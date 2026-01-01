Sonarr Usenet और BitTorrent उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक TV शो कलेक्शन मैनेजर और पर्सनल वीडियो रिकॉर्डर है। यह नए एपिसोड रिलीज़ के लिए RSS फीड्स को मॉनिटर करता है, उन्हें आपके पसंदीदा डाउनलोड क्लाइंट के माध्यम से स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है, और परिणामी फाइलों को सुसंगत नामकरण के साथ व्यवस्थित करता है — यह सब बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के होता है। arr सूट के एक मुख्य सदस्य के रूप में, Sonarr Radarr, Prowlarr, और Plex और Jellyfin जैसे मीडिया सर्वर के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत होता है।

अपने VPS पर Sonarr को डिप्लॉय करने का मतलब है कि यह 24/7 चलता है, नए रिलीज़ होते ही उन्हें पकड़ लेता है, तब भी जब आपका घर का कंप्यूटर बंद हो। स्थायी स्टोरेज आपकी लाइब्रेरी कॉन्फ़िगरेशन और क्वालिटी प्रोफाइल की सुरक्षा करता है, जबकि REST API अनुरोध प्रबंधन टूल के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है ताकि एक पूरी तरह से स्वचालित होम मीडिया इकोसिस्टम बनाया जा सके।