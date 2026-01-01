1-क्लिक में AppFlowy डिप्लॉय करें।
निजता-केंद्रित ओपन-सोर्स वर्कस्पेस जो नोट्स, विकी, डेटाबेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को Notion के विकल्प के रूप में जोड़ता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप AppFlowy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
AppFlowy एक ओपन-सोर्स प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जिसे Notion के गोपनीयता-सम्मानित विकल्प के रूप में बनाया गया है, जो एक फ्लेक्सिबल ब्लॉक-आधारित एडिटर, डेटाबेस व्यूज़ और AI-पावर्ड राइटिंग असिस्टेंस को एक ही कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस में जोड़ता है। Flutter और Rust के साथ निर्मित, यह डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब पर नेटिव परफॉरमेंस प्रदान करता है, जबकि आपके सभी डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है।
AppFlowy को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता सब्सक्रिप्शन फीस समाप्त हो जाती है, संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स तक थर्ड-पार्टी ऐक्सेस हट जाता है, और एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पर अनलिमिटेड वर्कस्पेस और यूज़र्स प्रदान करता है। यह टेम्पलेट कंप्लीट AppFlowy क्लाउड स्टैक — वेब क्लाइंट, API बैकएंड, ऑथेंटिकेशन, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और डेटाबेस — को डिप्लॉय करता है, जो AppFlowy के नेटिव डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप्लिकेशंस से कनेक्शन के लिए तैयार है।
AppFlowy की मुख्य विशेषताएं
ब्लॉक-आधारित एडिटर
एक सहज ब्लॉक एडिटर का उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज, एम्बेड और मीडिया के साथ समृद्ध दस्तावेज़ बनाएँ, जो डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब पर लगातार काम करता है और प्लेटफ़ॉर्म के बीच सुविधाओं में कोई अंतर नहीं छोड़ता।
लचीले डेटाबेस दृश्य
जानकारी को डुप्लिकेट किए बिना, विभिन्न टीम सदस्यों को उनके वर्कफ़्लो के अनुकूल लेआउट देते हुए, समान डेटा को एक तालिका, कानबन बोर्ड, कैलेंडर, या गैलरी के रूप में देखें और प्रबंधित करें।
AI लेखन सहायता
अंतर्निहित AI सुविधाओं का उपयोग करके सीधे दस्तावेज़ों के भीतर सामग्री बनाएं, सारांशित करें और परिष्कृत करें जो एक बाहरी प्रदाता (जैसे OpenAI या Azure OpenAI) से API कुंजी के माध्यम से कॉन्फ़िगर किए गए हैं — डेटा उस प्रदाता द्वारा संसाधित किया जाता है।
रीयल-टाइम सहयोग
टीम के साथियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट-फ्री सिंक्रोनाइज़ेशन का उपयोग करके एक साथ काम करें, ताकि कई लोग एक ही दस्तावेज़ को एक-दूसरे के बदलावों को ओवरराइट किए बिना एडिट कर सकें।
पूर्ण डेटा स्वामित्व
सभी दस्तावेज़, डेटाबेस और फ़ाइल अटैचमेंट आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर संग्रहीत किए जाते हैं, जिसमें कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है, जिससे डेटा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और प्रतिधारण पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।
आपको AppFlowy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।