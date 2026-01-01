1-क्लिक में BentoPDF डिप्लॉय करें।
PDF को मर्ज, विभाजित, कन्वर्ट और सुरक्षित करने के लिए प्राइवेसी-फर्स्ट ब्राउज़र-आधारित PDF टूलकिट, कहीं भी फ़ाइलें अपलोड किए बिना।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप BentoPDF के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
BentoPDF एक गोपनीयता-केंद्रित PDF टूलकिट है जो उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से प्रोसेस करता है — फाइलें कभी भी क्लाइंट मशीन से बाहर नहीं जातीं और न ही किसी बाहरी सर्वर को छूती हैं। यह कई ऑनलाइन PDF सेवाओं की जगह एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड इंटरफेस के साथ लेता है, जिसमें मर्जिंग, स्प्लिटिंग, पेज रीऑर्डरिंग, रोटेशन, इमेज कन्वर्ज़न, OCR, कम्प्रेशन, पासवर्ड प्रोटेक्शन, वॉटरमार्क, हेडर और फुटर, और मेटाडेटा एडिटिंग शामिल हैं।
उन टीमों और संगठनों के लिए जो संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं — जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कानूनी कागजात — BentoPDF को सेल्फ-होस्ट करना गोपनीय फाइलों को कमर्शियल PDF सेवाओं पर अपलोड करने के गोपनीयता के जोखिम को खत्म करता है, जो कॉपियां रख सकती हैं या उपयोग को लॉग कर सकती हैं। क्योंकि सभी प्रोसेसिंग क्लाइंट-साइड होती है, VPS केवल वेब इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे सर्वर संसाधन आवश्यकताएं न्यूनतम रहती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से निजी रहें।
BentoPDF की मुख्य विशेषताएं
क्लाइंट-साइड प्रोसेसिंग
सभी PDF मैनिपुलेशन उपयोगकर्ता के ब्राउज़र के अंदर होता है — दस्तावेज़ कभी भी सर्वर पर अपलोड नहीं किए जाते हैं, इसलिए होस्ट मशीन भी फ़ाइल की सामग्री कभी नहीं देख पाती है।
मर्ज करें, स्प्लिट करें और पुनर्व्यवस्थित करें
कई PDF को एक साथ जोड़ें, उन्हें अलग-अलग पेजों या अनुभागों में विभाजित करें, और सेकंडों में पेजों को अपनी इच्छित क्रम में ड्रैग-एंड-ड्रॉप करें।
एकीकृत OCR
स्कैन किए गए इमेज-आधारित PDF को पूरी तरह से खोजने योग्य, चयन योग्य टेक्स्ट दस्तावेज़ों में परिवर्तित करें, बिना फ़ाइलों को किसी तीसरे पक्ष की पहचान सेवा को भेजे।
दस्तावेज़ सुरक्षा
संवेदनशील PDF को वितरित करने से पहले उनमें पासवर्ड सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और वॉटरमार्क जोड़ें, या संपादन एक्सेस फिर से पाने के लिए अपनी PDF से प्रतिबंध हटाएँ।
फॉर्मेट रूपांतरण
छवियों को PDF में बदलें, पेजों को छवियों के रूप में एक्सपोर्ट करें, और मरमेड डायग्राम वाले मार्कडाउन को फ़ॉर्मेटेड PDF में बदलें — यह सब एक ही इंटरफ़ेस से।
आपको BentoPDF को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।