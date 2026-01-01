1-क्लिक इंस्टॉलेशन में एकी डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड, गोपनीयता-केंद्रित वेबसाइट एनालिटिक्स जो विज़िटर के व्यक्तिगत डेटा से समझौता किए बिना उन्हें ट्रैक करता है।
Ackee के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ackee के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ackee एक ओपन-सोर्स, Node.js-आधारित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चलता है। यह विज़िटर डेटा से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को हटाने के लिए एक बहु-चरणीय अनामीकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है, जबकि अभी भी पेज व्यूज़, रेफरर, सेशन अवधि और डिवाइस प्रकारों में सार्थक इनसाइट्स प्रदान करता है।
पारंपरिक एनालिटिक्स सेवाओं के विपरीत जो आपके विज़िटर के डेटा को थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर करती हैं, Ackee आपको आपके ट्रैफिक डेटा का पूर्ण स्वामित्व देता है। इसका मिनिमालिस्टिक इंटरफेस और केंद्रीकृत GraphQL API कई वेबसाइटों की निगरानी करना और एनालिटिक्स डेटा को कस्टम डैशबोर्ड या रिपोर्टिंग पाइपलाइन में एकीकृत करना आसान बनाता है — बिना कुकी बैनर या GDPR की परेशानियों के।
Ackee की मुख्य विशेषताएं
डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता
बहु-चरणीय गुमनामीकरण भंडारण से पहले व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी हटा देता है, जिससे आप उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं—जो क्षेत्राधिकार और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कुकी बैनर की आवश्यकता को कम करने या अनुपालन को सरल बनाने में मदद कर सकता है।
असीमित डोमेन
एक ही डैशबोर्ड से जितनी चाहें उतनी वेबसाइटों और एप्लिकेशन की निगरानी करें, बिना किसी प्रति-साइट मूल्य निर्धारण स्तर या ट्रैफ़िक-आधारित सीमाओं के।
GraphQL API
एक केंद्रीकृत GraphQL API आपको बिल्ट-इन UI से बंधे बिना, कस्टम डैशबोर्ड, रिपोर्ट या थर्ड-पार्टी टूल्स में प्रोग्रामेटिकली एनालिटिक्स डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है।
हल्का ट्रैकिंग स्क्रिप्ट
ट्रैकिंग स्निपेट का आपके पेजों पर प्रदर्शन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जिससे भारी कमर्शियल एनालिटिक्स लाइब्रेरी से जुड़ी पेज-स्पीड पेनल्टी से बचा जा सकता है।
कस्टम इवेंट ट्रैकिंग
पेज व्यू से परे विशिष्ट उपयोगकर्ता इंटरैक्शन को ट्रैक करें, जिससे आपको अपनी साइट्स पर कन्वर्ज़न, बटन क्लिक और अन्य सार्थक कार्यों की दृश्यता मिलती है।
आपको Ackee को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।