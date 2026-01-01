CommaFeed एक तेज़, हल्का व्यक्तिगत RSS रीडर है जिसे मूल Google Reader UI पर स्पष्ट रूप से मॉडल किया गया है — तीन-पेन लेआउट, कीबोर्ड शॉर्टकट, इंस्टेंट फ़ीड मार्किंग, OPML इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट, और फ़ीचर की भरमार के बजाय गति पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे Java/Quarkus में लिखा गया है, यह एक सिंगल सेल्फ-कंटेन्ड बाइनरी के रूप में चलता है, और सब कुछ एक एम्बेडेड H2 डेटाबेस में स्टोर करता है, इसलिए पूरा डिप्लॉयमेंट एक कंटेनर और एक वॉल्यूम है।

अपने VPS पर CommaFeed को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी सब्सक्रिप्शन, पढ़ी हुई स्थिति और स्टार किए गए लेख उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसे आप नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें किसी SaaS फ़ीड रीडर को सौंप दिया जाए। नेटिव Android और iOS ऐप API के माध्यम से सीधे आपके इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं, OPML आपको फ़ीड रीडर के बीच स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करने देता है, और बिल्ट-इन शेड्यूलर बाहरी वर्कर के बिना बैकग्राउंड में फ़ीड्स को रीफ़्रेश करता है।