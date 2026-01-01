1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Metabase डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो किसी भी टीम सदस्य को SQL के बिना डेटा एक्सप्लोर करने और डैशबोर्ड बनाने की सुविधा देता है।
Metabase के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
आप Metabase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Metabase एक प्रमुख ओपन-सोर्स बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर दुनिया भर की 40,000 से ज़्यादा कंपनियाँ भरोसा करती हैं। इसका सहज क्वेरी बिल्डर गैर-तकनीकी टीम के सदस्यों को SQL लिखे बिना डेटा एक्सप्लोर करने और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की सुविधा देता है, जबकि पावर यूज़र्स नेटिव क्वेरीज़ का उपयोग कर सकते हैं। यह PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery और Snowflake सहित 20 से ज़्यादा डेटाबेस से कनेक्ट होता है और ऑटोमेटेड ईमेल और स्लैक रिपोर्ट को सपोर्ट करता है।
अपने खुद के VPS पर Metabase डिप्लॉय करने से संवेदनशील बिज़नेस डेटा आपके एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, प्रति-सीट SaaS प्राइसिंग खत्म हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ और बड़े डेटासेट के लिए समर्पित रिसोर्स मिलते हैं जो शेयर्ड क्लाउड एनालिटिक्स सर्विस को धीमा कर देते हैं।
Metabase की मुख्य विशेषताएं
नो-SQL क्वेरी बिल्डर
टीम में कोई भी व्यक्ति SQL सिंटैक्स सीखे बिना, एक विज़ुअल इंटरफ़ेस के माध्यम से डेटा एक्सप्लोर कर सकता है और चार्ट बना सकता है।
20+ डेटाबेस कनेक्टर्स
एक निर्देशित सेटअप विज़ार्ड के माध्यम से PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake, और भी बहुत कुछ से कनेक्ट करें।
इंटरैक्टिव डैशबोर्ड
चार्ट, मेट्रिक्स और फ़िल्टर को शेयर करने योग्य डैशबोर्ड में मिलाएं जो नए डेटा के साथ स्वचालित रूप से अपडेट होते हैं।
स्वचालित रिपोर्ट्स
रिपोर्ट को ईमेल या स्लैक के माध्यम से डिलीवर करने के लिए शेड्यूल करें ताकि हितधारकों के पास लॉग इन किए बिना हमेशा नवीनतम जानकारी हो।
एम्बेडिंग और शेयर करना
बाहरी टूल में डैशबोर्ड एम्बेड करें या कच्चे डेटा को उजागर किए बिना ग्राहक-उन्मुख एनालिटिक्स के लिए सार्वजनिक लिंक साझा करें।
आपको Metabase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
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Plausible Analytics
Plausible एक हल्का, गोपनीयता-केंद्रित Google Analytics विकल्प हैडिप्लॉय करें
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Ackee गोपनीयता-केंद्रित वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए एक सेल्फ-होस्टेड Node.js एनालिटिक्स टूल है।डिप्लॉय करें
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ओपन-सोर्स DORA मेट्रिक्स और इंजीनियरिंग टीम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें