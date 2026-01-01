FOSSBilling एक मुफ्त, ओपन-सोर्स बिलिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे वेब होस्टिंग कंपनियों, एजेंसियों और फ्रीलांसरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें महंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन के बजाय एक पेशेवर सेल्फ-होस्टेड विकल्प की आवश्यकता है। यह एक पूर्ण क्लाइंट पोर्टल प्रदान करता है जहाँ ग्राहक अपनी सेवाओं को मैनेज कर सकते हैं, सपोर्ट टिकट सबमिट कर सकते हैं, इनवॉइस का भुगतान कर सकते हैं और ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं — यह सब एक ही ब्रांडेड इंटरफ़ेस से।

FOSSBilling को सेल्फ-होस्ट करने से सभी क्लाइंट डेटा, पेमेंट रिकॉर्ड और बिलिंग हिस्ट्री आपके सीधे नियंत्रण में रहती है, जिसमें कोई प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। यह प्लेटफॉर्म कई पेमेंट गेटवे, ऑटोमेटेड रिकरिंग बिलिंग और एक मॉड्यूलर एक्सटेंशन सिस्टम को सपोर्ट करता है जो आपको इसे अपनी व्यावसायिक वर्कफ़्लो के अनुसार सटीक रूप से अनुकूलित करने की सुविधा देता है।