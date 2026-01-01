AppFlowy एक ओपन-सोर्स प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जिसे Notion के गोपनीयता-सम्मानित विकल्प के रूप में बनाया गया है, जो एक फ्लेक्सिबल ब्लॉक-आधारित एडिटर, डेटाबेस व्यूज़ और AI-पावर्ड राइटिंग असिस्टेंस को एक ही कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस में जोड़ता है। Flutter और Rust के साथ निर्मित, यह डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब पर नेटिव परफॉरमेंस प्रदान करता है, जबकि आपके सभी डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है।

AppFlowy को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता सब्सक्रिप्शन फीस समाप्त हो जाती है, संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स तक थर्ड-पार्टी ऐक्सेस हट जाता है, और एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पर अनलिमिटेड वर्कस्पेस और यूज़र्स प्रदान करता है। यह टेम्पलेट कंप्लीट AppFlowy क्लाउड स्टैक — वेब क्लाइंट, API बैकएंड, ऑथेंटिकेशन, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और डेटाबेस — को डिप्लॉय करता है, जो AppFlowy के नेटिव डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप्लिकेशंस से कनेक्शन के लिए तैयार है।