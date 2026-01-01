Apache Superset एक एंटरप्राइज़-रेडी बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो हर तकनीकी स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा एक्सप्लोरेशन को सुलभ बनाता है। एनालिस्ट्स को चार्ट और डैशबोर्ड बनाने के लिए एक नो-कोड ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस मिलता है, जबकि इंजीनियर्स को SQL Lab मिलता है — जो क्वेरी हिस्ट्री, सेव्ड क्वेरीज़ और रिजल्ट एक्सपोर्ट के साथ एक फुल-फीचर्ड SQL IDE है। Superset SQLAlchemy के माध्यम से 40 से अधिक SQL डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस से कनेक्ट होता है, जो आपके पूरे डेटा स्टैक में एक एकीकृत एनालिटिक्स लेयर प्रदान करता है।

अपने VPS पर Superset को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित उपयोगकर्ता, असीमित डेटा सोर्स और कोई प्रति-सीट लाइसेंसिंग नहीं। बिज़नेस डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, जो कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि PostgreSQL और Redis — जो इस टेम्पलेट में शामिल हैं — प्रोडक्शन-रेडी परफॉर्मेंस के लिए मेटाडेटा स्टोरेज और क्वेरी कैशिंग को संभालते हैं।