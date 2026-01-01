एक क्लिक में Dify डिप्लॉय करें।
AI वर्कफ़्लो, RAG पाइपलाइन और चैटबॉट्स को दृश्य रूप से बनाने के लिए ओपन-सोर्स LLM एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dify के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dify दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स LLM ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जो AI वर्कफ्लो, RAG पाइपलाइन, AI एजेंट्स और चैटबॉट ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक विज़ुअल इंटरफेस प्रदान करता है। OpenAI, Anthropic, Google Gemini और Ollama के माध्यम से लोकल मॉडल्स सहित 100 से अधिक LLM प्रदाताओं के समर्थन के साथ, Dify टीमों को जटिल ऑर्केस्ट्रेशन कोड लिखे बिना प्रोडक्शन-ग्रेड AI ऐप्लिकेशंस का प्रोटोटाइप बनाने और उन्हें डिप्लॉय करने में सक्षम बनाता है।
अपने खुद के VPS पर Dify को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स, एम्बेडिंग, कन्वर्सेशन और API कीज़ आपके पूर्ण नियंत्रण में रहें। इस डिप्लॉयमेंट में सिमेंटिक सर्च के लिए एक बिल्ट-इन Weaviate वेक्टर डेटाबेस, सैंडबॉक्स कोड निष्पादन और सुरक्षित AI ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट के लिए SSRF प्रोटेक्शन शामिल है।
Dify की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल वर्कफ्लो एडिटर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप का उपयोग करके LLM कॉल, API इंटीग्रेशन और कंडीशनल लॉजिक को एक साथ जोड़कर जटिल AI पाइपलाइन बनाएं।
RAG पाइपलाइन
दस्तावेज़ों को इन्जेस्ट करें, एम्बेडिंग जनरेट करें, और बिल्ट-इन वीविएट वेक्टर डेटाबेस के साथ प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करें।
AI एजेंट फ्रेमवर्क
वेब सर्च, कोड एग्जीक्यूशन और बाहरी API के लिए टूल-कॉलिंग क्षमताओं वाले स्वायत्त एजेंट बनाएं।
100+ LLM प्रदाता
OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, और स्थानीय मॉडल से Ollama के माध्यम से मॉडल लोड बैलेंसिंग और फ़ॉलबैक के साथ कनेक्ट करें।
सैंडबॉक्सड कोड निष्पादन
Python और JavaScript को बिल्ट-इन SSRF सुरक्षा के साथ एक पृथक वातावरण में सुरक्षित रूप से चलाएं।
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टूडियो
प्रॉम्प्ट्स को डिज़ाइन करें, वर्ज़न करें और A/B टेस्ट करें, लॉगिंग और ट्रेसिंग के लिए ऑब्ज़र्वेबिलिटी डैशबोर्ड के साथ।
आपको Dify को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।