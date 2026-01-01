SillyTavern एक ओपन-सोर्स लोकल इंटरफ़ेस है जो पावर यूज़र्स को AI कैरेक्टर्स के साथ लगभग हर प्रमुख LLM बैकएंड पर चैट करने देता है, जिसमें OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, और लोकल होस्टेड मॉडल शामिल हैं। वेंडर-विशिष्ट चैट ऐप्स के विपरीत, यह कैरेक्टर-ड्रिवन बातचीत, लॉन्ग-फॉर्म रोलप्ले और क्रिएटिव राइटिंग पर केंद्रित है, जिसमें प्रॉम्प्ट्स, सैंपलिंग पैरामीटर्स और कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग पर गहरा नियंत्रण होता है।

अपने खुद के VPS पर SillyTavern को सेल्फ-होस्ट करना हर चैट लॉग, कैरेक्टर कार्ड और लोरबुक को आपके अकाउंट के लिए प्राइवेट रखता है, आपको प्रोवाइडर्स को स्वतंत्र रूप से बदलने देता है, और होस्टेड विकल्पों द्वारा लगाए गए बातचीत की सीमाओं और कंटेंट फिल्टर्स को हटाता है। बाहरी मॉडलों के लिए API कीज़ आपके सर्वर पर रहती हैं बजाय इसके कि उन्हें किसी थर्ड-पार्टी UI में पेस्ट किया जाए।