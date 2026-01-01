एक क्लिक में Unmanic इंस्टॉलेशन डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड मीडिया लाइब्रेरी ऑप्टिमाइज़र जो स्वचालित रूप से फ़ाइलों को ट्रांसकोड और आपके पसंदीदा प्रारूपों में परिवर्तित करता है।
Unmanic के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Unmanic के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Unmanic एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया लाइब्रेरी ऑप्टिमाइजेशन टूल है जो आपकी फ़ाइलों को स्वचालित रूप से स्कैन करता है और FFmpeg का उपयोग करके उन्हें सुसंगत फॉर्मेट में ट्रांसकोड करता है। फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से बदलने या स्क्रिप्ट लिखने के बजाय, Unmanic लगातार एक लाइब्रेरी डायरेक्टरी की निगरानी करता है, उन फ़ाइलों की पहचान करता है जो आपके कॉन्फ़िगर किए गए आउटपुट प्रीसेट से मेल नहीं खाती हैं, और उन्हें प्रोसेसिंग के लिए कतारबद्ध करता है — यह सब एक वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रबंधित होता है।
VPS पर Unmanic को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने मीडिया कलेक्शन के लिए एक हमेशा चालू रहने वाली कन्वर्जन पाइपलाइन मिलती है। चाहे आप वीडियो कोडेक्स को मानकीकृत कर रहे हों, फ़ाइल के आकार को कम कर रहे हों, या DVR रिकॉर्डिंग को प्रोसेस कर रहे हों, Unmanic आपके डेस्कटॉप मशीन को चालू रखने की आवश्यकता के बिना बैकग्राउंड में काम संभालता है।
Unmanic की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित लाइब्रेरी स्कैनिंग
Unmanic लगातार आपकी मीडिया डायरेक्टरी को स्कैन करता है और उन फ़ाइलों को कतारबद्ध करता है जो प्रोसेसिंग के लिए आपकी कॉन्फ़िगर की गई आउटपुट प्रीसेट से मेल नहीं खातीं।
FFmpeg-संचालित ट्रांसकोडिंग
वीडियो और ऑडियो को FFmpeg द्वारा समर्थित किसी भी फॉर्मेट या कोडेक में ट्रांसकोड करें, जिसमें H.264, H.265, AV1, और AAC शामिल हैं।
प्लगइन सिस्टम
Unmanic को कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ बढ़ाएँ, ताकि आप विज्ञापनों को हटा सकें, फ़ाइलों का नाम बदल सकें, आर्काइव को कंप्रेस कर सकें और बहुत कुछ कर सकें।
रियल-टाइम फ़ाइल मॉनिटर
नई या संशोधित फाइलें स्वचालित रूप से पता लगाई जाती हैं ताकि नए जोड़े गए मीडिया को मैनुअल हस्तक्षेप के बिना प्रोसेसिंग के लिए कतारबद्ध किया जा सके।
कार्य कतार प्रबंधन
एक विज़ुअल क्यू के साथ एक साथ कन्वर्ज़न जॉब्स को मैनेज करें, जो लाइव प्रगति, अनुमानित समय और प्रोसेसिंग हिस्ट्री दिखाता है।
आपको Unmanic को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।