Unmanic एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया लाइब्रेरी ऑप्टिमाइजेशन टूल है जो आपकी फ़ाइलों को स्वचालित रूप से स्कैन करता है और FFmpeg का उपयोग करके उन्हें सुसंगत फॉर्मेट में ट्रांसकोड करता है। फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से बदलने या स्क्रिप्ट लिखने के बजाय, Unmanic लगातार एक लाइब्रेरी डायरेक्टरी की निगरानी करता है, उन फ़ाइलों की पहचान करता है जो आपके कॉन्फ़िगर किए गए आउटपुट प्रीसेट से मेल नहीं खाती हैं, और उन्हें प्रोसेसिंग के लिए कतारबद्ध करता है — यह सब एक वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रबंधित होता है।

VPS पर Unmanic को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने मीडिया कलेक्शन के लिए एक हमेशा चालू रहने वाली कन्वर्जन पाइपलाइन मिलती है। चाहे आप वीडियो कोडेक्स को मानकीकृत कर रहे हों, फ़ाइल के आकार को कम कर रहे हों, या DVR रिकॉर्डिंग को प्रोसेस कर रहे हों, Unmanic आपके डेस्कटॉप मशीन को चालू रखने की आवश्यकता के बिना बैकग्राउंड में काम संभालता है।