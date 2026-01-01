Readur एक दस्तावेज़ प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो कागजी दस्तावेज़ों, स्कैन की गई फाइलों और छवियों को खोजने योग्य डिजिटल अभिलेखागार में बदलने के लिए OCR तकनीक का उपयोग करता है। यह ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड या स्वचालित वॉच फोल्डर के माध्यम से PDF, छवियों और Office फाइलों को स्वीकार करता है, मूल फाइलों को बदले बिना टेक्स्ट निकालता है, और तेज़ पूर्ण-टेक्स्ट खोज के लिए PostgreSQL में सब कुछ इंडेक्स करता है।

Readur को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील दस्तावेज़ — कानूनी रिकॉर्ड, मेडिकल फाइलें, वित्तीय रसीदें — आपके विशेष नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी तीसरे पक्ष की OCR सेवाओं पर अपलोड किए, जो प्रतियां रख सकती हैं या सामग्री साझा कर सकती हैं। टोकन-आधारित प्रमाणीकरण और कॉन्फ़िगर करने योग्य OCR सेटिंग्स आपको प्रोसेसिंग कॉन्करेंसी, भाषा का पता लगाने और फ़ाइल प्रकार प्रतिबंधों पर विस्तृत नियंत्रण प्रदान करती हैं।