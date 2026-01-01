Trino पर 69% तक की छूट

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डेटा लेक्स, वेयरहाउस और ऑपरेशनल डेटाबेस में फेडरेटेड एनालिटिक्स चलाने के लिए तेज़ डिस्ट्रिब्यूटेड SQL क्वेरी इंजन।

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64% की छूट
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1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199/माह
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Trino के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Trino एक हाई-परफॉरमेंस डिस्ट्रीब्यूटेड SQL क्वेरी इंजन है जिसे मूल रूप से Facebook में Presto के रूप में विकसित किया गया था और अब Trino Software Foundation द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह एनालिस्ट्स और इंजीनियर्स को हेटेरोजेनस डेटा सोर्स — ऑब्जेक्ट स्टोरेज, रिलेशनल डेटाबेस, मैसेज ब्रोकर और सर्च इंडेक्स — पर इंटरैक्टिव ANSI SQL क्वेरीज़ चलाने की सुविधा देता है, उन्हें एक ही वेयरहाउस में रहने जैसा जोड़ता और एग्रीगेट करता है, बिना ETL या डेटा मूवमेंट के।

अपने VPS पर Trino को सेल्फ-होस्ट करने से डेटा टीमों को एक फेडरेटेड क्वेरी लेयर मिलती है जिसे वे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रति-क्वेरी शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। बंडल किया गया वेब UI रनिंग क्वेरीज़, वर्कर यूटिलाइजेशन और एग्जीक्यूशन प्लान दिखाता है ताकि ऑपरेटर्स सीधे ब्राउज़र से परफॉरमेंस को डीबग कर सकें और क्लस्टर रिसोर्सेज को ट्यून कर सकें।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Trino की मुख्य विशेषताएं

फेडरेटेड SQL क्वेरीज़

प्लगबल कनेक्टरों के माध्यम से दर्जनों डेटा स्रोतों को कनेक्ट करें और बिना स्टेजिंग या ETL के एक ही ANSI SQL स्टेटमेंट में उन्हें आपस में जोड़ें।

बड़े पैमाने पर समानांतर इंजन

वेक्टराइज़्ड इन-मेमोरी निष्पादन और अनुकूली क्वेरी योजना टेराबाइट-स्केल डेटा लेक्स और वेयरहाउस पर इंटरैक्टिव विलंबता प्रदान करते हैं।

समृद्ध कनेक्टर कैटलॉग

Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, और भी बहुत कुछ के लिए आधिकारिक कनेक्टर्स।

बिल्ट-इन वेब कंसोल

ब्राउज़र-आधारित यूआई चल रही और पूरी हो चुकी क्वेरीज़, वर्कर का स्वास्थ्य, स्टेज-लेवल मेट्रिक्स और तेज़ परफॉरमेंस डीबगिंग के लिए एग्जीक्यूशन प्लान्स दिखाता है।

ANSI SQL एक्सटेंशन के साथ

विंडो फ़ंक्शंस, लेटरल जॉइन्स, एरेज़, मैप्स, JSON, जियोस्पेशियल प्रकार और उपयोगकर्ता-परिभाषित फ़ंक्शंस के साथ पूर्ण मानक SQL।

JDBC, ODBC और Python

ड्रॉप-इन ड्राइवर और क्लाइंट Tableau, Superset और Metabase जैसे BI टूल्स के साथ-साथ डेटा-साइंस नोटबुक और ETL पाइपलाइन को कनेक्ट करते हैं।

आपको Trino को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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