BeaverHabits एक न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड आदत ट्रैक करने वाला ऐप है जो "डोंट ब्रेक द चेन" कार्यप्रणाली से प्रेरित है। लक्ष्य-उन्मुख आदत ऐप्स के विपरीत, BeaverHabits पूरी तरह से दैनिक चेक-इन अनुष्ठान पर केंद्रित है — आदतों को पूरा चिह्नित करना, स्ट्रीक बनाए रखना और लक्ष्यों, मील के पत्थर या स्कोर के संज्ञानात्मक भार के बिना समय के साथ निरंतरता की कल्पना करना।

अपने VPS पर BeaverHabits को सेल्फ-होस्ट करना आपके व्यक्तिगत दिनचर्या डेटा को निजी रखता है, बिना किसी सदस्यता शुल्क और बिना किसी तीसरे पक्ष की सिंक सेवाओं के। ऐप सभी डेटा को एक स्थानीय SQLite डेटाबेस में संग्रहीत करता है और मल्टी-यूज़र अकाउंट्स, iOS PWA इंस्टॉलेशन, टैग फ़िल्टरिंग, दैनिक नोट्स, एक REST API, और Home Assistant, Apple Shortcuts, और Stream Deck के साथ एकीकरण का समर्थन करता है।