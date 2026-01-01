1-क्लिक में EverShop डिप्लॉय करें।
Node.js, React, और GraphQL का उपयोग करके निर्मित आधुनिक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तेज़ और अनुकूलन योग्य ऑनलाइन स्टोर के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप EverShop के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
EverShop एक आधुनिक, ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे Node.js, React और GraphQL पर बनाया गया है। पारंपरिक PHP-आधारित कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विपरीत, EverShop को सर्वर-साइड रेंडर्ड React स्टोरफ्रंट, एक ग्राफ-ड्रिवन एक्सटेंशन सिस्टम और PostgreSQL परसिस्टेंस के इर्द-गिर्द डिज़ाइन किया गया है — जो डेवलपर्स को एक परिचित टूलचेन और खरीदारों को एक तेज़, ऐप-जैसा अनुभव प्रदान करता है।
अपने VPS पर EverShop को सेल्फ-होस्ट करने से मर्चेंट डेटा, ग्राहक रिकॉर्ड और ऑर्डर हिस्ट्री आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, बिना किसी प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क या प्लेटफॉर्म कमीशन के। कैटलॉग, थीम, पेमेंट इंटीग्रेशन और शिपिंग नियम सभी एडमिन UI के माध्यम से कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, जबकि डेवलपर्स फर्स्ट-क्लास TypeScript मॉड्यूल्स के साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार कर सकते हैं।
EverShop की मुख्य विशेषताएं
आधुनिक JS स्टैक
Node.js, React, और GraphQL पर निर्मित, ताकि डेवलपर्स उसी टूलचेन के साथ स्टोरफ्रंट और एडमिन को बढ़ा सकें जिसका वे पहले से ही दिन-प्रतिदिन उपयोग करते हैं।
सर्वर-साइड रेंडरिंग
SSR React स्टोरफ्रंट आउट ऑफ द बॉक्स तेज़ फर्स्ट-पेंट और SEO-फ्रेंडली HTML प्रदान करता है, जिसमें ऐप-जैसी नेविगेशन के लिए क्लाइंट-साइड हाइड्रेशन होता है।
कैटलॉग और इन्वेंटरी
उत्पादों, वेरिएंट, एट्रिब्यूट्स, कैटेगरीज़ और स्टॉक को एक ही एडमिन UI से बल्क एडिटिंग और CSV इम्पोर्ट के साथ प्रबंधित करें।
कार्ट और चेकआउट
कस्टमाइज़ेबल सिंगल-पेज चेकआउट, जो गेस्ट ऑर्डर, कूपन कोड, शिपिंग नियमों और कई टैक्स ज़ोन का समर्थन करता है।
एक्सटेंशन सिस्टम
उच्च-स्तरीय TypeScript मॉड्यूल API और हुक सिस्टम कोर को फोर्क किए बिना कस्टम भुगतान प्रदाताओं, थीम या व्यावसायिक तर्क को जोड़ना आसान बनाते हैं।
PostgreSQL बैकएंड
सभी कैटलॉग, ग्राहक और ऑर्डर डेटा पोस्टग्रेएसक्यूएल में संग्रहीत होता है — जिसे सीधे बैकअप करना, रेप्लिकेट करना और रिपोर्ट या माइग्रेशन के लिए क्वेरी करना आसान है।
आपको EverShop को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।