1-क्लिक इंस्टॉलेशन में SillyTavern डिप्लॉय करें।
पावर-यूज़र LLM फ्रंटएंड जो दर्जनों टेक्स्ट, इमेज और वॉयस AI बैकएंड को एक एकल चैट इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है।
SillyTavern के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SillyTavern के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SillyTavern एक ओपन-सोर्स लोकल इंटरफ़ेस है जो पावर यूज़र्स को AI कैरेक्टर्स के साथ लगभग हर प्रमुख LLM बैकएंड पर चैट करने देता है, जिसमें OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, और लोकल होस्टेड मॉडल शामिल हैं। वेंडर-विशिष्ट चैट ऐप्स के विपरीत, यह कैरेक्टर-ड्रिवन बातचीत, लॉन्ग-फॉर्म रोलप्ले और क्रिएटिव राइटिंग पर केंद्रित है, जिसमें प्रॉम्प्ट्स, सैंपलिंग पैरामीटर्स और कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग पर गहरा नियंत्रण होता है।
अपने खुद के VPS पर SillyTavern को सेल्फ-होस्ट करना हर चैट लॉग, कैरेक्टर कार्ड और लोरबुक को आपके अकाउंट के लिए प्राइवेट रखता है, आपको प्रोवाइडर्स को स्वतंत्र रूप से बदलने देता है, और होस्टेड विकल्पों द्वारा लगाए गए बातचीत की सीमाओं और कंटेंट फिल्टर्स को हटाता है। बाहरी मॉडलों के लिए API कीज़ आपके सर्वर पर रहती हैं बजाय इसके कि उन्हें किसी थर्ड-पार्टी UI में पेस्ट किया जाए।
SillyTavern की मुख्य विशेषताएं
बहु-बैकएंड समर्थन
OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, और लोकल मॉडल सर्वर को एक ही इंटरफ़ेस के ज़रिए कनेक्ट करें, बिना हर प्रदाता के लिए अलग-अलग क्लाइंट संभाले।
पात्र कार्ड
PNG-एम्बेडेड कैरेक्टर कार्ड्स को आयात, संपादित और साझा करें, जिनमें पर्सोना, उदाहरण संवाद और व्यक्तित्व विशेषताएँ शामिल हैं जो सुसंगत कैरेक्टर के अनुरूप प्रतिक्रियाएँ सुनिश्चित करती हैं।
ग्रुप चैट्स
एक ही थ्रेड में कई AI पात्रों के साथ बातचीत चलाएं, जिसमें ब्रांचिंग नैरेटिव्स के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य बारी का क्रम और प्रति-पात्र जनरेशन सेटिंग्स हों।
विश्व जानकारी और कथा-पुस्तकें
प्रॉम्प्ट में पृष्ठभूमि की जानकारी, स्थान का विवरण और बार-बार आने वाले तथ्यों को तभी डालें जब प्रासंगिक कीवर्ड्स दिखाई दें, जिससे लंबी कहानियों पर कॉन्टेक्स्ट विंडो कुशल बनी रहे।
एक्सटेंशन इकोसिस्टम
स्टेबल डिफ्यूजन या कॉम्फीयूआई के माध्यम से इमेज जनरेशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच आवाज़ें, समराइज़ेशन, वेक्टर स्टोरेज और दर्जनों कम्युनिटी एक्सटेंशन को प्लग इन करें।
पूर्ण प्रॉम्प्ट नियंत्रण
सिस्टम प्रॉम्प्ट, निर्देश टेम्पलेट्स, सैंपलर पैरामीटर्स और संदर्भ फ़ॉर्मेटिंग को सीधे संपादित करें, जिससे उन्नत उपयोगकर्ताओं को वही नियंत्रण मिलता है जो उन्हें एक रॉ API से मिलता है।
आपको SillyTavern को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।