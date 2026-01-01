Razzia एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड रियल-टाइम क्विज़ प्लेटफ़ॉर्म है जिसे लाइव इवेंट्स, टीम गैदरिंग और क्लासरूम सेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक होस्ट पासवर्ड-प्रोटेक्टेड मैनेजर डैशबोर्ड के माध्यम से एक गेम रूम बनाता है, प्रतिभागियों के साथ रूम कोड शेयर करता है, और क्विज़ की गति को नियंत्रित करता है — यह सब किसी भी आधुनिक ब्राउज़र में चलता है और प्रतिभागियों को किसी ऐप डाउनलोड की आवश्यकता नहीं होती है।

अपने खुद के VPS पर Razzia को सेल्फ-होस्ट करना आपके क्विज़ कंटेंट और प्रतिभागी डेटा को निजी रखता है, बिना किसी प्रति-गेम शुल्क या किसी थर्ड-पार्टी सेवा पर निर्भरता के। लाइटवेट सिंगल-कंटेनर डिप्लॉयमेंट इसे एड हॉक इवेंट्स और नियमित रूप से होने वाली टीम गतिविधियों दोनों के लिए व्यावहारिक बनाता है।