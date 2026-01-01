1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Trino डिप्लॉय करें।
डेटा लेक्स, वेयरहाउस और ऑपरेशनल डेटाबेस में फेडरेटेड एनालिटिक्स चलाने के लिए तेज़ डिस्ट्रिब्यूटेड SQL क्वेरी इंजन।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Trino के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Trino एक हाई-परफॉरमेंस डिस्ट्रीब्यूटेड SQL क्वेरी इंजन है जिसे मूल रूप से Facebook में Presto के रूप में विकसित किया गया था और अब Trino Software Foundation द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह एनालिस्ट्स और इंजीनियर्स को हेटेरोजेनस डेटा सोर्स — ऑब्जेक्ट स्टोरेज, रिलेशनल डेटाबेस, मैसेज ब्रोकर और सर्च इंडेक्स — पर इंटरैक्टिव ANSI SQL क्वेरीज़ चलाने की सुविधा देता है, उन्हें एक ही वेयरहाउस में रहने जैसा जोड़ता और एग्रीगेट करता है, बिना ETL या डेटा मूवमेंट के।
अपने VPS पर Trino को सेल्फ-होस्ट करने से डेटा टीमों को एक फेडरेटेड क्वेरी लेयर मिलती है जिसे वे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रति-क्वेरी शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। बंडल किया गया वेब UI रनिंग क्वेरीज़, वर्कर यूटिलाइजेशन और एग्जीक्यूशन प्लान दिखाता है ताकि ऑपरेटर्स सीधे ब्राउज़र से परफॉरमेंस को डीबग कर सकें और क्लस्टर रिसोर्सेज को ट्यून कर सकें।
Trino की मुख्य विशेषताएं
फेडरेटेड SQL क्वेरीज़
प्लगबल कनेक्टरों के माध्यम से दर्जनों डेटा स्रोतों को कनेक्ट करें और बिना स्टेजिंग या ETL के एक ही ANSI SQL स्टेटमेंट में उन्हें आपस में जोड़ें।
बड़े पैमाने पर समानांतर इंजन
वेक्टराइज़्ड इन-मेमोरी निष्पादन और अनुकूली क्वेरी योजना टेराबाइट-स्केल डेटा लेक्स और वेयरहाउस पर इंटरैक्टिव विलंबता प्रदान करते हैं।
समृद्ध कनेक्टर कैटलॉग
Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, और भी बहुत कुछ के लिए आधिकारिक कनेक्टर्स।
बिल्ट-इन वेब कंसोल
ब्राउज़र-आधारित यूआई चल रही और पूरी हो चुकी क्वेरीज़, वर्कर का स्वास्थ्य, स्टेज-लेवल मेट्रिक्स और तेज़ परफॉरमेंस डीबगिंग के लिए एग्जीक्यूशन प्लान्स दिखाता है।
ANSI SQL एक्सटेंशन के साथ
विंडो फ़ंक्शंस, लेटरल जॉइन्स, एरेज़, मैप्स, JSON, जियोस्पेशियल प्रकार और उपयोगकर्ता-परिभाषित फ़ंक्शंस के साथ पूर्ण मानक SQL।
JDBC, ODBC और Python
ड्रॉप-इन ड्राइवर और क्लाइंट Tableau, Superset और Metabase जैसे BI टूल्स के साथ-साथ डेटा-साइंस नोटबुक और ETL पाइपलाइन को कनेक्ट करते हैं।
आपको Trino को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।