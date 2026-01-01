एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Cloudflared डिप्लॉय करें।
Cloudflare Tunnel डीमन जो फ़ायरवॉल पोर्ट खोले बिना सेवाओं को सुरक्षित रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cloudflared के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Cloudflared, Cloudflare Tunnel के लिए क्लाइंट डीमन है, जो आपके VPS से Cloudflare के ऐज नेटवर्क तक केवल आउटबाउंड एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है। आपके ओरिजिन तक पहुँचने से पहले सभी ट्रैफिक को Cloudflare के माध्यम से रूट करके, आपको इनबाउंड फायरवॉल पोर्ट्स खोले बिना या अपने सर्वर का IP एड्रेस एक्सपोज़ किए बिना बिल्ट-इन DDoS सुरक्षा और WAF कवरेज मिलती है।
VPS पर Cloudflared डीमन को सेल्फ-होस्ट करना एक स्थिर, हमेशा चालू रहने वाली टनल प्रदान करता है जो होम इंटरनेट कनेक्शन की विश्वसनीयता सीमाओं के अधीन नहीं है। आपके Cloudflare टोकन और टनल कॉन्फिगरेशन आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर संग्रहीत होते हैं, और इसमें शामिल वेब UI कमांड लाइन का उपयोग किए बिना प्रारंभिक सेटअप और चल रहे प्रबंधन को सीधा बनाता है।
Cloudflared की मुख्य विशेषताएं
किसी इनबाउंड पोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
सभी कनेक्शन आपके सर्वर से बाहर की ओर शुरू होते हैं, जिससे फ़ायरवॉल नियम खोलने या NAT पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं रहती।
मूल IP सुरक्षा
आपके सर्वर तक ट्रैफिक केवल क्लाउडफ्लेयर के माध्यम से पहुँचता है, जिससे आपका वीपीएस आईपी स्कैनर्स और सीधे हमले के प्रयासों से छिपा रहता है।
बिल्ट-इन DDoS सुरक्षा
क्लाउडफ्लेयर वॉल्यूमेट्रिक हमलों को एज पर ही सोख लेता है, इससे पहले कि कोई भी ट्रैफ़िक आपके ओरिजिन सर्वर तक पहुँचे।
ज़ीरो ट्रस्ट इंटीग्रेशन
टनल को Cloudflare Access के साथ पेयर करके VPN के बिना किसी भी आंतरिक सेवा पर पहचान-आधारित प्रमाणीकरण लागू करें।
वेब-आधारित कॉन्फ़िगरेशन
कमांड लाइन पर जाए बिना, एक शामिल वेब UI के माध्यम से टनल टोकन और रूट प्रबंधित करें।
आपको Cloudflared को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।