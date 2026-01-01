Defguard एक एंटरप्राइज़-ग्रेड ज़ीरो-ट्रस्ट एक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो WireGuard के इर्द-गिर्द बनाया गया है, यह एकमात्र ऐसा समाधान है जो VPN टनल में सीधे वास्तविक मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जोड़ता है, बजाय इसके कि इसके चारों ओर एक अलग एप्लिकेशन गेटवे लपेटा जाए। इस टेम्पलेट में बंडल किया गया मुख्य घटक मैनेजमेंट वेब इंटरफ़ेस, OpenID Connect आइडेंटिटी प्रोवाइडर, यूज़र एनरोलमेंट, ACL कॉन्फ़िगरेशन और gRPC कंट्रोल प्लेन चलाता है जो रिमोट गेटवे और डेस्कटॉप क्लाइंट्स को संचालित करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Defguard को सेल्फ-होस्ट करने से यूज़र डायरेक्टरी, हार्डवेयर कीज़, ऑडिट लॉग और OpenID साइनिंग कीज़ पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहती हैं। WireGuard टनल को समाप्त करने के लिए अपने नेटवर्क पर कहीं भी Defguard गेटवे नोड्स जोड़ें, जबकि कोर आइडेंटिटी, डिवाइस और एक्सेस नीतियों के लिए सत्य का एकमात्र स्रोत बना रहता है।