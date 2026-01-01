1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Readur डिप्लॉय करें।
डॉक्यूमेंट प्रबंधन सिस्टम जो OCR का उपयोग करके स्कैन की गई फ़ाइलों और छवियों को पूरी तरह से खोजने योग्य अभिलेखागार में बदल देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Readur के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Readur एक दस्तावेज़ प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो कागजी दस्तावेज़ों, स्कैन की गई फाइलों और छवियों को खोजने योग्य डिजिटल अभिलेखागार में बदलने के लिए OCR तकनीक का उपयोग करता है। यह ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड या स्वचालित वॉच फोल्डर के माध्यम से PDF, छवियों और Office फाइलों को स्वीकार करता है, मूल फाइलों को बदले बिना टेक्स्ट निकालता है, और तेज़ पूर्ण-टेक्स्ट खोज के लिए PostgreSQL में सब कुछ इंडेक्स करता है।
Readur को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील दस्तावेज़ — कानूनी रिकॉर्ड, मेडिकल फाइलें, वित्तीय रसीदें — आपके विशेष नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी तीसरे पक्ष की OCR सेवाओं पर अपलोड किए, जो प्रतियां रख सकती हैं या सामग्री साझा कर सकती हैं। टोकन-आधारित प्रमाणीकरण और कॉन्फ़िगर करने योग्य OCR सेटिंग्स आपको प्रोसेसिंग कॉन्करेंसी, भाषा का पता लगाने और फ़ाइल प्रकार प्रतिबंधों पर विस्तृत नियंत्रण प्रदान करती हैं।
Readur की मुख्य विशेषताएं
OCR टेक्स्ट निष्कर्षण
स्कैन किए गए PDF और इमेज से टेक्स्ट को स्वचालित रूप से निकालता है ताकि मैन्युअल ट्रांसक्रिप्शन के बिना हर दस्तावेज़ खोजने योग्य बन जाए।
वॉच फ़ोल्डर ऑटोमेशन
फ़ाइलों को एक मॉनिटर किए गए फ़ोल्डर में डालें और Readur उन्हें स्वचालित रूप से प्रोसेस और इंडेक्स करता है, जिससे थोक इनजेशन के लिए बार-बार अपलोड करने के चरणों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
पूर्ण-पाठ खोज
PostgreSQL-समर्थित फुल-टेक्स्ट सर्च आपके पूरे संग्रह में तुरंत प्रासंगिक दस्तावेज़ देता है, जिसमें फ़िल्टरिंग और रैंकिंग अंतर्निहित है।
गैर-विनाशकारी प्रोसेसिंग
मूल फ़ाइलें ठीक वैसे ही संरक्षित की जाती हैं जैसे अपलोड की गई थीं — ओसीआर टेक्स्ट अलग से संग्रहीत किया जाता है ताकि स्रोत दस्तावेज़ बिट-फॉर-बिट समान रहें।
बहु-फॉर्मेट सहायता
PDF, सामान्य इमेज फॉर्मेट्स, प्लेन टेक्स्ट, RTF, और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट-विशिष्ट वर्कफ़्लो के बिना एक ही एकीकृत संग्रह में संभालता है।
आपको Readur को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।