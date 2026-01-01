1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Defguard डिप्लॉय करें।
नेटिव WireGuard मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अंतर्निहित OpenID Connect के साथ ओपन-सोर्स ज़ीरो-ट्रस्ट एक्सेस मैनेजमेंट।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Defguard के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Defguard एक एंटरप्राइज़-ग्रेड ज़ीरो-ट्रस्ट एक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो WireGuard के इर्द-गिर्द बनाया गया है, यह एकमात्र ऐसा समाधान है जो VPN टनल में सीधे वास्तविक मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जोड़ता है, बजाय इसके कि इसके चारों ओर एक अलग एप्लिकेशन गेटवे लपेटा जाए। इस टेम्पलेट में बंडल किया गया मुख्य घटक मैनेजमेंट वेब इंटरफ़ेस, OpenID Connect आइडेंटिटी प्रोवाइडर, यूज़र एनरोलमेंट, ACL कॉन्फ़िगरेशन और gRPC कंट्रोल प्लेन चलाता है जो रिमोट गेटवे और डेस्कटॉप क्लाइंट्स को संचालित करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Defguard को सेल्फ-होस्ट करने से यूज़र डायरेक्टरी, हार्डवेयर कीज़, ऑडिट लॉग और OpenID साइनिंग कीज़ पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहती हैं। WireGuard टनल को समाप्त करने के लिए अपने नेटवर्क पर कहीं भी Defguard गेटवे नोड्स जोड़ें, जबकि कोर आइडेंटिटी, डिवाइस और एक्सेस नीतियों के लिए सत्य का एकमात्र स्रोत बना रहता है।
Defguard की मुख्य विशेषताएं
वायरगार्ड के साथ MFA
TOTP, ईमेल, या हार्डवेयर-की दूसरा प्रमाणीकरण कारक हर WireGuard कनेक्शन पर सीधे लागू करें, बजाय इसके कि आप एक अलग एक्सेस गेटवे पर निर्भर रहें।
बिल्ट-इन OpenID Connect
एकीकृत OIDC आइडेंटिटी प्रोवाइडर Defguard को Keycloak या किसी थर्ड-पार्टी IdP को डिप्लॉय किए बिना आपके अन्य एप्लिकेशन के लिए SSO टोकन जारी करने देता है।
दूरस्थ उपयोगकर्ता नामांकन
नए उपयोगकर्ताओं को एक निर्देशित नामांकन प्रवाह के माध्यम से ऑनबोर्ड करें जो पासवर्ड सेट करता है, डिवाइस प्रोविज़न करता है, और डेस्कटॉप क्लाइंट को स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर करता है।
ACLs और फायरवॉल नियम
नेटवर्क सेगमेंटेशन और प्रति-उपयोगकर्ता एक्सेस नीतियों को परिभाषित करें जो Linux और FreeBSD/OPNsense गेटवे पर वास्तविक समय में प्रसारित होती हैं।
LDAP और AD सिंक
Active Directory और LDAP के साथ द्वि-दिशात्मक सिंक्रनाइज़ेशन उपयोगकर्ताओं, समूहों और समूह सदस्यताओं को सिस्टमों में सुसंगत रखता है।
YubiKey प्रोविजनिंग
Defguard मैनेजमेंट कंसोल से सीधे SSH, GPG, और OpenPGP के लिए Yubico हार्डवेयर कीज़ का प्रावधान करें।
आपको Defguard को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।