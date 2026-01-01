Ackee पर 69% तक की छूट

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स्व-होस्टेड, गोपनीयता-केंद्रित वेबसाइट एनालिटिक्स जो विज़िटर के व्यक्तिगत डेटा से समझौता किए बिना उन्हें ट्रैक करता है।

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AI-प्रबंधित VPS
599 /माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Ackee के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Ackee एक ओपन-सोर्स, Node.js-आधारित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चलता है। यह विज़िटर डेटा से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को हटाने के लिए एक बहु-चरणीय अनामीकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है, जबकि अभी भी पेज व्यूज़, रेफरर, सेशन अवधि और डिवाइस प्रकारों में सार्थक इनसाइट्स प्रदान करता है।

पारंपरिक एनालिटिक्स सेवाओं के विपरीत जो आपके विज़िटर के डेटा को थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर करती हैं, Ackee आपको आपके ट्रैफिक डेटा का पूर्ण स्वामित्व देता है। इसका मिनिमालिस्टिक इंटरफेस और केंद्रीकृत GraphQL API कई वेबसाइटों की निगरानी करना और एनालिटिक्स डेटा को कस्टम डैशबोर्ड या रिपोर्टिंग पाइपलाइन में एकीकृत करना आसान बनाता है — बिना कुकी बैनर या GDPR की परेशानियों के।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Ackee की मुख्य विशेषताएं

डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता

बहु-चरणीय गुमनामीकरण भंडारण से पहले व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी हटा देता है, जिससे आप उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं—जो क्षेत्राधिकार और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कुकी बैनर की आवश्यकता को कम करने या अनुपालन को सरल बनाने में मदद कर सकता है।

असीमित डोमेन

एक ही डैशबोर्ड से जितनी चाहें उतनी वेबसाइटों और एप्लिकेशन की निगरानी करें, बिना किसी प्रति-साइट मूल्य निर्धारण स्तर या ट्रैफ़िक-आधारित सीमाओं के।

GraphQL API

एक केंद्रीकृत GraphQL API आपको बिल्ट-इन UI से बंधे बिना, कस्टम डैशबोर्ड, रिपोर्ट या थर्ड-पार्टी टूल्स में प्रोग्रामेटिकली एनालिटिक्स डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है।

हल्का ट्रैकिंग स्क्रिप्ट

ट्रैकिंग स्निपेट का आपके पेजों पर प्रदर्शन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जिससे भारी कमर्शियल एनालिटिक्स लाइब्रेरी से जुड़ी पेज-स्पीड पेनल्टी से बचा जा सकता है।

कस्टम इवेंट ट्रैकिंग

पेज व्यू से परे विशिष्ट उपयोगकर्ता इंटरैक्शन को ट्रैक करें, जिससे आपको अपनी साइट्स पर कन्वर्ज़न, बटन क्लिक और अन्य सार्थक कार्यों की दृश्यता मिलती है।

आपको Ackee को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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Apache DevLake

Apache DevLake

ओपन-सोर्स DORA मेट्रिक्स और इंजीनियरिंग टीम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म

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Apache Superset

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Apache Superset BI के लिए एक मॉडर्न डेटा अन्वेषण और विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म है

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Aptabase

Aptabase

मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब ऐप्स के लिए निजता-केंद्रित SDK एनालिटिक्स।

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यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।