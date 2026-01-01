EverShop एक आधुनिक, ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे Node.js, React और GraphQL पर बनाया गया है। पारंपरिक PHP-आधारित कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विपरीत, EverShop को सर्वर-साइड रेंडर्ड React स्टोरफ्रंट, एक ग्राफ-ड्रिवन एक्सटेंशन सिस्टम और PostgreSQL परसिस्टेंस के इर्द-गिर्द डिज़ाइन किया गया है — जो डेवलपर्स को एक परिचित टूलचेन और खरीदारों को एक तेज़, ऐप-जैसा अनुभव प्रदान करता है।

अपने VPS पर EverShop को सेल्फ-होस्ट करने से मर्चेंट डेटा, ग्राहक रिकॉर्ड और ऑर्डर हिस्ट्री आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, बिना किसी प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क या प्लेटफॉर्म कमीशन के। कैटलॉग, थीम, पेमेंट इंटीग्रेशन और शिपिंग नियम सभी एडमिन UI के माध्यम से कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, जबकि डेवलपर्स फर्स्ट-क्लास TypeScript मॉड्यूल्स के साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार कर सकते हैं।