Trino एक हाई-परफॉरमेंस डिस्ट्रीब्यूटेड SQL क्वेरी इंजन है जिसे मूल रूप से Facebook में Presto के रूप में विकसित किया गया था और अब Trino Software Foundation द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह एनालिस्ट्स और इंजीनियर्स को हेटेरोजेनस डेटा सोर्स — ऑब्जेक्ट स्टोरेज, रिलेशनल डेटाबेस, मैसेज ब्रोकर और सर्च इंडेक्स — पर इंटरैक्टिव ANSI SQL क्वेरीज़ चलाने की सुविधा देता है, उन्हें एक ही वेयरहाउस में रहने जैसा जोड़ता और एग्रीगेट करता है, बिना ETL या डेटा मूवमेंट के।

अपने VPS पर Trino को सेल्फ-होस्ट करने से डेटा टीमों को एक फेडरेटेड क्वेरी लेयर मिलती है जिसे वे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रति-क्वेरी शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। बंडल किया गया वेब UI रनिंग क्वेरीज़, वर्कर यूटिलाइजेशन और एग्जीक्यूशन प्लान दिखाता है ताकि ऑपरेटर्स सीधे ब्राउज़र से परफॉरमेंस को डीबग कर सकें और क्लस्टर रिसोर्सेज को ट्यून कर सकें।