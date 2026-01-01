Metabase एक प्रमुख ओपन-सोर्स बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर दुनिया भर की 40,000 से ज़्यादा कंपनियाँ भरोसा करती हैं। इसका सहज क्वेरी बिल्डर गैर-तकनीकी टीम के सदस्यों को SQL लिखे बिना डेटा एक्सप्लोर करने और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की सुविधा देता है, जबकि पावर यूज़र्स नेटिव क्वेरीज़ का उपयोग कर सकते हैं। यह PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery और Snowflake सहित 20 से ज़्यादा डेटाबेस से कनेक्ट होता है और ऑटोमेटेड ईमेल और स्लैक रिपोर्ट को सपोर्ट करता है।

अपने खुद के VPS पर Metabase डिप्लॉय करने से संवेदनशील बिज़नेस डेटा आपके एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, प्रति-सीट SaaS प्राइसिंग खत्म हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ और बड़े डेटासेट के लिए समर्पित रिसोर्स मिलते हैं जो शेयर्ड क्लाउड एनालिटिक्स सर्विस को धीमा कर देते हैं।