एक क्लिक में Apache DevLake डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म जो 60+ देव टूल्स से डेटा एकत्र करता है, DORA मेट्रिक्स की गणना करता है और इंजीनियरिंग टीम के प्रदर्शन को विज़ुअलाइज़ करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache DevLake के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache DevLake एक ओपन-सोर्स इंजीनियरिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो इश्यू ट्रैकर्स, सोर्स कोड होस्ट्स, CI/CD पाइपलाइन और इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल्स से डेटा को एक एकीकृत डेटा लेक में समेकित करता है। टीमें GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty और दर्जनों अन्य स्रोतों को कनेक्ट करती हैं ताकि DORA मेट्रिक्स — डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी, परिवर्तनों के लिए लीड टाइम, चेंज फेलियर रेट और रिकवरी का औसत समय — की स्वचालित रूप से गणना कर सकें, साथ ही Grafana डैशबोर्ड भी जो समय के साथ टीम के प्रदर्शन को विज़ुअलाइज़ करते हैं।
DevLake को सेल्फ-होस्ट करने से सभी इंजीनियरिंग टेलीमेट्री और इंटीग्रेशन क्रेडेंशियल्स आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। प्रत्येक API टोकन और OAuth कनेक्शन आपके स्वामित्व वाली कुंजी का उपयोग करके रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होता है, और सभी मेट्रिक्स आपके सर्वर पर एक MySQL डेटाबेस में संग्रहीत होते हैं — कोई भी डेटा आपके वातावरण से किसी थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स सर्विस पर नहीं जाता है।
Apache DevLake की मुख्य विशेषताएं
डोरा मीट्रिक
कनेक्टेड टूल्स से डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी, परिवर्तनों के लिए लीड टाइम, परिवर्तन विफलता दर और रिकवरी के औसत समय की स्वचालित रूप से गणना करें — मैन्युअल डेटा संग्रह की आवश्यकता नहीं है।
प्री-बिल्ट डैशबोर्ड
पहले से तैयार Grafana डैशबोर्ड सेटअप के बाद बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के DORA मैट्रिक्स, PR साइकिल टाइम, बग की आयु और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन का स्वास्थ्य दिखाते हैं।
60+ डेटा स्रोत प्लगइन्स
GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube और अन्य के लिए पहले से बने हुए कनेक्टर सभी इंजीनियरिंग डेटा को एक जगह पर लाते हैं।
कस्टम SQL मेट्रिक्स
अंतर्निहित DORA दृश्यों से परे टीम-विशिष्ट मेट्रिक्स, फ़िल्टर और कस्टम डैशबोर्ड को परिभाषित करने के लिए सीधे SQL का उपयोग करके सामान्यीकृत डेटा लेक को क्वेरी करें।
एन्क्रिप्टेड क्रेडेंशियल स्टोरेज
सभी API टोकन और OAuth कुंजियाँ एक स्वतः-जनित कुंजी का उपयोग करके स्थिर अवस्था में एन्क्रिप्टेड होती हैं, जो विशेष रूप से आपके सेल्फ-होस्टेड MySQL डेटाबेस में संग्रहीत होती है।
आपको Apache DevLake को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।