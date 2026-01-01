BentoPDF एक गोपनीयता-केंद्रित PDF टूलकिट है जो उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से प्रोसेस करता है — फाइलें कभी भी क्लाइंट मशीन से बाहर नहीं जातीं और न ही किसी बाहरी सर्वर को छूती हैं। यह कई ऑनलाइन PDF सेवाओं की जगह एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड इंटरफेस के साथ लेता है, जिसमें मर्जिंग, स्प्लिटिंग, पेज रीऑर्डरिंग, रोटेशन, इमेज कन्वर्ज़न, OCR, कम्प्रेशन, पासवर्ड प्रोटेक्शन, वॉटरमार्क, हेडर और फुटर, और मेटाडेटा एडिटिंग शामिल हैं।

उन टीमों और संगठनों के लिए जो संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं — जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कानूनी कागजात — BentoPDF को सेल्फ-होस्ट करना गोपनीय फाइलों को कमर्शियल PDF सेवाओं पर अपलोड करने के गोपनीयता के जोखिम को खत्म करता है, जो कॉपियां रख सकती हैं या उपयोग को लॉग कर सकती हैं। क्योंकि सभी प्रोसेसिंग क्लाइंट-साइड होती है, VPS केवल वेब इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे सर्वर संसाधन आवश्यकताएं न्यूनतम रहती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से निजी रहें।