को सीधे कनेक्ट करें, कस्टम भुगतान के तरीके जोड़ने के लिए एक प्लगइन सिस्टम के साथ।
REST और GraphQL APIs
पूर्ण API कवरेज आपको हेडलेस स्टोरफ्रंट्स, मोबाइल ऐप्स बनाने या ERP सिस्टम और पूर्ति सेवाओं के साथ ऑर्डर और उत्पाद डेटा को एकीकृत करने की सुविधा देता है।
आपको Bagisto को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।