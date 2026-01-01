अंकी सिंक सर्वर एन्हांस्ड एक प्रोडक्शन-रेडी डॉकर इमेज है जो आपके अपने वीपीएस पर आधिकारिक अंकी सिंक प्रोटोकॉल को होस्ट करती है, जिससे आप अंकीवेब पर निर्भर हुए बिना डेस्कटॉप, अंकीड्रॉइड और अंकीमोबाइल पर फ्लैशकार्ड डेक को सिंक कर सकते हैं। इसे आधिकारिक अंकी सोर्स से बनाया गया है और यह हर अपस्ट्रीम रिलीज़ को स्वचालित रूप से ट्रैक करता है।

सेल्फ-होस्टिंग हर कार्ड, रिव्यू हिस्ट्री और मीडिया फ़ाइल को आपके नियंत्रण में रखती है। मल्टी-यूज़र सपोर्ट, वैकल्पिक S3 अपलोड के साथ शेड्यूल्ड बैकअप, प्रोमेथियस मेट्रिक्स, फेल2बैन, रेट लिमिटिंग और एक स्टेटस डैशबोर्ड एक सिंगल कंटेनर में उपलब्ध हैं — इसके लिए किसी अलग डेटाबेस या बाहरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।