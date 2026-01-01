एक क्लिक इंस्टॉलेशन में CommaFeed डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड व्यक्तिगत RSS रीडर जो Google Reader से प्रेरित है, जिसमें कीबोर्ड शॉर्टकट, मोबाइल ऐप्स और एक साफ तीन-फलक लेआउट है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CommaFeed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CommaFeed एक तेज़, हल्का व्यक्तिगत RSS रीडर है जिसे मूल Google Reader UI पर स्पष्ट रूप से मॉडल किया गया है — तीन-पेन लेआउट, कीबोर्ड शॉर्टकट, इंस्टेंट फ़ीड मार्किंग, OPML इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट, और फ़ीचर की भरमार के बजाय गति पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे Java/Quarkus में लिखा गया है, यह एक सिंगल सेल्फ-कंटेन्ड बाइनरी के रूप में चलता है, और सब कुछ एक एम्बेडेड H2 डेटाबेस में स्टोर करता है, इसलिए पूरा डिप्लॉयमेंट एक कंटेनर और एक वॉल्यूम है।
अपने VPS पर CommaFeed को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी सब्सक्रिप्शन, पढ़ी हुई स्थिति और स्टार किए गए लेख उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसे आप नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें किसी SaaS फ़ीड रीडर को सौंप दिया जाए। नेटिव Android और iOS ऐप API के माध्यम से सीधे आपके इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं, OPML आपको फ़ीड रीडर के बीच स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करने देता है, और बिल्ट-इन शेड्यूलर बाहरी वर्कर के बिना बैकग्राउंड में फ़ीड्स को रीफ़्रेश करता है।
CommaFeed की मुख्य विशेषताएं
Google Reader UI
तीन-पैनल वाला लेआउट जिसमें फ़ीड्स सूची, एंट्री सूची और रीडिंग व्यू शामिल हैं — साथ ही, तेज़ नेविगेशन के लिए पूरे कीबोर्ड शॉर्टकट (j/k/v/m) जिन्हें लंबे समय से RSS का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता तुरंत पहचान लेते हैं।
OPML आयात/निर्यात
अपनी सब्सक्रिप्शन को मानक OPML के ज़रिए माइग्रेट करें, ताकि आप अपनी पढ़ने की आदतों का स्वामित्व बनाए रख सकें और किसी भी समय रीडर बदल सकें।
नेटिव मोबाइल ऐप्स
मुफ्त एंड्रॉइड और आईओएस कंपेनियन ऐप आपके सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस से एपीआई के माध्यम से कनेक्ट होते हैं ताकि चलते-फिरते पढ़ा जा सके, बिना किसी तीसरे पक्ष को डेटा उजागर किए।
एम्बेडेड H2 डेटाबेस
एकल-फ़ाइल H2 डेटाबेस को किसी अलग डेटाबेस सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है — एक फ़ोल्डर कॉपी करके अपने रीडर का बैकअप लें, इसे वापस रखकर रीस्टोर करें।
बैकग्राउंड फ़ीड रीफ़्रेश
अंतर्निहित शेड्यूलर अनुकूली अंतरालों के साथ बैकग्राउंड में हजारों फ़ीड्स को रीफ्रेश करता है, जिसके लिए किसी Celery या बाहरी वर्कर की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको CommaFeed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।