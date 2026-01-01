AFFiNE को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ऑल-इन-वन ओपन-सोर्स वर्कस्पेस जो दस्तावेज़ों, व्हाइटबोर्ड्स और डेटाबेस को AI-संचालित सहायता के साथ जोड़ता है।
AFFiNE के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप AFFiNE के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
AFFiNE एक ओपन-सोर्स "KnowledgeOS" है जो डॉक्यूमेंटेशन, विज़ुअल कॉलेबोरेशन और डेटा ऑर्गनाइज़ेशन के बीच की बाधाओं को दूर करता है। उपयोगकर्ता स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, असीमित व्हाइटबोर्ड पर स्केच कर सकते हैं, और ऑर्गनाइज़्ड डेटाबेस को बनाए रख सकते हैं—यह सब एक ही वर्कस्पेस के भीतर—हर काम के लिए अलग-अलग टूल के बीच स्विच किए बिना।
लोकल-फर्स्ट, प्राइवेसी-फोकस्ड आर्किटेक्चर के साथ निर्मित, AFFiNE आपके ज्ञान को आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। AI असिस्टेंस पूरे में इंटीग्रेटेड है, जो हर कंटेंट टाइप में लिखने, ड्रॉइंग करने और प्लानिंग करने में मदद करती है। इस डिप्लॉयमेंट में एडवांस्ड सर्च के लिए pgvector एक्सटेंशन के साथ PostgreSQL, रियल-टाइम फीचर्स के लिए Redis और विश्वसनीय अपडेट्स के लिए ऑटोमेटेड डेटाबेस माइग्रेशन शामिल है।
AFFiNE की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत कार्यक्षेत्र
एक ही प्लेटफॉर्म में दस्तावेज़ों, व्हाइटबोर्ड और डेटाबेस को जोड़ता है ताकि आप अलग-अलग ऐप्स के बीच कॉन्टेक्स्ट-स्विचिंग किए बिना लिखने, स्केचिंग और डेटा व्यवस्थित करने के बीच स्विच कर सकें।
अनंत कैनवास व्हाइटबोर्ड
ड्राइंग, डायग्रामिंग और स्टिकी नोट टूल्स के साथ फ्रीफॉर्म व्हाइटबोर्ड टीमों को स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिज़ाइन वर्क के लिए एक विज़ुअल स्पेस देते हैं।
AI-संचालित सहायता
एआई को लेखन, सारांश और सामग्री निर्माण में मदद करने के लिए सभी प्रकार की सामग्री में एकीकृत किया गया है, जिससे उच्च-गुणवत्ता वाले ज्ञान कलाकृतियों के उत्पादन का ओवरहेड कम होता है।
संरचित डेटाबेस
जानकारी को कस्टमाइज़ेबल डेटाबेस व्यूज़ में व्यवस्थित करें, जिनमें फ़िल्टरिंग और क्वेरी की क्षमताएं हों, जिससे एक ही वर्कस्पेस के भीतर अलग स्प्रेडशीट टूल की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
रियल-टाइम सहयोग
संघर्ष-मुक्त सिंक्रनाइज़ेशन कई टीम सदस्यों को एक साथ दस्तावेज़ों और व्हाइटबोर्ड को संपादित करने की सुविधा देता है, जिससे सभी कनेक्टेड डिवाइसों पर परिवर्तन तुरंत दिखाई देते हैं।
आपको AFFiNE को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।