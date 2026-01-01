Ackee एक ओपन-सोर्स, Node.js-आधारित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चलता है। यह विज़िटर डेटा से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को हटाने के लिए एक बहु-चरणीय अनामीकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है, जबकि अभी भी पेज व्यूज़, रेफरर, सेशन अवधि और डिवाइस प्रकारों में सार्थक इनसाइट्स प्रदान करता है।

पारंपरिक एनालिटिक्स सेवाओं के विपरीत जो आपके विज़िटर के डेटा को थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर करती हैं, Ackee आपको आपके ट्रैफिक डेटा का पूर्ण स्वामित्व देता है। इसका मिनिमालिस्टिक इंटरफेस और केंद्रीकृत GraphQL API कई वेबसाइटों की निगरानी करना और एनालिटिक्स डेटा को कस्टम डैशबोर्ड या रिपोर्टिंग पाइपलाइन में एकीकृत करना आसान बनाता है — बिना कुकी बैनर या GDPR की परेशानियों के।