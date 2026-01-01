1-क्लिक इंस्टॉलेशन में FOSSBilling डिप्लॉय करें।
वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स, एजेंसियों और फ्रीलांसरों के लिए ओपन-सोर्स बिलिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
FOSSBilling के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FOSSBilling के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FOSSBilling एक मुफ्त, ओपन-सोर्स बिलिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे वेब होस्टिंग कंपनियों, एजेंसियों और फ्रीलांसरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें महंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन के बजाय एक पेशेवर सेल्फ-होस्टेड विकल्प की आवश्यकता है। यह एक पूर्ण क्लाइंट पोर्टल प्रदान करता है जहाँ ग्राहक अपनी सेवाओं को मैनेज कर सकते हैं, सपोर्ट टिकट सबमिट कर सकते हैं, इनवॉइस का भुगतान कर सकते हैं और ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं — यह सब एक ही ब्रांडेड इंटरफ़ेस से।
FOSSBilling को सेल्फ-होस्ट करने से सभी क्लाइंट डेटा, पेमेंट रिकॉर्ड और बिलिंग हिस्ट्री आपके सीधे नियंत्रण में रहती है, जिसमें कोई प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। यह प्लेटफॉर्म कई पेमेंट गेटवे, ऑटोमेटेड रिकरिंग बिलिंग और एक मॉड्यूलर एक्सटेंशन सिस्टम को सपोर्ट करता है जो आपको इसे अपनी व्यावसायिक वर्कफ़्लो के अनुसार सटीक रूप से अनुकूलित करने की सुविधा देता है।
FOSSBilling की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित आवर्ती बिलिंग
सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट सेट अप करें जो ग्राहकों को आपकी निर्धारित बिलिंग साइकिल पर स्वचालित रूप से इनवॉइस करते हैं, मैनुअल काम कम करके और अनुमानित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करके।
एकीकृत सहायता टिकट
बिल्ट-इन हेल्पडेस्क क्लाइंट्स को सीधे उनके पोर्टल के भीतर सपोर्ट टिकट खोलने और ट्रैक करने की सुविधा देता है, जिससे बिलिंग और सपोर्ट कम्युनिकेशन एक ही जगह पर बना रहता है।
एकाधिक पेमेंट गेटवे
PayPal, Stripe और दर्जनों अन्य भुगतान प्रोसेसर जोड़ें ताकि ग्राहक इनवॉइस का भुगतान उस तरीके से कर सकें जो उन्हें सबसे अच्छा लगे।
ग्राहक स्वयं-सेवा पोर्टल
ग्राहक अपनी सेवाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं, संपर्क विवरण अपडेट कर सकते हैं और आपसे संपर्क किए बिना अपने खाते की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।
ऑर्डर और उत्पाद प्रबंधन
कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट्स और मूल्य निर्धारण स्तरों को परिभाषित करें, अपग्रेड और डाउनग्रेड को प्रबंधित करें, और एक्स्टेंसिबल मॉड्यूल सिस्टम के माध्यम से प्रोविज़निंग हुक्स को स्वचालित करें।
बिल्ट-इन क्रॉन ऑटोमेशन
आधिकारिक डॉकर इमेज हर पाँच मिनट में FOSSBilling क्रॉन को स्वचालित रूप से चलाती है, जिससे इनवॉइस जनरेट होते हैं और सब्सक्रिप्शन बिना किसी मैन्युअल शेड्यूलिंग के रिन्यू हो जाते हैं।
आपको FOSSBilling को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।