Dify दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स LLM ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जो AI वर्कफ्लो, RAG पाइपलाइन, AI एजेंट्स और चैटबॉट ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक विज़ुअल इंटरफेस प्रदान करता है। OpenAI, Anthropic, Google Gemini और Ollama के माध्यम से लोकल मॉडल्स सहित 100 से अधिक LLM प्रदाताओं के समर्थन के साथ, Dify टीमों को जटिल ऑर्केस्ट्रेशन कोड लिखे बिना प्रोडक्शन-ग्रेड AI ऐप्लिकेशंस का प्रोटोटाइप बनाने और उन्हें डिप्लॉय करने में सक्षम बनाता है।

अपने खुद के VPS पर Dify को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स, एम्बेडिंग, कन्वर्सेशन और API कीज़ आपके पूर्ण नियंत्रण में रहें। इस डिप्लॉयमेंट में सिमेंटिक सर्च के लिए एक बिल्ट-इन Weaviate वेक्टर डेटाबेस, सैंडबॉक्स कोड निष्पादन और सुरक्षित AI ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट के लिए SSRF प्रोटेक्शन शामिल है।