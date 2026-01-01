Cloudflared, Cloudflare Tunnel के लिए क्लाइंट डीमन है, जो आपके VPS से Cloudflare के ऐज नेटवर्क तक केवल आउटबाउंड एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है। आपके ओरिजिन तक पहुँचने से पहले सभी ट्रैफिक को Cloudflare के माध्यम से रूट करके, आपको इनबाउंड फायरवॉल पोर्ट्स खोले बिना या अपने सर्वर का IP एड्रेस एक्सपोज़ किए बिना बिल्ट-इन DDoS सुरक्षा और WAF कवरेज मिलती है।

VPS पर Cloudflared डीमन को सेल्फ-होस्ट करना एक स्थिर, हमेशा चालू रहने वाली टनल प्रदान करता है जो होम इंटरनेट कनेक्शन की विश्वसनीयता सीमाओं के अधीन नहीं है। आपके Cloudflare टोकन और टनल कॉन्फिगरेशन आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर संग्रहीत होते हैं, और इसमें शामिल वेब UI कमांड लाइन का उपयोग किए बिना प्रारंभिक सेटअप और चल रहे प्रबंधन को सीधा बनाता है।