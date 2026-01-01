एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Superset डिप्लॉय करें।
इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने, डेटासेट एक्सप्लोर करने और 40+ डेटाबेस में SQL विश्लेषण चलाने के लिए एक आधुनिक ओपन-सोर्स बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म।
Apache Superset के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Superset के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Superset एक एंटरप्राइज़-रेडी बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो हर तकनीकी स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा एक्सप्लोरेशन को सुलभ बनाता है। एनालिस्ट्स को चार्ट और डैशबोर्ड बनाने के लिए एक नो-कोड ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस मिलता है, जबकि इंजीनियर्स को SQL Lab मिलता है — जो क्वेरी हिस्ट्री, सेव्ड क्वेरीज़ और रिजल्ट एक्सपोर्ट के साथ एक फुल-फीचर्ड SQL IDE है। Superset SQLAlchemy के माध्यम से 40 से अधिक SQL डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस से कनेक्ट होता है, जो आपके पूरे डेटा स्टैक में एक एकीकृत एनालिटिक्स लेयर प्रदान करता है।
अपने VPS पर Superset को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित उपयोगकर्ता, असीमित डेटा सोर्स और कोई प्रति-सीट लाइसेंसिंग नहीं। बिज़नेस डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, जो कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि PostgreSQL और Redis — जो इस टेम्पलेट में शामिल हैं — प्रोडक्शन-रेडी परफॉर्मेंस के लिए मेटाडेटा स्टोरेज और क्वेरी कैशिंग को संभालते हैं।
Apache Superset की मुख्य विशेषताएं
समृद्ध विज़ुअलाइज़ेशन लाइब्रेरी
अपने डेटा को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए, दर्जनों चार्ट प्रकारों में से चुनें — बार चार्ट, लाइन ग्राफ़, स्कैटर प्लॉट, भू-स्थानिक मानचित्र, और बहुत कुछ।
SQL लैब IDE
सिंटैक्स हाइलाइटिंग, क्वेरी हिस्ट्री और रिजल्ट एक्सपोर्ट के साथ SQL क्वेरीज़ लिखें और निष्पादित करें — जो नो-कोड डैशबोर्ड्स और एडवांस्ड डेटा वर्क को जोड़ता है।
40+ डेटाबेस कनेक्टर
PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift, और दर्जनों अन्य से एक एकीकृत SQLAlchemy-आधारित कनेक्टर लेयर के माध्यम से कनेक्ट करें।
इंटरैक्टिव डैशबोर्ड
क्रॉस-फ़िल्टर, ड्रिल-डाउन नेविगेशन और निर्धारित ईमेल रिपोर्ट के साथ डैशबोर्ड बनाएं ताकि हितधारकों को हमेशा वर्तमान जानकारी मिलती रहे।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
डेटासेट, डैशबोर्ड और डेटा स्रोतों को बारीक अनुमतियाँ असाइन करें ताकि प्रत्येक टीम केवल वही देख सके जिसे एक्सेस करने के लिए वे अधिकृत हैं।
आपको Apache Superset को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।