Anki Sync Server Enhanced पर 69% तक की छूट

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मल्टी-यूज़र अकाउंट्स, ऑटोमेटेड बैकअप्स, और एक बिल्ट-इन वेब डैशबोर्ड के साथ सेल्फ-होस्टेड अंकी सिंक सर्वर।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599 /माह
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Anki Sync Server Enhanced के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
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KVM 2
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32 GB RAM
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Anki Sync Server Enhanced के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

अंकी सिंक सर्वर एन्हांस्ड एक प्रोडक्शन-रेडी डॉकर इमेज है जो आपके अपने वीपीएस पर आधिकारिक अंकी सिंक प्रोटोकॉल को होस्ट करती है, जिससे आप अंकीवेब पर निर्भर हुए बिना डेस्कटॉप, अंकीड्रॉइड और अंकीमोबाइल पर फ्लैशकार्ड डेक को सिंक कर सकते हैं। इसे आधिकारिक अंकी सोर्स से बनाया गया है और यह हर अपस्ट्रीम रिलीज़ को स्वचालित रूप से ट्रैक करता है।

सेल्फ-होस्टिंग हर कार्ड, रिव्यू हिस्ट्री और मीडिया फ़ाइल को आपके नियंत्रण में रखती है। मल्टी-यूज़र सपोर्ट, वैकल्पिक S3 अपलोड के साथ शेड्यूल्ड बैकअप, प्रोमेथियस मेट्रिक्स, फेल2बैन, रेट लिमिटिंग और एक स्टेटस डैशबोर्ड एक सिंगल कंटेनर में उपलब्ध हैं — इसके लिए किसी अलग डेटाबेस या बाहरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Anki Sync Server Enhanced की मुख्य विशेषताएं

मल्टी-यूज़र सिंक

एक VPS पर 99 तक स्वतंत्र लर्नर्स को होस्ट करें, प्रत्येक अपने क्रेडेंशियल और अलग संग्रह स्टोरेज के साथ।

स्वचालित बैकअप्स

पूरे संग्रह के दैनिक आर्काइव, कॉन्फ़िगर करने योग्य रिटेंशन और ऑफसाइट प्रतियों के लिए वैकल्पिक S3, MinIO, या गैराज अपलोड के साथ।

बिल्ट-इन डैशबोर्ड

वेब इंटरफ़ेस सर्वर स्टेटस, प्रति-उपयोगकर्ता डेटा आकार, अंतिम सिंक समय, बैकअप हिस्ट्री और लाइव लॉग को एक नज़र में दिखाता है।

Prometheus मैट्रिक्स

ग्राफाना डैशबोर्ड और अलर्टिंग पाइपलाइन के लिए सिंक ऑपरेशन, ऑथ सफलता दरें, डेटा वॉल्यूम और अपटाइम प्रदर्शित करता है।

मजबूत सुरक्षा

Fail2ban इंटीग्रेशन, रिक्वेस्ट रेट लिमिटिंग, और हैश्ड पासवर्ड सपोर्ट आपके एंडपॉइंट को ब्रूट-फोर्स अटैक से बचाते हैं।

आपको Anki Sync Server Enhanced को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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WireGuard Easy

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