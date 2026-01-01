AFFiNE एक ओपन-सोर्स "KnowledgeOS" है जो डॉक्यूमेंटेशन, विज़ुअल कॉलेबोरेशन और डेटा ऑर्गनाइज़ेशन के बीच की बाधाओं को दूर करता है। उपयोगकर्ता स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, असीमित व्हाइटबोर्ड पर स्केच कर सकते हैं, और ऑर्गनाइज़्ड डेटाबेस को बनाए रख सकते हैं—यह सब एक ही वर्कस्पेस के भीतर—हर काम के लिए अलग-अलग टूल के बीच स्विच किए बिना।

लोकल-फर्स्ट, प्राइवेसी-फोकस्ड आर्किटेक्चर के साथ निर्मित, AFFiNE आपके ज्ञान को आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। AI असिस्टेंस पूरे में इंटीग्रेटेड है, जो हर कंटेंट टाइप में लिखने, ड्रॉइंग करने और प्लानिंग करने में मदद करती है। इस डिप्लॉयमेंट में एडवांस्ड सर्च के लिए pgvector एक्सटेंशन के साथ PostgreSQL, रियल-टाइम फीचर्स के लिए Redis और विश्वसनीय अपडेट्स के लिए ऑटोमेटेड डेटाबेस माइग्रेशन शामिल है।