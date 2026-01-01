एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Razzia डिप्लॉय करें।
अपने खुद के VPS से मल्टीप्लेयर क्विज़ इवेंट्स चलाने के लिए स्व-होस्टेड रीयल-टाइम क्विज़ प्लेटफ़ॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Razzia के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Razzia एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड रियल-टाइम क्विज़ प्लेटफ़ॉर्म है जिसे लाइव इवेंट्स, टीम गैदरिंग और क्लासरूम सेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक होस्ट पासवर्ड-प्रोटेक्टेड मैनेजर डैशबोर्ड के माध्यम से एक गेम रूम बनाता है, प्रतिभागियों के साथ रूम कोड शेयर करता है, और क्विज़ की गति को नियंत्रित करता है — यह सब किसी भी आधुनिक ब्राउज़र में चलता है और प्रतिभागियों को किसी ऐप डाउनलोड की आवश्यकता नहीं होती है।
अपने खुद के VPS पर Razzia को सेल्फ-होस्ट करना आपके क्विज़ कंटेंट और प्रतिभागी डेटा को निजी रखता है, बिना किसी प्रति-गेम शुल्क या किसी थर्ड-पार्टी सेवा पर निर्भरता के। लाइटवेट सिंगल-कंटेनर डिप्लॉयमेंट इसे एड हॉक इवेंट्स और नियमित रूप से होने वाली टीम गतिविधियों दोनों के लिए व्यावहारिक बनाता है।
Razzia की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम मल्टीप्लेयर
वेबसॉकेट-संचालित लाइव गेमप्ले सभी प्रतिभागियों तक एक साथ प्रश्न और स्कोर पहुंचाता है, बिना किसी ध्यान देने योग्य लैग के, यहां तक कि विभिन्न नेटवर्कों पर भी।
कोई ऐप आवश्यक नहीं
प्रतिभागी किसी भी आधुनिक ब्राउज़र का उपयोग करके एक रूम कोड के माध्यम से तुरंत जुड़ सकते हैं — कोई अकाउंट नहीं, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, और क्विज़ शुरू होने से पहले कोई साइन-अप बाधा नहीं।
प्रबंधक डैशबोर्ड
पासवर्ड-प्रोटेक्टेड /मैनेजर इंटरफ़ेस होस्ट को गेम फ़्लो पर पूरा कंट्रोल देता है — वे अपनी गति से राउंड शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं।
कस्टम क्विज़ कॉन्टेंट
क्विज़ को JSON फ़ाइलों के रूप में अपने सर्वर पर संग्रहीत करें, जिससे आपको प्रश्नों, उत्तरों और स्कोरिंग पर पूर्ण स्वामित्व मिलता है, बिना किसी वेंडर लॉक-इन के।
समकालिक कक्ष
एक ही इंस्टेंस से कई स्वतंत्र गेम रूम चलाएं, ताकि एक डिप्लॉयमेंट एक ही समय में कई टीमों या सेशन को सेवा दे सके।
आपको Razzia को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।