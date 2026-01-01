1-क्लिक में Sonarr डिप्लॉय करें।
Usenet और टोरेंट से एपिसोड की निगरानी करने, डाउनलोड करने, नाम बदलने और व्यवस्थित करने वाला स्वचालित TV कार्यक्रम कलेक्शन मैनेजर।
Sonarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Sonarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Sonarr Usenet और BitTorrent उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक TV शो कलेक्शन मैनेजर और पर्सनल वीडियो रिकॉर्डर है। यह नए एपिसोड रिलीज़ के लिए RSS फीड्स को मॉनिटर करता है, उन्हें आपके पसंदीदा डाउनलोड क्लाइंट के माध्यम से स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है, और परिणामी फाइलों को सुसंगत नामकरण के साथ व्यवस्थित करता है — यह सब बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के होता है। arr सूट के एक मुख्य सदस्य के रूप में, Sonarr Radarr, Prowlarr, और Plex और Jellyfin जैसे मीडिया सर्वर के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत होता है।
अपने VPS पर Sonarr को डिप्लॉय करने का मतलब है कि यह 24/7 चलता है, नए रिलीज़ होते ही उन्हें पकड़ लेता है, तब भी जब आपका घर का कंप्यूटर बंद हो। स्थायी स्टोरेज आपकी लाइब्रेरी कॉन्फ़िगरेशन और क्वालिटी प्रोफाइल की सुरक्षा करता है, जबकि REST API अनुरोध प्रबंधन टूल के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है ताकि एक पूरी तरह से स्वचालित होम मीडिया इकोसिस्टम बनाया जा सके।
Sonarr की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित एपिसोड मॉनिटरिंग
आगामी एपिसोड को RSS फ़ीड के माध्यम से ट्रैक करता है और नए रिलीज़ उपलब्ध होते ही उन्हें स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है।
गुणवत्ता प्रोफाइल प्रबंधन
प्रति सीरीज़ पसंदीदा रेज़ोल्यूशन, कोडेक्स और फ़ाइल आकार परिभाषित करें, और जब बेहतर रिलीज़ उपलब्ध हों, तो सोनार को स्वचालित रूप से अपग्रेड करने दें।
ग्राहक इंटीग्रेशन डाउनलोड करें
qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet और अन्य से जुड़ता है — एक ही इंटरफ़ेस से टॉरेंट और यूज़नेट दोनों वर्कफ़्लो का समर्थन करता है।
मीडिया सर्वर सिंक
प्रत्येक डाउनलोड के बाद Plex, Jellyfin, Emby, और Kodi में स्वचालित लाइब्रेरी अपडेट सक्रिय करता है, जिससे आपके मीडिया सर्वर को मैन्युअल रीफ्रेश के बिना अद्यतन रखा जाता है।
सीज़न पैक हैंडलिंग
यह सीज़न पैक डाउनलोड को बुद्धिमानी से प्रोसेस करता है, व्यक्तिगत एपिसोड निकालकर और उन्हें मॉनिटर की गई सीरीज़ एंट्रीज़ से मिलान करके।
आपको Sonarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।