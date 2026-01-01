Apache DevLake एक ओपन-सोर्स इंजीनियरिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो इश्यू ट्रैकर्स, सोर्स कोड होस्ट्स, CI/CD पाइपलाइन और इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल्स से डेटा को एक एकीकृत डेटा लेक में समेकित करता है। टीमें GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty और दर्जनों अन्य स्रोतों को कनेक्ट करती हैं ताकि DORA मेट्रिक्स — डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी, परिवर्तनों के लिए लीड टाइम, चेंज फेलियर रेट और रिकवरी का औसत समय — की स्वचालित रूप से गणना कर सकें, साथ ही Grafana डैशबोर्ड भी जो समय के साथ टीम के प्रदर्शन को विज़ुअलाइज़ करते हैं।

DevLake को सेल्फ-होस्ट करने से सभी इंजीनियरिंग टेलीमेट्री और इंटीग्रेशन क्रेडेंशियल्स आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। प्रत्येक API टोकन और OAuth कनेक्शन आपके स्वामित्व वाली कुंजी का उपयोग करके रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होता है, और सभी मेट्रिक्स आपके सर्वर पर एक MySQL डेटाबेस में संग्रहीत होते हैं — कोई भी डेटा आपके वातावरण से किसी थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स सर्विस पर नहीं जाता है।