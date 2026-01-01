1-क्लिक इंस्टॉलेशन में BeaverHabits डिप्लॉय करें।
न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड हैबिट ट्रैकर जो दैनिक चेक-इन और लगातार क्रम पर केंद्रित है, बिना लक्ष्यों या जटिलता के।
BeaverHabits के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप BeaverHabits के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
BeaverHabits एक न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड आदत ट्रैक करने वाला ऐप है जो "डोंट ब्रेक द चेन" कार्यप्रणाली से प्रेरित है। लक्ष्य-उन्मुख आदत ऐप्स के विपरीत, BeaverHabits पूरी तरह से दैनिक चेक-इन अनुष्ठान पर केंद्रित है — आदतों को पूरा चिह्नित करना, स्ट्रीक बनाए रखना और लक्ष्यों, मील के पत्थर या स्कोर के संज्ञानात्मक भार के बिना समय के साथ निरंतरता की कल्पना करना।
अपने VPS पर BeaverHabits को सेल्फ-होस्ट करना आपके व्यक्तिगत दिनचर्या डेटा को निजी रखता है, बिना किसी सदस्यता शुल्क और बिना किसी तीसरे पक्ष की सिंक सेवाओं के। ऐप सभी डेटा को एक स्थानीय SQLite डेटाबेस में संग्रहीत करता है और मल्टी-यूज़र अकाउंट्स, iOS PWA इंस्टॉलेशन, टैग फ़िल्टरिंग, दैनिक नोट्स, एक REST API, और Home Assistant, Apple Shortcuts, और Stream Deck के साथ एकीकरण का समर्थन करता है।
BeaverHabits की मुख्य विशेषताएं
दैनिक चेक-इन ग्रिड
प्रत्येक आदत के लिए एक कैलेंडर ग्रिड एक नज़र में प्रगति और अंतराल दिखाता है, जिससे दैनिक निरंतरता को ट्रैक करना आसान हो जाता है और इसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।
टैग फ़िल्टरिंग
केंद्रित दृश्यों के लिए आदतों को टैग्स के अनुसार समूहबद्ध और फ़िल्टर करें — केवल सुबह की दिनचर्या, स्वास्थ्य संबंधी आदतें, या कोई भी कस्टम श्रेणी देखें।
दैनिक नोट्स
संदर्भ, अवलोकन, या छोड़ने के कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रति दिन प्रति आदत 1024 वर्णों तक के नोट्स जोड़ें।
REST API एक्सेस
आदत डेटा को प्रोग्रामेटिकली क्वेरी और अपडेट करें, जिससे HabitDeck के माध्यम से Apple Shortcuts, Home Assistant, और Stream Deck के साथ ऑटोमेशन सक्षम होता है।
iOS PWA सहायता
iPhone और iPad पर BeaverHabits को होम स्क्रीन ऐप के रूप में इंस्टॉल करें ताकि App Store से डाउनलोड किए बिना नेटिव-जैसा चेक-इन अनुभव मिल सके।
आपको BeaverHabits को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।